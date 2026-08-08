🚨 Cardano, Injective ile ilk canlı IBC köprüsünü devreye aldı.

Cardano ekosisteminde hem fiyat yapısı hem de ağ tarafındaki gelişmeler dikkat çekiyor. ADA, önemli bir destek trend çizgisinin üzerine yeniden yerleşirken analistler alıcıların piyasa yapısını güçlendirdiğini değerlendiriyor. Aynı dönemde Cardano ile Injective arasında kurulan ilk canlı IBC bağlantısı, ağlar arası varlık transferi ve merkeziyetsiz finans erişimi açısından yeni bir adım olarak öne çıktı.

Fiyat yapısında toparlanma sinyali

ADA, haber anında 0.2015 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 827.85 milyon dolar, piyasa değeri ise 7.35 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlenmesine rağmen, teknik görünümdeki toparlanma işaretleri yakından takip ediliyor.

Kripto analisti The Boss, Cardano’nun uzun süredir koruduğu yükselen trend çizgisinin güvenilir bir destek alanı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Alıcıların son işlem aralığını yeniden ele geçirmesi, daha yüksek dipler oluştuğuna işaret ediyor. Bu yapı, haftalar süren yatay seyrin ardından piyasada güvenin kademeli olarak geri döndüğüne dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Alıcıların son işlem aralığını yeniden kazanması, piyasa yapısını güçlendirirken daha yüksek dipler serisini de belirgin hale getiriyor.

Analistler, yükseliş eğiliminin korunması için fiyatın artan trend çizgisinin üzerinde kalmasının kritik olduğunu düşünüyor. Bu görünüm korunursa 0.2242, 0.3136, 0.3825 ve 0.4488 dolar seviyeleri olası direnç ve hedef bölgeleri olarak izlenebilir. Buna karşılık, destek seviyesinin kaybedilmesi halinde kısa vadeli görünüm zayıflayabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0.2015 dolar 24 saatlik hacim 827.85 milyon dolar Piyasa değeri 7.35 milyar dolar İzlenen hedefler 0.2242, 0.3136, 0.3825, 0.4488 dolar

Ağlar arası bağlantıda yeni adım

Cardano, Injective ile ilk canlı zincir üstü IBC bağlantısını devreye aldı. Injective, merkeziyetsiz finans uygulamalarına odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Bu entegrasyon, iki ekosistem arasında merkezi bir aracıya ihtiyaç duymadan varlık aktarımını mümkün hale getiriyor.

Mini sözlük: IBC, blokzincirlerin birbiriyle veri ve varlık aktarımı yapmasını sağlayan bir birlikte çalışabilirlik standardıdır. Bu yapı, farklı ağlar arasında doğrudan bağlantı kurularak çapraz zincir likiditesinin kullanılmasına imkan tanır.

Kripto analisti Mintern, bu bağlantının Cardano için birlikte çalışabilirlik tarafında önemli bir eşik olduğunu vurguluyor. Köprü sayesinde Cardano ekosistemi kendi sınırlarının ötesine taşınırken, Injective de en büyük proof of stake blokzincir topluluklarından birine erişim kazanmış oldu.

Cardano ile Injective arasında kurulan ilk canlı IBC bağlantısı, her iki ekosistemdeki varlıkların ağlar arasında kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Bu gelişmenin çok zincirli inovasyon, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve sermaye verimliliği açısından etkileri olabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte Cardano tarafında fiyatın destek bölgesini koruyup koruyamayacağı, ağ tarafında ise yeni IBC köprüsünün kullanım düzeyi yakından izlenecek.