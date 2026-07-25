Kayıt Banner
WORLDCOIN (WLD)

World Foundation, WLD token satışında 52,5 milyon dolar topladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 World Foundation, özel WLD satış turunda 52,5 milyon dolar topladı.
  • 📌 Kaynağın, dijital kimlik altyapısı World ID’nin erişimini ve kullanımını hızlandırması planlanıyor.
  • 🤖 Pantera Capital, yapay zeka çağında insan doğrulama araçlarına ilginin arttığını söylüyor.
  • 🪙 12 aylık kilit şartını kabul eden yatırımcılar arasında $WLD odağında Pantera Capital ve Bain Capital Crypto da yer aldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

World Foundation, yerel tokenı WLD için düzenlenen özel satış turunda 52,5 milyon dolar topladığını açıkladı. Finansman turuna Pantera Capital öncülük ederken Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto ve Eightco Holdings de katıldı. Kuruluş, yatırımcıların tamamının 12 aylık kilit süresini kabul ettiğini bildirdi.

İçindekiler
1 Finansman World ID platformuna yönlendirilecek
2 Yapay zeka kaynaklı risklere vurgu yapıldı
3 World ID 4.0 ve kurumsal kullanım alanı
4 WLD ile Tools for Humanity arasındaki ayrım

Finansman World ID platformuna yönlendirilecek

Toplanan kaynağın, World ID platformunun geliştirilmesinde kullanılacağı belirtildi. World ID, kullanıcıların kimliğini doğrulamayı amaçlayan bir dijital kimlik altyapısı sunuyor. Kuruluş, sistemin doğrulama yaparken kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşmadığını kaydetti.

World Foundation, bu turun fon toplama serisindeki ilk başarılı kapanış olduğunu duyurdu. Buna karşın sonraki kapanışlara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Eightco Holdings’in Nasdaq’ta ORBS koduyla işlem gördüğü ve halihazırda kayda değer miktarda WLD tuttuğu da aktarıldı.

Pantera Capital ortağı Cosmo Jiang, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişimin insan olduğunu kanıtlama odaklı araçları her zamankinden daha önemli hale getirdiğini, şirketlerin de bu alana ilgisinin arttığını vurguluyor.

Yapay zeka kaynaklı risklere vurgu yapıldı

Pantera Capital genel ortağı Cosmo Jiang, yapay zekadaki hızlı ilerlemenin proof of human teknolojilerini daha kritik bir noktaya taşıdığını söyledi. Jiang, kurumların platforma ilgisinin arttığını ve vakfın deepfake, sentetik kimlik ve otomatik kullanıcı hesaplarıyla bağlantılı sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

Mini sözlük: Sıfır bilgi ispatı, bir kullanıcının belirli bir bilgiye sahip olduğunu o bilginin tamamını açıklamadan doğrulamasını sağlayan kriptografik yöntemdir. Dijital kimlik sistemlerinde bu yapı, kimlik doğrulaması ile veri gizliliğini aynı anda korumak için kullanılır.

World ID 4.0 ve kurumsal kullanım alanı

Platformun son sürümü World ID 4.0 olarak tanıtıldı. Şirket, bu sürümün sıfır bilgi ispatı teknolojisiyle geliştiricilere güvenli dijital kimlik bilgileri düzenleme imkanı sunduğunu belirtti. Zoom, DocuSign, Okta, Vercel ve Tinder’ın World ID sistemini kullanmaya başladığı bilgisi de paylaşıldı.

World Foundation, World ID 4.0 sürümünün geliştiricilere güvenli dijital kimlik bilgileri oluşturma imkanı verdiğini ve çeşitli kurumsal platformlarda kullanılmaya başlandığını açıkladı.

WLD ile Tools for Humanity arasındaki ayrım

World Foundation, WLD tokenlarının Tools for Humanity şirketinde ortaklık payı anlamına gelmediğini ayrıca vurguladı. Tools for Humanity, World ekosisteminin donanım ve yazılım geliştirme çalışmalarını yürüten şirket olarak biliniyor.

Bu turdan önce proje, önceki WLD satışlarında yaklaşık 200 milyon dolar toplamıştı. Tools for Humanity ise girişim sermayesi finansmanı yoluyla yaklaşık 240 milyon dolar kaynak sağlamıştı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Worldcoin’de üç direnç seviyesi olası toparlanmanın yönünü belirliyor

Binance verilerinde Worldcoin için kritik eşik öne çıktı! WLD’de sıradaki hamle ne olabilir?

WLD’de haftalık düşüş %29’a yaklaştı! Kritik bölgede şimdi neler yaşandı?

Worldcoin fiyatı son 24 saatte %6,02 yükseldi, analistler $0,72 seviyesini izliyor

Worldcoin, mayıs sonundaki talep bölgesinden %120’den fazla yükselerek $0,64 seviyesini test etti

WLD’de dikkat çeken satış kararı geldi! Arthur Hayes neden tamamen çıktı?

WLD token kilit açılışında dönüm noktası, WLD Coin tahminleri

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Analistler DASH’ta teknik kırılım sonrası 1.010 dolar hedefini izliyor
Bir Sonraki Yazı Zcash’te 460 dolar desteği öne çıkarken 674 dolar hedefi korunuyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ondo Finance, SBI ortaklığıyla Asya’da tokenizasyon adımını büyüttü
ONDO
SHIB, borsalara artan girişe rağmen son 24 saatte %10 yükseldi
SHIBA INU (SHIB)
Analistler Injective için 16,44 dolar eşiğinin kritik olduğunu belirtiyor
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Zcash’te 460 dolar desteği öne çıkarken 674 dolar hedefi korunuyor
Zcash (ZEC)
Analistler DASH’ta teknik kırılım sonrası 1.010 dolar hedefini izliyor
Zcash (ZEC)
Lost your password?