BlackRock cephesinde 446 milyon dolarlık hareket! ETF akışlarında neler yaşandı?

BlackRock, 7.432 Bitcoin’i Coinbase Prime’a taşıdı. Bitcoin fiyatının 60.000 dolar civarında seyrettiği hesaplandığında bu transferin büyüklüğü yaklaşık 446 milyon dolara ulaştı. Aynı işlem grubunda 8.150 Ether’in de hareket ettirilmesi, şirketin kripto ETF ürünlerinde eş zamanlı geri alım sürecinin öne çıktığına işaret etti.

Transferin odağında ETF geri alımları var

Söz konusu hareket, BlackRock’ın kurumsal saklama ve mutabakat ortağı olan Coinbase Prime üzerinden gerçekleşti. Coinbase Prime, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ürünü olan IBIT için oluşturma ve geri alım süreçlerinde görev alıyor. Bu nedenle zincir üstündeki büyük transferler, doğrudan piyasa satışı anlamına gelmeden önce ETF işleyişi çerçevesinde değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Coinbase Prime, büyük kurumlara yönelik saklama, işlem ve mutabakat hizmeti sunan bir platformdur. ETF geri alımlarında varlıkların yetkili katılımcılar ile saklama hesapları arasında taşınması, bu sistemin olağan bir parçası olabilir.

Lookonchain, BlackRock’ın Coinbase Prime’a 7.432 BTC aktardığını ve bunun şirketin şimdiye kadarki en büyük tek günlük net Bitcoin çıkışı olduğunu duyurdu.

ETF yatırımcıları paylarını geri verdiğinde, sürecin tamamlanması için dayanak varlıkların ilgili hesaplar arasında taşınması gerekebiliyor. Bu nedenle 7.432 BTC ve 8.150 ETH’lik son hareket, açık piyasada ani ve doğrudan bir satışın kesin kanıtı olarak görülmüyor. Buna karşın transferin büyüklüğü, kurumsal talebin seyrine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Haziran verileri baskının güçlendiğini gösterdi

Zamanlama özellikle dikkat çekti çünkü IBIT, haziran boyunca belirgin bir çıkış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Fon, 26 Haziran’da 444,5 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu rakam, ürünün işlem görmeye başlamasından bu yana görülen en yüksek günlük geri çekilmelerden biri oldu.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, 22 Haziran ile 26 Haziran arasında toplam 1,79 milyar dolarlık net çıkış yazdı. Bu dönemde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bölüm IBIT’ten geldi. Böylece son geri alım dalgasının merkezinde BlackRock yer aldı.

Piyasa zayıflarken gözler temmuz akışlarına çevrildi

Daha geniş tabloda kripto varlıklara yönelik risk iştahının da zayıfladığı görülüyor. Bitcoin kısa süre önce 60.000 doların altına indi ve 58.190 dolara kadar geriledi. Fiyattaki bu düşüş, ETF talebini baskılarken kurumsal yatırımcıların daha temkinli davranmasına yol açtı.

Haziran ayı, ABD spot Bitcoin ETF’leri açısından zorlu geçti. Aylık net çıkışların 4,06 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, mayıs ayında da 2,43 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Böylece iki ayda ETF segmentinden çıkan toplam tutar yaklaşık 6,5 milyar doları buldu.

Bu tablo, Ocak 2024’teki lansmanların ardından görülen güçlü girişlerin ardından yönün tersine döndüğünü gösterdi. IBIT pazarın en büyük ürünlerinden biri olduğu için, fondaki hareketler dolar bazında daha çarpıcı görünüyor. Uzun süreli geri alımların sürmesi halinde yetkili katılımcıların dayanak Bitcoin satışı yapması gerekebilir ve bu durum likiditenin zayıf olduğu dönemlerde ek baskı yaratabilir.

Piyasa şimdi temmuz ayı akışlarını izliyor. Geri alımların yavaşlaması, kaygıları azaltabilir. Yeni bir çıkış serisi ise Bitcoin üzerinde 60.000 dolar bölgesi çevresindeki baskının sürmesine neden olabilir.