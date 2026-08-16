Cardano’da 120 milyon ADA kararı sonrası 0,45 dolar hedefi izleniyor

Cardano’nun yerel varlığı ADA, yukarı yönlü kırılımın ardından kritik bir yükselen trend çizgisini yeniden test ediyor. Alıcılar, son toparlanmanın teknik yapısını korumaya çalışırken, ağ içinde onaylanan yeni bir DeFi likidite planı da ekosistem faaliyetini destekleyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Trend çizgisinin korunması halinde ADA’daki iyimser görünümün güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Teknik görünümde kritik eşik

ADA, haberin yayımlandığı sırada 0,1776 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 121,75 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,49 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son bir günlük seyirde görece dengeli bir görünüm öne çıkarken, fiyat yapısı ile DeFi tarafındaki gelişmeler olası bir yön değişimine işaret eden başlıklar arasında yer alıyor.

Kripto analisti The Boss, ADA’nın güçlü bir destek bölgesinin üzerinde oluşan yuvarlak dip formasyonundan çıktıktan sonra önemli bir yükselen trend çizgisine geri döndüğünü belirtiyor. Son geri çekilmenin, alıcıların daha yüksek dip yapısını koruyup koruyamayacağını sınadığı ifade ediliyor.

Yükselen trend çizgisinin korunması, olumlu teknik görünümü güçlendirebilir. Buna karşılık aşağı yönlü kırılma, ivmeyi zayıflatabilir ve ana destek bölgesini yeniden satış baskısıyla karşı karşıya bırakabilir.

Teknik göstergeler de bir sonraki hareket açısından yakından izleniyor. RSI ve MACD göstergelerinde alım gücünün geri dönüp dönmediği takip edilirken, ADX verisinin trendin kalıcılığı konusunda daha net sinyal verebileceği düşünülüyor. Alıcıların trend çizgisini savunması ve direnç bölgelerinin aşılması halinde 0,2242, 0,3136, 0,3825 ve 0,4488 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0,1776 dolar İlk direnç 0,2242 dolar Diğer dirençler 0,3136, 0,3825, 0,4488 dolar

120 milyon ADA’lık DeFi likidite planı

Cardano’nun merkeziyetsiz temsilcileri olan DReps, ağın merkeziyetsiz finans ekosisteminde likiditeyi desteklemek amacıyla 120 milyon ADA ayrılmasını öngören teklifi onayladı. Karar, gerekli üçte iki nitelikli çoğunluk eşiğinin aşılmasının ardından alındı.

DReps, Cardano ekosisteminde topluluk temelli yönetişim yapısında oy kullanan temsilcileri ifade ediyor. Bu yapı, hazine kaynakları gibi önemli kararların daha geniş temsil üzerinden alınmasını amaçlıyor.

Cardano DReps, DeFi likiditesi için 120 milyon ADA ayrılmasını onayladı. Çekim kararı, gerekli üçte iki nitelikli çoğunluk eşiğini geçti.

Bu adımın, merkeziyetsiz uygulamalara daha fazla sermaye akışını destekleyebileceği ve ağdaki katılımı artırabileceği değerlendiriliyor. Onay sonrasında dikkatler, ayrılan 120 milyon ADA’nın DeFi alanında yeni kullanıcı ve daha fazla sermaye çekmek için nasıl kullanılacağına çevrildi.

Fiyat yönünde iki belirleyici unsur öne çıkıyor

ADA’nın kısa vadeli yönünde iki başlık öne çıkıyor. İlki, alıcıların yükselen trend çizgisini savunup olumlu teknik yapıyı koruyup koruyamayacağı. İkincisi ise DeFi likiditesi için ayrılan 120 milyon ADA’nın ekosistemde ne ölçüde hareketlilik yaratacağı. Düzeltmenin kontrollü biçimde tamamlanması halinde 0,2242 dolar ve ardından 0,45 dolara uzanan direnç bölgesi daha yakından izlenebilir.