SUI, Tether Hadron entegrasyonuyla 0,72 dolar direncini hedefliyor

SUI fiyatı, alıcıların kritik destek bölgesini savunmasıyla birlikte dengelenme işaretleri veriyor. Kısa vadede bu görünümün korunması, yükseliş yönlü beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık, satış baskısının yeniden artması halinde düşüş eğiliminin sürmesi ihtimali masada kalıyor. Ağ tarafında ise Tether’in Hadron altyapısıyla kurulan entegrasyon, Sui’nin kurumsal gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonundaki konumunu genişletiyor.

Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıktı

SUI, haberde aktarılan verilere göre 0,6809 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 86,04 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,77 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son dönemdeki toparlanma çabası, fiyat yapısındaki değişimle birlikte ağdaki büyümenin de yakından izlendiğini gösteriyor.

Kripto analisti BitGuru, SUI’nin uzun süren düşüşün ardından istikrar aradığını ve alıcıların 0,675 dolar destek bölgesini koruduğunu belirtiyor. Bu seviyenin elde tutulması, kısa vadeli bir toparlanma için zemin hazırlayabilir. Alım baskısının güç kazanması durumunda 0,70 ile 0,72 dolar aralığı yeni hedef bölge olarak öne çıkıyor.

BitGuru, 0,675 dolar desteğinin korunmasının kısa vadeli toparlanma için temel oluşturabileceğini, alım ilgisinin artması halinde SUI’nin 0,70 ile 0,72 dolar bandına yönelebileceğini değerlendiriyor.

Buna karşın yükseliş senaryosunun geçerliliği destek seviyelerinin korunmasına bağlı olacak. 0,65 doların altına sarkılması halinde mevcut olumlu kurgu zayıflayabilir ve yeni satışların önü açılabilir. Bu nedenle yatırımcıların dikkati kısa vadede 0,675 dolar çevresinde toplanmış durumda. Bu bölgeden gelebilecek olası bir ret, satıcıların yeniden güç kazanmasına yol açabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0,6809 dolar İlk destek 0,675 dolar Kritik alt sınır 0,65 dolar Hedef direnç bölgesi 0,70 ile 0,72 dolar

Tether Hadron entegrasyonu kurumsal kullanım alanını genişletti

Tether’e bağlı Hadron verileri, Sui ağının artık Hadron üzerinde aktif olduğunu gösteriyor. Bu yapı, kurumların varlıklarını nesne odaklı bir blokzincir altyapısı üzerinden tokenlaştırmasına imkan sunmak amacıyla geliştirildi. Tether, kripto piyasasında özellikle USDT stabilcoini ile bilinen şirket olarak öne çıkıyor.

Entegrasyon sayesinde kurumlar, gerçek dünya varlıklarını tokenlaştırmaya yönelik araçlara Sui üzerinden erişebilecek. Böylece hisse senedi, tahvil ve emtia gibi varlıkların dijital temsilinin oluşturulması için kullanılan altyapının daha geniş ölçekte devreye alınması hedefleniyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, hisse senedi, tahvil veya emtia gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Finalite ise bir işlemin ağda geri döndürülemez biçimde kesinleştiği süreyi ifade eder.

Sui’nin Hadron üzerinde devreye alınmasıyla birlikte, kurumların tokenlaştırılmış hisse senedi, tahvil ve emtia ihraç ederken kullanabileceği altyapı daha geniş ölçekte erişilebilir hale geldi.

Sui’nin düşük gecikme süresi, işlemlerin ve mutabakat süreçlerinin daha hızlı yürütülmesine katkı sağlayabilir. Hadron tarafı ise tokenlaştırılmış varlıkların yaşam döngüsü boyunca yönetilmesine dönük altyapı sunuyor. Bu gelişme, gerçek dünya varlıkları pazarında blokzincir tabanlı finansal araçlara yönelik ilginin arttığı bir dönemde geldi.

Piyasa yönü destek seviyesine bağlı kalacak

Fiyat tarafındaki olumlu beklentiler ile ağdaki genişleme aynı döneme denk gelirken, genel kripto piyasasındaki toparlanma da SUI üzerinde destekleyici bir etki oluşturuyor. Bitcoin’de görülen yukarı yönlü hareketin, altcoinlerdeki risk iştahını da artırdığı izleniyor.

Bundan sonraki yön konusunda belirleyici unsur, alıcıların mevcut destek alanını ne ölçüde koruyabileceği olacak. Momentumun sürmesi halinde 0,70 ile 0,72 dolar bölgesi yeniden test edilebilir. Destek altına yaşanacak bir geri çekilme ise satış baskısını derinleştirebilir.