Litecoin 62 dolar bölgesinde tutunursa 80 dolar yeniden gündeme gelebilir

Litecoin 10 Ekim 2026 itibarıyla 64,20 dolar civarında işlem gördü. Önceki seansta 61 dolara kadar gerileyen varlık, bu düşük seviyelerden toparlanma işareti verdi. Kısa vadeli ivme zayıflamış olsa da daha geniş görünümdeki toparlanma yapısının henüz bozulmadığı değerlendiriliyor.

Fiyat yapısında kritik eşik

Üç günlük grafik, Litecoin’in uzun süren düşüş döneminin ardından yaklaşık 39,28 dolardan toparlandığını ve 71,50 ile 75 dolar aralığına kadar yükseldiğini gösteriyor. Bu bölgeden gelen satışlarla birlikte fiyat yeniden geri çekildi. Analistler şimdi özellikle 62 ile 63 dolar bandındaki tepkiyi izliyor.

CryptoNuclear, 55 ile 59 dolar aralığının daha geniş zaman diliminde korunması gereken ana bölge olduğunu, bu alanın daha önce yatay seyir sonrası yukarı kırıldığını belirtiyor.

Bu çerçevede 62 ile 63 dolar aralığı kısa vadede ilk önemli savunma alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması, düzeltmenin dengelenmesine katkı verebilir. Buna karşılık aşağı yönlü kırılma, daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir.

Teknik görünümde bu tür eşiklerin izlenmesi, özellikle hızlı yön değişimlerinin yaşandığı piyasalarda önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Yukarı yönlü senaryoda izlenen seviyeler

Piyasa katılımcıları, Litecoin’in 65 ile 67 dolar bandını yeniden aşmasının kısa vadeli tabloyu güçlendirebileceğini düşünüyor. Bu bölgenin geri alınması halinde 71,50 ile 75 dolar aralığı bir sonraki önemli test alanı olacak. Bu bölgenin üstünde kalıcı hareket görülmesi durumunda 80 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Bir başka analizde @_CryptoSurf, Litecoin’in son üç ayda yaklaşık yüzde 90 yükseldiğini, ardından 0,5 Fibonacci düzeyinden 0,382 seviyesine çekildiğini ve 63 dolar çevresinin düzeltmenin dengelenip dengelenmediğini anlamak açısından belirleyici olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte 80 dolar beklentisi şarta bağlı kalmayı sürdürüyor. Yalnızca Fibonacci bölgelerine dayanarak güçlü bir yükseliş senaryosu kurulmuyor. İşlem hacmindeki artış ve günlük kapanışların bunu desteklemesi gerekiyor.

Aşağı yönlü riskler sürüyor

62 doların altında kalıcı bir sarkma yaşanması halinde ilk aşağı yönlü referans 60,80 dolar olarak öne çıkıyor. Bunun altında 58,65 ile 59 dolar aralığı izleniyor. Daha geniş ölçekte 55 ile 59 dolar bölgesi, önceki yükseliş öncesinde oluşan sıkışma alanı olduğu için önemini koruyor.

Satış baskısının sürmesi halinde 51,50 ile 46,50 dolar bandı, ardından 42,50 dolar ve önceki dip seviye olan 39,28 dolar yeniden izlenebilir. Ancak yalnızca 62 doların altına inilmesi, tek başına bu düşük seviyelere doğrudan gerileme anlamına gelmiyor.

Göstergeler karışık sinyal veriyor

Göreli Güç Endeksi günlük grafikte 48 ile 50 bandında bulunuyor. Bu görünüm, piyasanın şimdilik dengeli ancak kararsız bir yapıda olduğuna işaret ediyor. MACD histogramının negatif bölgede kalması ise son geri çekilmenin tamamen sona ermediğini gösteriyor. Dört saatlik grafikte 33 ile 37 aralığındaki RSI verileri kısa vadede zayıf momentuma işaret etse de bu durum tek başına hızlı toparlanma garantisi vermiyor.

Daha uzun vadeli ortalamalar ise görece yapıcı bir tablo sunuyor. Litecoin, 60 dolar civarındaki 50 dönemlik üssel hareketli ortalamanın ve 55 ile 56 dolar bölgesindeki 100 ve 200 dönemlik ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Buna karşın 65,50 ile 67,85 aralığındaki kısa vadeli ortalamalar, fiyat bu bölgenin altında kaldıkça yukarı yönü sınırlayabilir.