Ripple, çarşamba günü Beyaz Saray toplantısına katılacak

Ripple, çarşamba günü Beyaz Saray’da yapılacak toplantıya katılacak. Semafor’un cuma günü yayımladığı haberde, kurumsal blokzincir çözümleri geliştiren şirketin Washington’daki görüşmede yer alacağı belirtildi. XRP ile bağlantılı Ripple, son dönemde ABD yönetiminin dijital varlık gündeminde öne çıkan şirketler arasında bulunuyor.

Toplantıda öne çıkan isimler

Toplantıya Ripple dışında Coinbase, Andreessen Horowitz’in kripto yatırımlarıyla bilinen a16z birimi, Chainlink ve Paradigm’in de katılması bekleniyor. Böylece görüşmede hem kripto borsaları hem yatırım şirketleri hem de blokzincir altyapısı geliştiren kurumlar aynı masada buluşacak.

Toplantıda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Michael Selig’in de hazır bulunacağı aktarıldı. Bu tablo, görüşmenin yalnızca sektör temsilcileriyle sınırlı kalmayacağını, düzenleyici kurumların da sürece doğrudan dahil olacağını gösteriyor.

Katılımcı Rol Ripple Kurumsal blokzincir şirketi Coinbase Kripto para borsası a16z Yatırım şirketi Chainlink Blokzincir altyapı projesi Paradigm Kripto odaklı yatırım şirketi

Ripple’ın çarşamba günkü Beyaz Saray toplantısında yer alacak şirketler arasında bulunduğu, görüşmeye büyük sektör oyuncuları ile iki önemli ABD düzenleyici kurumunun başkanlarının da katılacağı aktarıldı.

Ripple’ın Beyaz Saray temasları sürüyor

Bu görüşme, Ripple’ın Beyaz Saray’daki ilk teması olmayacak. Şirketin CEO’su Brad Garlinghouse, 2025’in başlarında yönetimin ilk başkanlık düzeyindeki kripto zirvesi olarak duyurulan Beyaz Saray Dijital Varlıklar Zirvesi’ne katılmıştı. Garlinghouse o etkinlikte Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Robinhood CEO’su Vlad Tenev ve Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ile birlikte davet edilen sınırlı sayıdaki sektör yöneticisi arasında yer aldı.

Ripple, temmuz ayında stabilcoin odaklı GENIUS Act imza sürecinde de Beyaz Saray’da görünmüştü. Şirketin kısa aralıklarla farklı etkinliklerde yer alması, Washington ile temaslarını koruduğuna işaret ediyor.

Lobi gerilimi ve yasa süreci

Geçen yıl ise Ripple’ın lobi faaliyetleri kısa süreli bir gerilime neden olmuştu. Ballard Partners üzerinden yürütülen temaslarda bazı önemli erişim prosedürlerinin izlenmemesi, Beyaz Saray içinde rahatsızlık yaratmıştı. Buna karşın Ripple’ın Beyaz Saray’dan kalıcı olarak dışlanmadığı görüldü.

Öte yandan Beyaz Saray’ın uzun süredir destek verdiği CLARITY Act, Senato’nun ağustos arasından önce nihai oylamaya sunulmadı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, usule ilişkin oylamayı 15 Eylül için takvime aldı.

Beyaz Saray yetkilileri ile Patrick Witt, tasarının en tartışmalı maddelerinden biri üzerinde Cumhuriyetçi senatörlerle yürütülen müzakerelere katıldı.

Temmuz ayında Beyaz Saray’ın kripto danışmanı Patrick Witt, John Thune’un giderek daha karamsar hale gelen değerlendirmelerine karşı çıktı. Witt ile üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, tasarının en çok tartışılan hükümlerinden biri konusunda Cumhuriyetçi senatörlerle görüşmelere dahil oldu.