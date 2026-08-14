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RIPPLE (XRP)

Ripple, çarşamba günü Beyaz Saray toplantısına katılacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, çarşamba günü Beyaz Saray’daki kripto toplantısına katılacak.
  • 📌 Görüşmede Coinbase, a16z, Chainlink ve Paradigm ile düzenleyici kurum başkanları da yer alacak.
  • 💬 Ripple, 2025 başındaki Dijital Varlıklar Zirvesi ve temmuzdaki GENIUS Act töreninde de Beyaz Saray’da bulunmuştu.
  • 📅 Beyaz Saray’ın desteklediği CLARITY Act için usul oylaması 15 Eylül’de yapılacak ve $XRP ile bağlantılı düzenleme gündemi izlenecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple, çarşamba günü Beyaz Saray’da yapılacak toplantıya katılacak. Semafor’un cuma günü yayımladığı haberde, kurumsal blokzincir çözümleri geliştiren şirketin Washington’daki görüşmede yer alacağı belirtildi. XRP ile bağlantılı Ripple, son dönemde ABD yönetiminin dijital varlık gündeminde öne çıkan şirketler arasında bulunuyor.

İçindekiler
1 Toplantıda öne çıkan isimler
2 Ripple’ın Beyaz Saray temasları sürüyor
3 Lobi gerilimi ve yasa süreci

Toplantıda öne çıkan isimler

Toplantıya Ripple dışında Coinbase, Andreessen Horowitz’in kripto yatırımlarıyla bilinen a16z birimi, Chainlink ve Paradigm’in de katılması bekleniyor. Böylece görüşmede hem kripto borsaları hem yatırım şirketleri hem de blokzincir altyapısı geliştiren kurumlar aynı masada buluşacak.

Toplantıda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Michael Selig’in de hazır bulunacağı aktarıldı. Bu tablo, görüşmenin yalnızca sektör temsilcileriyle sınırlı kalmayacağını, düzenleyici kurumların da sürece doğrudan dahil olacağını gösteriyor.

KatılımcıRol
RippleKurumsal blokzincir şirketi
CoinbaseKripto para borsası
a16zYatırım şirketi
ChainlinkBlokzincir altyapı projesi
ParadigmKripto odaklı yatırım şirketi

Ripple’ın çarşamba günkü Beyaz Saray toplantısında yer alacak şirketler arasında bulunduğu, görüşmeye büyük sektör oyuncuları ile iki önemli ABD düzenleyici kurumunun başkanlarının da katılacağı aktarıldı.

Ripple’ın Beyaz Saray temasları sürüyor

Bu görüşme, Ripple’ın Beyaz Saray’daki ilk teması olmayacak. Şirketin CEO’su Brad Garlinghouse, 2025’in başlarında yönetimin ilk başkanlık düzeyindeki kripto zirvesi olarak duyurulan Beyaz Saray Dijital Varlıklar Zirvesi’ne katılmıştı. Garlinghouse o etkinlikte Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Robinhood CEO’su Vlad Tenev ve Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ile birlikte davet edilen sınırlı sayıdaki sektör yöneticisi arasında yer aldı.

Ripple, temmuz ayında stabilcoin odaklı GENIUS Act imza sürecinde de Beyaz Saray’da görünmüştü. Şirketin kısa aralıklarla farklı etkinliklerde yer alması, Washington ile temaslarını koruduğuna işaret ediyor.

Lobi gerilimi ve yasa süreci

Geçen yıl ise Ripple’ın lobi faaliyetleri kısa süreli bir gerilime neden olmuştu. Ballard Partners üzerinden yürütülen temaslarda bazı önemli erişim prosedürlerinin izlenmemesi, Beyaz Saray içinde rahatsızlık yaratmıştı. Buna karşın Ripple’ın Beyaz Saray’dan kalıcı olarak dışlanmadığı görüldü.

Öte yandan Beyaz Saray’ın uzun süredir destek verdiği CLARITY Act, Senato’nun ağustos arasından önce nihai oylamaya sunulmadı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, usule ilişkin oylamayı 15 Eylül için takvime aldı.

Beyaz Saray yetkilileri ile Patrick Witt, tasarının en tartışmalı maddelerinden biri üzerinde Cumhuriyetçi senatörlerle yürütülen müzakerelere katıldı.

Temmuz ayında Beyaz Saray’ın kripto danışmanı Patrick Witt, John Thune’un giderek daha karamsar hale gelen değerlendirmelerine karşı çıktı. Witt ile üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, tasarının en çok tartışılan hükümlerinden biri konusunda Cumhuriyetçi senatörlerle görüşmelere dahil oldu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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