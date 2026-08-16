Kayıt Banner
SUI

SUI, Tether Hadron entegrasyonuyla 0,72 dolar direncini hedefliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Sui, Tether Hadron entegrasyonuyla kurumsal tokenizasyon alanına açıldı.
  • 📈 Alıcılar 0,675 dolar desteğini korursa $SUI 0,70 ile 0,72 dolar aralığını test edebilir.
  • ⚠️ 0,65 doların altına inilmesi halinde kısa vadeli olumlu görünüm zayıflayabilir.
  • 🔍 Sui’nin düşük gecikmeli yapısı, gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesinde öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

SUI fiyatı, alıcıların kritik destek bölgesini savunmasıyla birlikte dengelenme işaretleri veriyor. Kısa vadede bu görünümün korunması, yükseliş yönlü beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık, satış baskısının yeniden artması halinde düşüş eğiliminin sürmesi ihtimali masada kalıyor. Ağ tarafında ise Tether’in Hadron altyapısıyla kurulan entegrasyon, Sui’nin kurumsal gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonundaki konumunu genişletiyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıktı
2 Tether Hadron entegrasyonu kurumsal kullanım alanını genişletti
3 Piyasa yönü destek seviyesine bağlı kalacak

Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıktı

SUI, haberde aktarılan verilere göre 0,6809 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 86,04 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,77 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son dönemdeki toparlanma çabası, fiyat yapısındaki değişimle birlikte ağdaki büyümenin de yakından izlendiğini gösteriyor.

Kripto analisti BitGuru, SUI’nin uzun süren düşüşün ardından istikrar aradığını ve alıcıların 0,675 dolar destek bölgesini koruduğunu belirtiyor. Bu seviyenin elde tutulması, kısa vadeli bir toparlanma için zemin hazırlayabilir. Alım baskısının güç kazanması durumunda 0,70 ile 0,72 dolar aralığı yeni hedef bölge olarak öne çıkıyor.

BitGuru, 0,675 dolar desteğinin korunmasının kısa vadeli toparlanma için temel oluşturabileceğini, alım ilgisinin artması halinde SUI’nin 0,70 ile 0,72 dolar bandına yönelebileceğini değerlendiriyor.

Buna karşın yükseliş senaryosunun geçerliliği destek seviyelerinin korunmasına bağlı olacak. 0,65 doların altına sarkılması halinde mevcut olumlu kurgu zayıflayabilir ve yeni satışların önü açılabilir. Bu nedenle yatırımcıların dikkati kısa vadede 0,675 dolar çevresinde toplanmış durumda. Bu bölgeden gelebilecek olası bir ret, satıcıların yeniden güç kazanmasına yol açabilir.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0,6809 dolar
İlk destek0,675 dolar
Kritik alt sınır0,65 dolar
Hedef direnç bölgesi0,70 ile 0,72 dolar

Tether Hadron entegrasyonu kurumsal kullanım alanını genişletti

Tether’e bağlı Hadron verileri, Sui ağının artık Hadron üzerinde aktif olduğunu gösteriyor. Bu yapı, kurumların varlıklarını nesne odaklı bir blokzincir altyapısı üzerinden tokenlaştırmasına imkan sunmak amacıyla geliştirildi. Tether, kripto piyasasında özellikle USDT stabilcoini ile bilinen şirket olarak öne çıkıyor.

Entegrasyon sayesinde kurumlar, gerçek dünya varlıklarını tokenlaştırmaya yönelik araçlara Sui üzerinden erişebilecek. Böylece hisse senedi, tahvil ve emtia gibi varlıkların dijital temsilinin oluşturulması için kullanılan altyapının daha geniş ölçekte devreye alınması hedefleniyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, hisse senedi, tahvil veya emtia gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Finalite ise bir işlemin ağda geri döndürülemez biçimde kesinleştiği süreyi ifade eder.

Sui’nin Hadron üzerinde devreye alınmasıyla birlikte, kurumların tokenlaştırılmış hisse senedi, tahvil ve emtia ihraç ederken kullanabileceği altyapı daha geniş ölçekte erişilebilir hale geldi.

Sui’nin düşük gecikme süresi, işlemlerin ve mutabakat süreçlerinin daha hızlı yürütülmesine katkı sağlayabilir. Hadron tarafı ise tokenlaştırılmış varlıkların yaşam döngüsü boyunca yönetilmesine dönük altyapı sunuyor. Bu gelişme, gerçek dünya varlıkları pazarında blokzincir tabanlı finansal araçlara yönelik ilginin arttığı bir dönemde geldi.

Piyasa yönü destek seviyesine bağlı kalacak

Fiyat tarafındaki olumlu beklentiler ile ağdaki genişleme aynı döneme denk gelirken, genel kripto piyasasındaki toparlanma da SUI üzerinde destekleyici bir etki oluşturuyor. Bitcoin’de görülen yukarı yönlü hareketin, altcoinlerdeki risk iştahını da artırdığı izleniyor.

Bundan sonraki yön konusunda belirleyici unsur, alıcıların mevcut destek alanını ne ölçüde koruyabileceği olacak. Momentumun sürmesi halinde 0,70 ile 0,72 dolar bölgesi yeniden test edilebilir. Destek altına yaşanacak bir geri çekilme ise satış baskısını derinleştirebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SUI’de 0,67 dolar desteği korunursa 0,72 dolar hedefi izlenecek

SUI’de toparlanma sinyali güçlendi, 1 dolar seviyesi yeniden gündemde

SUI 0,673 dolar desteğini korursa 0,722 dolar direnci öne çıkıyor

Sui ağındaki Hashi testnet büyümesi, SUI için 0,75 dolar direncini öne çıkardı

SUI, 0,66 ile 0,67 dolar desteğinde yön arıyor

Sui, kuantuma dayanıklı anahtar güncellemesini duyurdu

SUI’de kritik destek korunursa 0,711 dolar seviyesi izlenecek

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Monetalis, UNI satarak HYPE alımı yaptı
Bir Sonraki Yazı Cardano’da 120 milyon ADA kararı sonrası 0,45 dolar hedefi izleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

TRX, 0,325 dolar desteği kırılırsa 0,29 dolara gerileyebilir
Tron (TRX)
Cardano’da 120 milyon ADA kararı sonrası 0,45 dolar hedefi izleniyor
Cardano (ADA)
Lost your password?