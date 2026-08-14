XRP’de balina alımları arttı, dip teyidi ise gelmedi

XRP, Kasım 2024’ten bu yana en zayıf günlük kapanışının ardından 1 dolar civarında işlem görüyor. Fiyattaki sert geri çekilmeye rağmen büyük yatırımcı alımları ile ağ etkinliğinde artış görülürken, piyasada net bir dip oluştuğuna dair teyit henüz gelmedi. İşlemciler, aşağı yönlü riskler sürerken daha düşük destek seviyelerini izliyor.

Balina alımları ve ağ verileri

Zincir üstü analist Ali Martinez, balinaların son 24 saatte 72 milyondan fazla XRP satın aldığını açıkladı. Bu alımlar, XRP’nin Ocak 2025’te yaklaşık 3,30 dolarla gördüğü zirveden sonra yaşanan yaklaşık yüzde 69’luk düşüşün ardından geldi. Veriler birikime işaret etse de kısa vadede piyasanın dip yaptığını doğrulamıyor.

Ali Martinez, son 24 saatte balinaların 72 milyondan fazla XRP topladığını paylaşırken, bu hareketin olası bir yükseliş öncesi hazırlık olup olmadığının piyasada yakından izlendiğini vurguladı.

Santiment verilerine göre en az 1 milyon XRP tutan cüzdanların sayısı son üç ayda 32 arttı. Aynı dönemde XRP’nin piyasa değeri yüzde 29 geriledi. Ayrıca 9 Ağustos ile biten haftada büyük yatırımcılar 380 milyondan fazla token satın aldı. Bu grubun toplam varlığı 8 milyar XRP’yi aşarken, söz konusu pozisyonun değeri o dönemki fiyatlarla yaklaşık 8,2 milyar dolara ulaştı. Santiment, kripto piyasasında zincir üstü veri ve davranış analizi sunan araştırma platformu olarak biliniyor.

CryptoQuant da benzer yönde bir veri paylaştı. 3 Ağustos’ta Binance’ten çıkan XRP’nin yaklaşık yüzde 81’i büyük yatırımcı cüzdanlarına gitti. Diğer merkezi borsalarda ise bu oran yüzde 72 olarak ölçüldü.

Gösterge Veri 24 saatte balina alımı 72 milyonun üzerinde XRP Son üç ayda 1 milyon+ XRP tutan cüzdanlar 32 artış 9 Ağustos haftasında büyük yatırımcı alımı 380 milyonun üzerinde XRP Binance çıkışlarının büyük cüzdanlara giden kısmı Yüzde 81

Ağ etkinliği arttı, yeni adres sayısı yatay kaldı

Santiment, ağdaki günlük aktif adres sayısının ağustosta ortalama 35.700’e yükseldiğini bildirdi. Temmuz ortalaması yaklaşık 26.400 seviyesindeydi. 11 Ağustos’ta görülen hareketlilik ise 5 Haziran’dan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Buna karşılık yeni adres üretiminde belirgin bir sıçrama oluşmadı. Ağustosta blokzincir üzerinde günlük ortalama 2.260 yeni adres açıldı ve bu seviye temmuzla büyük ölçüde benzer kaldı.

Teknik görünümde kritik destekler öne çıkıyor

Kripto işlemcisi Diana, XRP’nin 3,66 dolardaki tepesinden bu yana düşen bir yapı içinde hareket ettiğini belirtiyor. Analistin grafiğinde fiyatın 1 dolar ile 1,004 dolar aralığındaki Fibonacci bölgesinde bulunduğu görülüyor. Buna rağmen dönüşü teyit edecek net bir yapı henüz oluşmadı.

Diana, 0,87 doların bir sonraki destek olarak izlendiğini, 0,77 ile 0,80 dolar bandının ise daha geniş çaplı düzeltmenin sona erebileceği bölge olarak öne çıktığını aktarıyor.

Teknik görünümde bir sonraki destek 0,87 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha aşağıda 0,77 ile 0,80 dolar aralığı yükselen trend çizgisiyle çakışan bölge olarak öne çıkıyor. Bu alanın korunması halinde daha büyük düzeltmenin burada son bulabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu senaryo yalnızca teknik tabloya dayanıyor; desteklerin kırılması durumunda olası dönüş yapısı da zayıflayabilir.

Yukarı yönlü senaryoda ilk toparlanma seviyeleri 1,46 ve 1,57 dolar olarak izleniyor. Daha yüksek dirençler ise 1,97 ve 2,37 dolar düzeylerinde yer alıyor. Alıcıların kontrolü yeniden ele alabilmesi için bu seviyelerin aşılması gerekiyor.