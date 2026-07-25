Analistler Injective için 16,44 dolar eşiğinin kritik olduğunu belirtiyor

Injective, piyasa koşullarındaki toparlanma ve birikim eğiliminin güçlenmesiyle yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. INJ fiyatı 5,07 dolar seviyesinde işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 63,33 milyon dolar, piyasa değeri ise 506,87 milyon dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 1,87 gerileme görülse de, bazı analistler mevcut yapının olası bir yukarı yönlü dönüşe işaret ettiğini düşünüyor.

Fiyat görünümünde kritik seviyeler öne çıkıyor

Kripto para analisti TakeProfitNow, Injective’in döngü diplerine yakın seyrettiğini ve bu bölgenin uzun vadeli toparlanma açısından güçlü bir olasılık alanı sunduğunu belirtiyor. Fiyat önceki dirençlerin belirgin biçimde altında kalmayı sürdürse de, bu bölgenin geçmişte sert yükselişlerden önce alım ilgisi çektiği ifade ediliyor.

Analistlere göre ilk önemli direnç 16,44 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu eşiğin aşılması halinde yeni bir yükseliş dalgası ihtimali güç kazanabilir. Daha yukarıda 35,02 dolar ikinci direnç olarak izlenirken, 53,03 dolar seviyesi ise üçüncü büyük bariyer olarak öne çıkıyor. Bu son seviye, önceki döngünün tepe bölgesine yakın konumda yer alıyor.

TakeProfitNow, Injective’in döngü diplerine yakın işlem gördüğünü ve bu bölgenin uzun vadeli toparlanma açısından yüksek olasılıklı bir alan oluşturduğunu aktarıyor.

Bu dirençlerin tamamının aşılması halinde fiyatın yeni bir keşif sürecine girebileceği, bunun da mevcut seviyelere kıyasla çok daha geniş bir yükseliş alanı yaratabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte INJ fiyatı kısa vadede aşağı yönlü seyrini henüz tamamen sonlandırmış değil.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 5,07 dolar İlk direnç 16,44 dolar İkinci direnç 35,02 dolar Üçüncü direnç 53,03 dolar

RWA alanında kurumsal odak güçleniyor

Injective, sadece fiyat hareketleriyle değil, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanındaki konumuyla da dikkat çekiyor. Proje, hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve emtia gibi varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini destekleyen altyapısıyla kurumsal benimsenmeye odaklanıyor. Injective, merkeziyetsiz finans uygulamalarına yönelik geliştirilmiş bir blokzincir ağı olarak ölçeklenebilirlik ve düzenlemelere uyum başlıklarını öne çıkarıyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital tokenlara dönüştürülmesini ifade eder. Bu yapı, geleneksel finans varlıklarının daha hızlı takas edilmesine ve daha geniş yatırımcı erişimine imkan tanıyabilir.

Paylaşılan verilere göre gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, bankalar ve finans kuruluşlarının blokzincir kullanımını artırmasıyla birlikte çok trilyon dolarlık bir alana dönüşebilir. Bu süreçte piyasa verimliliğinin artması, likiditenin güçlenmesi, takas sürelerinin kısalması ve yatırım erişiminin genişlemesi bekleniyor.

Injective ekosistemi, düzenlemelere uyumlu yapısı ve ölçeklenebilir zincir üstü teknolojisiyle kurumsal düzeyde blokzincir benimsenmesini hızlandırmayı hedefliyor.

Piyasa yönü için destek ve direnç takibi sürüyor

INJ üzerindeki kısa vadeli baskı devam etse de, genel kripto para piyasasında görülen iyileşme görünümü destekliyor. Analistler, mevcut destek bölgesinin korunması ve 16,44 dolar direncinin aşılması halinde yükseliş beklentisinin daha belirgin hale gelebileceğini kaydediyor.

Orta vadede yönün belirlenmesinde RWA tarafındaki benimsenme, kurumsal ilginin artışı ve ekosistem büyümesi etkili olabilir. Bu unsurların güçlenmesi halinde INJ talebinde artış görülebileceği, ancak fiyat tahminlerinin garanti niteliği taşımadığı da vurgulanıyor.