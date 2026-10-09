Zcash ocakta kuantum dirençli imza desteğini eklemeyi planlıyor

Zcash geliştiricileri, ağın herkese açık ödeme bölümünü kuantum hesaplama risklerine karşı güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir adım üzerinde çalışıyor. Plan, ocak ayında hash tabanlı kuantum dirençli imza komutlarının yazılıma eklenmesini öngörüyor. Ancak bu özelliğin ağ genelinde ne zaman etkinleştirileceği henüz netleşmedi.

Planın odağında şeffaf ödemeler var

Zcash ağında iki farklı ödeme türü bulunuyor. Korumalı işlemler gönderici, alıcı ve tutarı gizlerken, şeffaf işlemler Bitcoin’e benzer şekilde blokzincir üzerinde görülebiliyor. Perşembe günü dolaşımdaki 16,98 milyon ZEC’nin yaklaşık 11,96 milyonu şeffaf havuzda yer aldı. Bu da toplam arzın yaklaşık 10 coin’den 7’sinin planın kapsadığı alanda bulunduğunu gösteriyor.

Geliştiricilerin hedefi, bugün kullanılan açık anahtarlar üzerinden geriye doğru hesaplama yapılarak cüzdan sahibinin onayı taklit edilirse ortaya çıkabilecek riski azaltmak. Yeni yaklaşımda ağ, ödemeyi onaylayan imzaları hash yapıları üzerinden doğrulayacak. Böylece mevcut cüzdan anahtarlarına karşı olası bir kırılma yaşansa bile, önerilen yeni sistemin otomatik olarak aynı zafiyeti paylaşmaması amaçlanıyor.

“Ekibimiz, kuantum sonrası imza komutlarının ocak ayında Zcash’e eklenmesini planlıyor” açıklamasını Zakura mühendislik ekibinden Roman Akhtariev paylaştı.

Zakura, Zcash ağını çalıştırmak ve işlemleri doğrulamak için kullanılan yazılımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle geliştirilen değişiklik, doğrudan protokol düzeyindeki güvenlik hazırlıklarıyla bağlantı taşıyor.

Adres bağlantılarını gizlemeyi amaçlayan cüzdan aracı geliştirildi

Çalışma yalnızca imza yapısıyla sınırlı değil. Zakura ekibi ayrıca, cüzdanların bakiye sorgularken ilişkili adresleri bir sunucuya açık etmesini önlemeyi amaçlayan özel bir sorgu aracı da geliştirdi. Deneysel sürüm, Vizor cüzdanındaki “Private queries” ayarı üzerinden kullanılabiliyor.

Standart kullanımda bir kişi birikimlerini birden fazla adrese dağıtsa bile bu adreslerin bakiyelerini görmek için bir sunucuya sorgu gönderiyor. Bu süreç, blokzincirde birbiriyle ilgisiz görünen adreslerin aynı kullanıcıya ait olduğunun anlaşılmasına yol açabiliyor. Yeni araç ise özel bilgi erişimi yöntemiyle, veri tabanından istenen kaydın hangisi olduğunu karşı tarafa göstermeden yanıt alınmasını sağlıyor.

Mini sözlük: Özel bilgi erişimi, bir veri tabanından bilgi alınırken hangi kaydın istendiğinin sunucu tarafından görülememesini sağlayan bir yöntemdir. Bu sayede bakiye sorgusu yapılırken adresler arasındaki bağlantılar daha zor izlenir.

Kuantum uyarıları piyasada yeniden gündeme geldi

Zakura’nın duyurusu, Ethereum araştırmacısı Justin Drake’in yaptığı son uyarının ardından geldi. Drake, en kötü senaryoda yapay zeka ile kuantum alanındaki ilerlemelerin Bitcoin ve Ethereum cüzdanlarını koruyan matematiksel yapıları beklenenden çok daha kısa sürede zorlayabileceğini savundu ve yatırımcıların bir tür “bunker mode” hazırlığı yapması gerektiğini söyledi.

Justin Drake, en kötü senaryoda bu tür bir kırılmanın “yıllar içinde değil, aylar içinde” gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Ethereum cephesinde kuantum dirençli kriptografiye geçiş için hedef tarih Aralık 2029 olarak veriliyor. Buna karşın, cüzdan anahtarlarına karşı uygulanmış pratik bir saldırı şu ana kadar kamuoyuna yansımış değil. Zcash tarafında ise korumalı işlemler için ayrı çalışmalar gerekeceği belirtiliyor; çünkü gelecekteki bir matematiksel atılım, bugün kaydedilen şifreli işlem kayıtlarının daha sonra çözülmesi riskini de gündeme taşıyabilir.

Piyasa tarafında ZEC, perşembe gününü 1,185 dolar civarında tamamladı. Bu seviye, önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 11’lik düşüşe işaret etti. Fiyat hareketi, Justin Drake’in X platformunda geniş yankı uyandıran paylaşımının ardından büyük kripto varlıklar arasında görülen gerilemeyle aynı döneme denk geldi.