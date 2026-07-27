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Cardano (ADA)

SecondFi, 16,1 milyon ADA saldırısı sonrası iade takvimini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SecondFi, haziran 2026’daki saldırı sonrası üç aşamalı iade planını açıkladı.
  • 📌 Saldırıda 374 cüzdandan 16,1 milyon ADA çalınırken ekip 129 milyon ADA’yı korudu.
  • 🔐 Ağustos ortasında geçiş aracı, eylül başında ise $ADA sahipleri için ZK iade portalı açılacak.
  • ⚠️ Ekip, sahte eklenti ve sahte destek mesajlarına karşı kullanıcıları uyardı.
Onur Atam
Onur Atam

Cardano cüzdanı SecondFi’nin geliştiricileri, hazirandaki saldırının ardından kullanıcı varlıklarının geri alınması ve tazmin sürecine ilişkin üç aşamalı yol haritasını duyurdu. Proje, olağan faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırma kararı aldı. Ekip, bundan sonra tüm kaynaklarını kalan varlıkların güvenli biçimde çekilmesi ve etkilenen kullanıcılara ödeme yapılmasına ayıracak.

İçindekiler
1 Saldırının boyutu ve kurtarılan varlıklar
2 Üç aşamalı iade planı
3 Dolandırıcılık uyarısı

Saldırının boyutu ve kurtarılan varlıklar

Haziran 2026’da düzenlenen saldırıda, uygulamanın Android sürümündeki bir açıktan yararlanan saldırganlar 374 SecondFi cüzdanından toplam 16,1 milyon ADA çaldı. Bu tutarın yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı. Ekip, saldırının Lazarus Group bağlantılı olduğunu ve kullanıcıların özel anahtarlarının kriptografik yöntemlerle türetilebildiğini belirtti.

SecondFi ekibi buna karşın 129 milyon ADA’yı saklama altyapısına taşıyarak korumayı başardı. SecondFi, Cardano ekosisteminde faaliyet gösteren bir cüzdan uygulaması olarak biliniyordu.

Geliştirici ekip, projenin normal hizmete dönmeyeceğini, tüm teknik ve operasyonel kapasitenin varlık çekme ve tazmin dağıtımına yönlendirildiğini açıkladı.

Üç aşamalı iade planı

Yol haritasının ilk adımı olan başvuru süreci şimdiden devreye alındı. Etkilenen kullanıcıların uygulamayı son sürüme güncellemesi ve sadeleştirilmiş bilet sistemi üzerinden talep oluşturması gerekiyor.

İkinci aşamada, ağustos ortasında sunulması planlanan geçiş aracı devreye girecek. Bu yardımcı araç, kullanıcı varlıklarını otomatik olarak çekecek, stake edilmiş ADA’yı çözecek ve coin, token ile NFT’leri kullanıcının seçeceği başka bir Cardano cüzdanına aktaracak. Ekip, bu aşamada kullanıcıların SecondFi cüzdanını silmemesi ve uygulamayı kaldırmaması gerektiği uyarısında bulundu. Geliştiriciler, aracın tamamlandığını ve şu anda dış güvenlik denetiminden geçtiğini kaydetti.

Üçüncü aşama ise eylül başında açılması planlanan ZK iade portalı olacak. Portal, sıfır bilgi ispatı tabanlı yapısıyla kullanıcıların seed ifadesini veya özel anahtarını açıklamadan, saldırıya uğrayan cüzdanların sahibi olduğunu kanıtlamasına imkan verecek.

Mini sözlük: Sıfır bilgi ispatı, bir bilginin kendisini açıklamadan o bilgiye sahip olunduğunu kanıtlamaya yarayan kriptografik yöntemdir. Bu yapı, cüzdan sahipliğinin doğrulanmasında gizliliği korumayı amaçlar.

AşamaZamanİşlem
BaşvuruBaşladıUygulama güncellemesi ve talep gönderimi
Geçiş aracıAğustos ortasıADA çözme ve varlıkları yeni cüzdana taşıma
ZK iade portalıEylül başıCüzdan sahipliğini gizliliği koruyarak doğrulama

Dolandırıcılık uyarısı

Kapanış sürecinin başlamasıyla birlikte sahte tarayıcı eklentileri ve özel mesajlar üzerinden yürütülen yeni dolandırıcılık girişimleri de ortaya çıktı. Bazı kişilerin kendilerini müşteri destek temsilcisi gibi tanıtarak kullanıcılara ulaştığı aktarıldı.

SecondFi ekibi, kullanıcılara önce kendilerinin ulaşmadığını vurguladı ve güvenli tek tarayıcı eklentisinin Chrome Web Store’daki mavi doğrulama rozeti taşıyan sürüm olduğunu bildirdi.

Ekip, tüm bağlantıların yalnızca resmi internet sitesi üzerinden doğrulanması gerektiğini de hatırlattı. Ağustos boyunca hem ZK portalı hem de diğer teknik bileşenler için kriptografik denetim ve testlerin sürmesi bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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