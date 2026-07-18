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LITECOIN (LTC)

Litecoin’de 46 ila 50 dolar direnci yeniden kritik hale geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Litecoin'de 46 ile 50 dolar aralığı kısa vadede ana direnç bölgesi oldu.
  • 📊 $LTC 18 Temmuz'da 45,30 ile 45,50 dolar aralığında işlem gördü.
  • 🧭 Analistler 41,75 ile 42,55 dolar desteğinin korunduğunu izliyor.
  • 📉 Direnç aşılamazsa 35 dolar civarındaki seviyeler yeniden gündeme gelebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Litecoin, uzun vadeli düşüş eğilimini korusa da son fiyat hareketleri satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor. 18 Temmuz’da 45,30 ile 45,50 dolar aralığında işlem gören LTC, kripto para piyasasındaki genel dengelenmeyle birlikte sınırlı bir yükseliş kaydetti. Piyasa katılımcıları şimdi son kırılımın korunup korunamayacağını ve bu hareketin daha kalıcı bir trend değişimine dönüşüp dönüşmeyeceğini izliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde sınırlı toparlanma sinyali
2 Destek korunuyor, ancak risk ortadan kalkmadı
3 Göstergeler nötr, yön için kırılım bekleniyor

Teknik görünümde sınırlı toparlanma sinyali

Kripto para analisti Luciano, Litecoin’in günlük grafikte aylar boyunca fiyatı baskılayan düşen trend çizgisinin üzerine çıktığını belirtiyor. Fiyat, kısa süreli olarak 39 dolar civarına geriledikten sonra toparlandı ve 40 ile 45 dolar arasındaki tarihi talep bölgesinde dengelenmeye başladı.

Analistlerin dikkat çektiği bir diğer unsur da simetrik üçgen yapısı oldu. Bu formasyon, piyasada hem devam hem de dönüş ihtimali açısından yakından takip ediliyor. Kısa vadeli teknik görünümde iyileşme olsa da asıl eşik olarak 46 ile 50 dolar bandı öne çıkıyor.

Luciano, Litecoin’in birkaç aydır aşılamayan düşen trend çizgisinin üzerine çıktığını ve 40 ile 45 dolar aralığında tutunmasının kısa vadeli görünümü desteklediğini vurguluyor.

Temmuz ayı için 42 ile 50 dolar aralığı birçok piyasa gözlemcisinin ortak odak noktası haline geldi. Birikim sinyallerinde iyileşme görüldüğü değerlendirilse de analistler, direnç üzerindeki kısa süreli iğneler yerine günlük kapanışlarla teyit arıyor.

BölgeTeknik anlamı
39 ile 42 dolarAna talep bölgesi
41,75 ile 42,55 dolarBirincil günlük destek
44 ile 46 dolarKısa vadeli karar alanı
46 ile 50 dolarKritik direnç bölgesi

Destek korunuyor, ancak risk ortadan kalkmadı

Kripto para yatırımcısı Umair, Litecoin’in 41,75 ile 42,55 dolar arasındaki ana günlük destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü aktarıyor. Buna karşın fiyatın 45,90 dolar civarındaki direnci aşmak için birden fazla deneme yaptığı görülüyor.

Grafiklerde ters omuz baş omuz formasyonunun geliştiği değerlendirilirken, tekrarlanan direnç testlerinin zaman içinde satış baskısını azaltabileceği belirtiliyor. Yine de bu yapının geçerlilik kazanması için işlem hacmiyle desteklenen net bir kırılım gerekiyor.

Umair, mevcut bant tepesinin geri alınamaması halinde desteğin kırılabileceğini ve bu durumda 35 dolar civarındaki seviyelerin yeniden gündeme gelebileceğini kaydediyor.

Aşağı yönlü bu senaryo şimdilik koşullu görülüyor. Teknik açıdan bu riskin öne çıkması için Litecoin’in mevcut destek yapısını kaybetmesi ve daha zayıf bir piyasa görünümünün oluşması gerekecek.

Göstergeler nötr, yön için kırılım bekleniyor

Genel teknik tablo şu aşamada net biçimde yükseliş yönlü değil. TradingView’in toplu teknik değerlendirmesinde osilatörler nötr bölgede yer alıyor. Bu görünüm, piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde bulunduğunu ve son oynaklığın ardından momentumu dengelediğini gösteriyor.

Buna karşılık kısa vadeli hareketli ortalamalar daha yapıcı sinyaller üretmeye başladı. Bazı zaman dilimlerinde kısa vadeli SMA ve EMA göstergeleri alım sinyallerinin satış sinyallerinin önüne geçtiğine işaret ediyor. Ancak uzun vadeli ortalamalar, son bir yılda etkili olan daha geniş düzeltme eğiliminin henüz sona ermediğini gösteriyor.

Litecoin’in bir sonraki belirgin hareketi, büyük ölçüde 46 ile 50 dolar bölgesinin aşılıp aşılamayacağına bağlı görünüyor. Direncin güçlü hacimle kırılması halinde 50 ile 60 dolar bandı toparlanma hedefi olarak izlenebilir. Tersi durumda mevcut desteklerin kaybedilmesi, daha düşük seviyeleri yeniden gündeme taşıyabilir. Litecoin ayrıca yaklaşık 413 dolarlık tarihi zirvesinin oldukça altında kalmayı sürdürüyor. Dolaşımdaki arz yaklaşık 77,4 milyon LTC seviyesinde bulunurken azami arz 84 milyon, piyasa değeri ise yaklaşık 3,5 milyar dolar düzeyinde yer alıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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