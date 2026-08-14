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LITECOIN (LTC)

Shytoshi Kusama ile Charlie Lee arasındaki bağ iddiası doğrulanmadı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Shytoshi Kusama ile Charlie Lee’nin aynı kişi olduğu iddiası doğrulanmadı.
  • 📌 Tartışma, X’te sorulan bir soru ve Mazrael’in sınırlı yorumu sonrası büyüdü.
  • 🐕 Kusama, Kasım 2024’te $SHIB ekosistemi içinden Litecoin’e doğrudan yanıt vermişti.
  • 🕒 Kusama, 13 Mayıs 2026’dan bu yana sosyal medyada sessizliğini koruyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ekosisteminin öne çıkan isimlerinden Shytoshi Kusama ile Litecoin kurucusu Charlie Lee arasında olası bir bağlantı bulunduğuna dair iddialar sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ancak iki ismin aynı kişi olduğuna ya da aralarında doğrudan bir ilişki bulunduğuna işaret eden doğrulanmış bir kanıt ortaya konmadı.

İçindekiler
1 İddianın çıkış noktası
2 Litecoin ile önceki temas
3 Kusama ve Ryoshi etrafındaki gizem sürüyor
4 Sosyal medyada sessizlik dikkat çekiyor

İddianın çıkış noktası

Tartışma, X platformunda bir kullanıcının Charlie Lee’nin Shytoshi Kusama olup olmadığını sormasıyla başladı. Bu soruya, uzun süredir SHIB topluluğunda yer alan ve Shiba Eternity danışmanlığı yapan Mazrael yanıt verdi. Mazrael, Kusama’nın bir dönem Litecoin ile iletişim kurmuş olabileceğini söyledi; ancak bu ifade, Charlie Lee’nin Shytoshi Kusama olduğu yönünde bir doğrulama niteliği taşımadı.

Kusama’nın bir dönem Litecoin ile konuşmuş olabileceği belirtildi, ancak bu sözler Charlie Lee ile aynı kişi olduğu iddiasını desteklemedi.

Söz konusu yorum, daha çok Kusama’nın geçmişte Litecoin ile sosyal medya üzerinden temas kurmuş olabileceğine işaret etti. Bu ihtimal, Kusama’nın daha önce Litecoin hesabıyla verdiği bir yanıt nedeniyle dikkat çekti.

Litecoin ile önceki temas

Kasım 2024’te Kusama, Litecoin’e doğrudan hitap eden bir paylaşım yaptı. Litecoin o dönemde kendisini esprili biçimde meme temalı bir coin olarak tanımlamıştı. Kusama da bu paylaşıma karşılık vererek Litecoin ile bir gerilim yaşamak istemediğini dile getirdi. Bu etkileşim, iki taraf arasında sosyal medya düzeyinde temas olduğunu gösterse de kimlik iddialarını destekleyen somut bir veri sunmadı.

Charlie Lee, Google’da mühendis olarak çalıştıktan sonra Ekim 2011’de Litecoin’i Bitcoin’in kaynak kodundan türetilen bir ağ olarak hayata geçirdi. Litecoin, kripto para piyasasının en eski projeleri arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Shiba Eternity, Shiba Inu topluluğuyla bağlantılı dijital oyun projesi olarak biliniyor. Mazrael ise SHIB topluluğunda uzun süredir görüş bildiren ve bu oyunla ilgili danışmanlık rolü üstlenen bir isim olarak öne çıkıyor.

Kusama ve Ryoshi etrafındaki gizem sürüyor

Shytoshi Kusama, Shiba Inu ekosisteminde merkezi bir figür olmaya devam ederken takma isim kullanmayı sürdürüyor. Bu durum, projenin kurucusu Ryoshi’nin anonim yapısıyla da örtüşüyor. Topluluk içinde bu isimlerin gerçek kimliklerine ilişkin farklı teoriler zaman zaman gündeme gelse de belirsizlik korunuyor.

“Hepimiz Ryoshi’yiz” yaklaşımı, Shiba Inu topluluğundaki her katılımcının projenin geleceğinde söz sahibi olduğu fikrini yansıtıyor.

Ryoshi, Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya benzer biçimde kamuoyundan çekilmişti. Shiba Inu’nun anonim kurucusu, Mayıs 2022’den bu yana kamuya açık biçimde yeniden ortaya çıkmadı.

Sosyal medyada sessizlik dikkat çekiyor

Shytoshi Kusama’nın sosyal medyadaki sessizliği de son dönemde dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Kusama, X platformundaki son paylaşımını 13 Mayıs 2026’da yaptı. Böylece sosyal medyada üç aylık bir sessizlik dönemi oluştu.

Bu süreç, topluluk içinde perde arkasında geliştirme çalışmalarının sürdüğü yönündeki beklentileri artırsa da Kusama tarafından doğrudan yapılmış yeni bir açıklama bulunmuyor. Buna rağmen Kusama, Ryoshi ve diğer anonim figürler etrafındaki kimlik tartışmaları kripto para topluluğunda varlığını koruyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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