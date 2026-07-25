World Foundation, WLD token satışında 52,5 milyon dolar topladı

World Foundation, yerel tokenı WLD için düzenlenen özel satış turunda 52,5 milyon dolar topladığını açıkladı. Finansman turuna Pantera Capital öncülük ederken Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto ve Eightco Holdings de katıldı. Kuruluş, yatırımcıların tamamının 12 aylık kilit süresini kabul ettiğini bildirdi.

Finansman World ID platformuna yönlendirilecek

Toplanan kaynağın, World ID platformunun geliştirilmesinde kullanılacağı belirtildi. World ID, kullanıcıların kimliğini doğrulamayı amaçlayan bir dijital kimlik altyapısı sunuyor. Kuruluş, sistemin doğrulama yaparken kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşmadığını kaydetti.

World Foundation, bu turun fon toplama serisindeki ilk başarılı kapanış olduğunu duyurdu. Buna karşın sonraki kapanışlara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Eightco Holdings’in Nasdaq’ta ORBS koduyla işlem gördüğü ve halihazırda kayda değer miktarda WLD tuttuğu da aktarıldı.

Pantera Capital ortağı Cosmo Jiang, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişimin insan olduğunu kanıtlama odaklı araçları her zamankinden daha önemli hale getirdiğini, şirketlerin de bu alana ilgisinin arttığını vurguluyor.

Yapay zeka kaynaklı risklere vurgu yapıldı

Pantera Capital genel ortağı Cosmo Jiang, yapay zekadaki hızlı ilerlemenin proof of human teknolojilerini daha kritik bir noktaya taşıdığını söyledi. Jiang, kurumların platforma ilgisinin arttığını ve vakfın deepfake, sentetik kimlik ve otomatik kullanıcı hesaplarıyla bağlantılı sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

Mini sözlük: Sıfır bilgi ispatı, bir kullanıcının belirli bir bilgiye sahip olduğunu o bilginin tamamını açıklamadan doğrulamasını sağlayan kriptografik yöntemdir. Dijital kimlik sistemlerinde bu yapı, kimlik doğrulaması ile veri gizliliğini aynı anda korumak için kullanılır.

World ID 4.0 ve kurumsal kullanım alanı

Platformun son sürümü World ID 4.0 olarak tanıtıldı. Şirket, bu sürümün sıfır bilgi ispatı teknolojisiyle geliştiricilere güvenli dijital kimlik bilgileri düzenleme imkanı sunduğunu belirtti. Zoom, DocuSign, Okta, Vercel ve Tinder’ın World ID sistemini kullanmaya başladığı bilgisi de paylaşıldı.

World Foundation, World ID 4.0 sürümünün geliştiricilere güvenli dijital kimlik bilgileri oluşturma imkanı verdiğini ve çeşitli kurumsal platformlarda kullanılmaya başlandığını açıkladı.

World Foundation, WLD tokenlarının Tools for Humanity şirketinde ortaklık payı anlamına gelmediğini ayrıca vurguladı. Tools for Humanity, World ekosisteminin donanım ve yazılım geliştirme çalışmalarını yürüten şirket olarak biliniyor.

Bu turdan önce proje, önceki WLD satışlarında yaklaşık 200 milyon dolar toplamıştı. Tools for Humanity ise girişim sermayesi finansmanı yoluyla yaklaşık 240 milyon dolar kaynak sağlamıştı.