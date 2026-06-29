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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Bullish için kritik onay geldi! Tokenlaştırılmış menkul kıymetlerde neler değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bullish, Cebelitarık’ta tokenlaştırılmış menkul kıymet işlemleri için düzenleyici onay aldı.
  • 📌 Şirket, bu hizmeti ABD dışındaki uygun yatırımcılara önümüzdeki haftalarda açmayı hedefliyor.
  • 🌍 Hong Kong’da alınan Tip 1 ve Tip 7 lisansları, Bullish’in küresel büyüme planını destekliyor.
  • 💹 Bullish’in düzenlenmiş genişleme hamlesi, dijital varlık altyapısında $BTC dışındaki alanlara ilginin arttığını gösteriyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bullish, Cebelitarık Finansal Hizmetler Komisyonu’ndan tokenlaştırılmış menkul kıymet işlemleri sunmak için onay aldı. Bu adım, şirketin düzenlemeye tabi blokzincir tabanlı piyasalara açılma planında önemli bir aşama olarak öne çıktı. Şirket, hizmetin düzenleyici gözetim altında ABD dışındaki uygun yatırımcılara sunulacağını bildirdi.

İçindekiler
1 Tokenlaştırılmış menkul kıymetler için yeni aşama
2 Cebelitarık’ın düzenleyici çerçevesi öne çıkıyor
3 Bullish işlem platformunun ötesine geçmeyi hedefliyor
4 Hong Kong lisansları da alındı

Tokenlaştırılmış menkul kıymetler için yeni aşama

Tokenlaştırılmış menkul kıymetler, hisse senedi veya fon gibi geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde kaydedilen dijital biçimleri olarak tanımlanıyor. Bu yapı, klasik takas ve kayıt sistemlerine kıyasla daha hızlı mutabakat, günün her saati işlem imkanı ve mülkiyet devrinde daha pratik bir süreç sağlayabiliyor.

Mini sözlük: Tokenlaştırılmış menkul kıymet, hisse veya fon gibi geleneksel bir finansal aracın dijital temsilidir. Bu varlıklar blokzincir üzerinde kaydedilse de, hukuki olarak klasik menkul kıymet düzenlemelerine tabi olabilir.

Alınan izin, bazı bölgelerde tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin resmi finansal kuralların içine alınmaya başladığını gösteriyor. Böylece bu ürünler, belirsiz veya gevşek bir yapı yerine lisanslama ve denetime dayalı daha net bir çerçevede değerlendiriliyor.

Bullish, tokenlaştırılmış menkul kıymet işlemlerinin son onay adımlarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda başlamasının beklendiğini açıkladı.

Cebelitarık’ın düzenleyici çerçevesi öne çıkıyor

Cebelitarık, blokzincir şirketleri için özel bir hukuki yapı kuran bölgeler arasında yer alıyor. Bu çerçeve, borsaların bu tür ürünleri denetim altında sunmasına imkan tanırken, şirketlere de düzenleyici gereklilikleri karşılayarak faaliyet yürütme konusunda daha açık bir yol sağlıyor.

Bu yaklaşım, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin geleneksel finansal ürünlere daha yakın biçimde ele alındığına işaret ediyor. Özellikle takas, kayıt ve mülkiyet takibinin daha bütünlüklü bir sistem içinde yürütülmesi, piyasadaki kurumsal kabul açısından dikkat çekiyor.

Bullish işlem platformunun ötesine geçmeyi hedefliyor

Bullish yalnızca alım satım hizmetine odaklanmak yerine, finansal varlıkların arkasındaki daha geniş altyapıyı kurmayı amaçlıyor. Şirketin, binlerce ihraççının hissedar kayıtlarını tutan Equiniti’yi satın alma planı da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu satın alma tamamlanırsa ihraç, mülkiyet kaydı ve işlem süreçlerinin tek bir yapı içinde buluşması mümkün hale gelebilir. Böyle bir model, ayrı aracı katmanlara olan ihtiyacı azaltırken tokenlaştırılmış menkul kıymetleri geleneksel sermaye piyasalarının işleyişine daha fazla yaklaştırabilir.

Hong Kong lisansları da alındı

Şirket, küresel genişleme planı kapsamında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’ndan da düzenleyici onay aldı. Bullish, iştiraklerinden Bullish HK Markets Limited’in Tip 1 menkul kıymet işlemleri ve Tip 7 otomatik işlem hizmetleri lisanslarını aldığını, ayrıca bir Sanal Varlık İşlem Platformu işletmek için onay kazandığını duyurdu.

Bullish, dijital varlık işlemlerine odaklanan kurumsal bir platform olarak biliniyor. Cebelitarık ve Hong Kong’dan gelen izinler, şirketin düzenlemeye tabi piyasalarda daha geniş bir ürün seti oluşturma yönündeki planlarını güçlendirmiş görünüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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