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95-97 Dolara Kadar Yükselmesi Mümkün! Popüler Altcoin Umut Vadediyor!

Altcoinlerdeki yükseliş yapısı Bitcoin fiyatındaki dalgalanma nedeniyle bozuldu ve halen tam olarak toparlanmış değil.
23:10
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatındaki devam eden dalgalanma altcoinlerin önemli bölümünde yükseliş kurulumlarını baltaladı. Zor aşılan direnç seviyelerinin BTC düşüşüyle kaybedilmesi ve destek testlerinin başlaması altcoin yatırımcıları için can sıkıcı. Ancak umutlar tükenmiş değil. Litecoin bunlardan biri, peki LTC için hangi seviyeler hedefleniyor?

Litecoin (LTC)

Bitcoin son iki günde 27 bin dolar bölgesinden bir sıçrama gördü ancak kral kripto para birimi henüz güvenli bölgeye ulaşabilmiş değil. Bitcoin fiyatının 30.200 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var. LTC cephesinde de son BTC dalgalanması yatırımcı hissiyatını olumsuz etkiledi. Üstelik Bitcoin güvenli bölge üzerinde kapanışlar yapmadıkça momentumun artma ihtimali zayıf görünüyor.

Litecoin, 4 saatlik gibi daha düşük zaman dilimlerinde hala düşüş eğilimli bir piyasa yapısına sahip. Hem günlük zaman diliminde hem de 4 saatlik grafikte, 95-97 bölgesinde bir adil değer boşluğu var. 24 Mart’tan 12 Nisan’a kadar 94,4 seviyesi güçlü bir direnç olarak hareket etti. Günlük zaman dilimindeki adil değer boşluğunun 97 dolarda birleşmesi, grafiklerde 97.47 dolarlık dirençle birleşti. Bu nedenle satıcılar piyasayı tekrar aşağı çekmeden önce bu bölgeye sıçrama görebiliriz.

LTC Coin Yorum

MACD düşüş ivmesi gösterdi ve 102 dolar seviyesindeki reddin ardından 20 Nisan’da düşüş eğilimi oluşturdu. CMF, piyasaya güçlü sermaye girişini göstermek için meydan okurcasına +0,05’in üzerindeydi. Bu durum daha fazla kazanç elde edilebileceğini gösterse de LTC‘nin fiyat hareketi ayıların LTC’yi aşağı yönlü başka bir ayağa zorlayabileceğini gösterdi. CVD son 24 saat içinde bir sıçrama gördü ancak duyarlılık satıcıların lehine oldu

Yukarıda sunulan 1 saatlik Coinalyze verileri, daha yüksek zaman dilimi fiyat hareketinden elde edilen bulgularla uyumluydu. OI, LTC’nin 84 dolar seviyesinden sıçradığı 24 Nisan’dan bu yana hafif bir artış gördü. Ancak, OI’deki kazançlar son saatlerde silinme sürecindeydi. Bu durum eğer BTC cephesinde güçlü bir duruş görmezsek düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Alıcılar bu baskıyı sürdürebilirse, LTC’nin başka bir sıçramaya tanık olması mümkündü. Ancak, piyasa düşüş eğilimine girdiği için kısa vadeli yükseliş eğilimli yatırımcıların 97 dolar ötesinde çok daha dikkatli olması gerekecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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