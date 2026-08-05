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Cardano (ADA)

Cardano’nun merkezsizlik göstergesi rekor seviyeye yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano'nun Nakamoto katsayısı 16'ya yükselerek rekor kırdı.
  • 📈 ADA, 4 Ağustos'ta 0.199 dolara çıktı ve haftalık bazda yüzde 16.92 yükseldi.
  • 👛 Buna karşın $ADA etrafındaki boş olmayan cüzdan sayısı son iki ayda 7.070 azaldı.
  • 🛠️ Yükselişe Leios, Hydra, Mithril, Pyth ve Catalyst tarafındaki çalışmalar eşlik etti.
Onur Atam
Onur Atam

Cardano ağının merkezsizlik düzeyini izleyen göstergelerden biri olan Nakamoto katsayısı 16’ya çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Cardano topluluğunda stake havuzu operatörü olarak bilinen Rick McCraken, bu gelişmeyi X üzerinden paylaştı. Veriyi izleyen Chainspect de ağın yeni bir merkezsizlik rekoru kırdığını duyurdu.

İçindekiler
1 Nakamoto katsayısında yeni eşik
2 Fiyat yükseldi, cüzdan sayısı geriledi
3 Ekosistem tarafında hareketlilik arttı

Nakamoto katsayısında yeni eşik

Nakamoto katsayısı, bir blokzincir ağını aksatmak ya da yapısını bozmak için iş birliği yapması gereken en az bağımsız aktör sayısını gösteriyor. Bu sayı yükseldikçe ağın sansüre karşı dayanıklılığının arttığı ve kontrolün daha geniş bir yapıya dağıldığı kabul ediliyor. Cardano için 16 seviyesine ulaşılması, ağın daha sınırlı sayıda aktörün etkisine açık olmaktan uzaklaştığına işaret ediyor.

Mini sözlük: Nakamoto katsayısı, bir ağı etkilemek için birlikte hareket etmesi gereken en az bağımsız taraf sayısını ölçen bir merkezsizlik göstergesidir. Hisse ispatı kullanan ağlarda bu hesap genellikle stake havuzları, doğrulayıcılar veya blok üreticileri üzerinden yapılır.

Hisse ispatı modelinde çalışan Cardano gibi ağlarda bu katsayı çoğunlukla stake havuzları, doğrulayıcılar veya blok üreticileri temel alınarak hesaplanıyor. İş ispatı kullanan ağlarda ise ölçüm madencilik havuzları üzerinden yapılıyor. Her iki modelde de düşük bir değer, ağdaki yoğunlaşma riskinin arttığını gösteriyor.

Chainspect, Cardano’nun Nakamoto katsayısının 16’ya ulaştığını ve bunun ağ için şimdiye kadarki en yüksek merkezsizlik seviyesi olduğunu paylaştı.

Fiyat yükseldi, cüzdan sayısı geriledi

ADA fiyatı 4 Ağustos’ta 0.199 dolara çıkarak son bir ayın en yüksek düzeyini gördü. Varlık en son 4 Temmuz’da 0.19 doların üzerinde işlem görmüştü. Yazım sırasında ADA, haftalık bazda yüzde 16.92 artışla 0.191 dolardan el değiştiriyordu.

Zincir üstü veri platformu Santiment, ADA’nın son yedi gündeki yükselişini dalgalı ve zayıf seyreden altcoin piyasasında daha belirgin hareketlerden biri olarak değerlendirdi. Buna karşın veriler, yatırımcı tabanında dikkat çekici bir ayrışmaya işaret etti. Cardano ağındaki boş olmayan cüzdan sayısı son iki ayda 7.070 azaldı.

GöstergeSeviye
Nakamoto katsayısı16
4 Ağustos zirvesi0.199 dolar
Yazım sırasındaki fiyat0.191 dolar
Haftalık değişim%16.92
İki ayda boş olmayan cüzdan değişimi-7.070

Fiyat yükselirken cüzdan sayısının gerilemesi, piyasadaki arzın daha güçlü alıcılar tarafından toplandığına ve bireysel yatırımcı güveninin bu harekete henüz tam olarak eşlik etmediğine işaret edebilir. ADA’nın 0.153 dolardan başlayarak yaklaşık yüzde 30 yükselmesi de bu tabloyu destekleyen fiyat hareketi olarak öne çıktı.

Ekosistem tarafında hareketlilik arttı

Santiment, Cardano’daki toparlanmanın yalnızca fiyat kaynaklı olmadığını, ekosistem içindeki teknik çalışmalarla da desteklendiğini kaydetti. Bu çerçevede Leios test ağı üzerindeki çalışmalar, Hydra ölçekleme sürecindeki ilerleme, Mithril güncellemeleri, Pyth entegrasyonu ve yeni Catalyst fonlaması dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Santiment, Cardano’daki toparlanmanın ekosistem faaliyetleriyle desteklendiğini, buna karşın boş olmayan cüzdan sayısının son iki ayda 7.070 azaldığını aktardı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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