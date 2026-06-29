Solana 65 ila 75 dolar destek bölgesini korursa 150 dolar hedefi yeniden gündeme gelebilir

Solana fiyatı, uzun süredir devam eden düşüş eğiliminin ardından toparlanma çabası gösteriyor. Teknik göstergelerdeki iyileşme ve Solana ekosisteminde duyurulan World Xyz projesi, piyasa algısını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Buna karşın yükseliş beklentisinin korunması için 65 ila 75 dolar aralığındaki destek bölgesinin elde tutulması kritik önem taşıyor.

Destek bölgesi ve öne çıkan seviyeler

SOL, daha önce 245 ila 250 dolar bandında birkaç kez satışla karşılaştıktan sonra uzun vadeli düşüş yapısını korudu ve yeniden 65 ila 75 dolar aralığındaki ana destek alanına çekildi. Bu bölgenin talep alanı olarak çalışmayı sürdürmesi halinde ilk aşamada 145 ila 150 dolar bandına doğru bir tepki hareketi görülebilir.

145 ila 150 dolar direncinin aşılması durumunda daha güçlü bir yükseliş ivmesi teyit kazanabilir. Böyle bir senaryoda fiyatın bir önceki döngü zirvesi olarak öne çıkan 240 ila 250 dolar aralığına yönelme ihtimali artabilir. Analistler, bu görünümün güçlenmesi için işlem hacminde artış ve günlük kapanışların direnç üzerinde kalıcı hale gelmesini izliyor.

Gösterge Seviye Anlamı Ana destek 65 ila 75 dolar Korunursa toparlanma beklentisi sürebilir İlk hedef 145 ila 150 dolar İlk önemli direnç bölgesi Üst hedef 240 ila 250 dolar Önceki döngü zirvesi Risk bölgesi 50 ila 55 dolar Desteğin kırılması halinde izleniyor

Kripto para analisti 0xNeena, 65 ila 75 dolar aralığının altına güçlü bir sarkmanın bu senaryoyu geçersiz kılabileceğini ve fiyatı 50 ila 55 dolar bandına açık hale getirebileceğini belirtiyor.

0xNeena, 65 ila 75 dolar destek bölgesinin korunmasının yükseliş görünümü açısından belirleyici olduğunu, bu alanın kaybedilmesi halinde 50 ila 55 dolar bandının gündeme gelebileceğini aktarıyor.

Göstergelerde toparlanma işareti

Momentum verileri, satış baskısının zayıflamaya başladığına işaret ediyor ancak trend dönüşümüne dair kesin teyit henüz oluşmuş değil. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI 51.60 seviyesine yükselirken sinyal çizgisi 45.95 düzeyinde bulunuyor. RSI’ın nötr kabul edilen 50 seviyesinin üzerine çıkması, alıcıların yeniden ağırlık kazanmaya başladığını gösteriyor.

MACD verileri de benzer bir tablo çiziyor. MACD çizgisi eksi 1.06161, sinyal çizgisi eksi 1.74892 ve histogram 0.68730 seviyesinde yer alıyor. Histogramdaki artış ve pozitif kesişim, alım yönlü ivmenin güç kazandığına işaret etse de piyasanın daha net bir onay için yüksek hacim ve direnç üzerindeki kapanışlara ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor.

World Xyz duyurusu ekosistem algısını destekledi

Teknik görünümün yanı sıra ekosistem tarafındaki gelişmeler de Solana için ek bir destek unsuru oldu. Bir süredir merakla izlenen World Xyz projesi, aylar süren beklentilerin ardından yapısını açıkladı. Proje daha önce world.xyz alan adını 80 bin dolara satın aldığı yönündeki bilgilerle dikkat çekmişti.

Solana Foundation, Solana ağının gelişimini destekleyen vakıf olarak ekosistem projeleri ve altyapı çalışmalarıyla öne çıkıyor. Vakıftan Vibhu, World’ün x402 protokolü üzerine kurulu, niyet odaklı bir mutabakat katmanı olduğunu ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi için merkeziyetsiz bir yapı sunduğunu söyledi.

Mini sözlük: Tokenleştirme, bir varlığın dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulması anlamına gelir. Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi ise gayrimenkul, tahvil veya emtia gibi finansal ya da fiziki varlıkların dijital tokenlara dönüştürülmesini ifade eder.

Vibhu, World projesinin x402 protokolü tabanlı, niyet odaklı bir mutabakat yapısı sunduğunu ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi için merkeziyetsiz bir katman geliştirdiğini kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından SOL son 24 saatte %2.86 yükseldi. Yine de kripto para piyasasının genel yönü büyük ölçüde Bitcoin hareketlerine bağlı kalmayı sürdürüyor. Bitcoin’de oluşabilecek sert yukarı ya da aşağı yönlü hareketler, Solana dahil altcoin cephesinde de fiyatlamayı etkileyebilir.