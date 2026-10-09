Kripto Para

Zcash ocakta kuantum dirençli imza desteğini eklemeyi planlıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash, ocakta kuantum dirençli imza desteğini yazılıma eklemeyi planlıyor.
  • 🔐 Plan, dolaşımdaki arzın yaklaşık 10 coin’den 7’sinin bulunduğu şeffaf ödemeleri kapsıyor ve $ZEC için açık anahtar riskini sınırlamayı amaçlıyor.
  • 🧩 Zakura, cüzdanların bakiye kontrolünde ilişkili adresleri açığa çıkarmayan deneysel bir sorgu aracı da geliştirdi.
  • 📉 ZEC perşembe günü 1,185 dolar civarında kapanırken son bir haftada yaklaşık yüzde 11 geriledi.
Onur Atam
Onur Atam

Zcash geliştiricileri, ağın herkese açık ödeme bölümünü kuantum hesaplama risklerine karşı güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir adım üzerinde çalışıyor. Plan, ocak ayında hash tabanlı kuantum dirençli imza komutlarının yazılıma eklenmesini öngörüyor. Ancak bu özelliğin ağ genelinde ne zaman etkinleştirileceği henüz netleşmedi.

İçindekiler
1 Planın odağında şeffaf ödemeler var
2 Adres bağlantılarını gizlemeyi amaçlayan cüzdan aracı geliştirildi
3 Kuantum uyarıları piyasada yeniden gündeme geldi

Planın odağında şeffaf ödemeler var

Zcash ağında iki farklı ödeme türü bulunuyor. Korumalı işlemler gönderici, alıcı ve tutarı gizlerken, şeffaf işlemler Bitcoin’e benzer şekilde blokzincir üzerinde görülebiliyor. Perşembe günü dolaşımdaki 16,98 milyon ZEC’nin yaklaşık 11,96 milyonu şeffaf havuzda yer aldı. Bu da toplam arzın yaklaşık 10 coin’den 7’sinin planın kapsadığı alanda bulunduğunu gösteriyor.

Geliştiricilerin hedefi, bugün kullanılan açık anahtarlar üzerinden geriye doğru hesaplama yapılarak cüzdan sahibinin onayı taklit edilirse ortaya çıkabilecek riski azaltmak. Yeni yaklaşımda ağ, ödemeyi onaylayan imzaları hash yapıları üzerinden doğrulayacak. Böylece mevcut cüzdan anahtarlarına karşı olası bir kırılma yaşansa bile, önerilen yeni sistemin otomatik olarak aynı zafiyeti paylaşmaması amaçlanıyor.

“Ekibimiz, kuantum sonrası imza komutlarının ocak ayında Zcash’e eklenmesini planlıyor” açıklamasını Zakura mühendislik ekibinden Roman Akhtariev paylaştı.

Zakura, Zcash ağını çalıştırmak ve işlemleri doğrulamak için kullanılan yazılımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle geliştirilen değişiklik, doğrudan protokol düzeyindeki güvenlik hazırlıklarıyla bağlantı taşıyor.

Adres bağlantılarını gizlemeyi amaçlayan cüzdan aracı geliştirildi

Çalışma yalnızca imza yapısıyla sınırlı değil. Zakura ekibi ayrıca, cüzdanların bakiye sorgularken ilişkili adresleri bir sunucuya açık etmesini önlemeyi amaçlayan özel bir sorgu aracı da geliştirdi. Deneysel sürüm, Vizor cüzdanındaki “Private queries” ayarı üzerinden kullanılabiliyor.

Standart kullanımda bir kişi birikimlerini birden fazla adrese dağıtsa bile bu adreslerin bakiyelerini görmek için bir sunucuya sorgu gönderiyor. Bu süreç, blokzincirde birbiriyle ilgisiz görünen adreslerin aynı kullanıcıya ait olduğunun anlaşılmasına yol açabiliyor. Yeni araç ise özel bilgi erişimi yöntemiyle, veri tabanından istenen kaydın hangisi olduğunu karşı tarafa göstermeden yanıt alınmasını sağlıyor.

Mini sözlük: Özel bilgi erişimi, bir veri tabanından bilgi alınırken hangi kaydın istendiğinin sunucu tarafından görülememesini sağlayan bir yöntemdir. Bu sayede bakiye sorgusu yapılırken adresler arasındaki bağlantılar daha zor izlenir.

Kuantum uyarıları piyasada yeniden gündeme geldi

Zakura’nın duyurusu, Ethereum araştırmacısı Justin Drake’in yaptığı son uyarının ardından geldi. Drake, en kötü senaryoda yapay zeka ile kuantum alanındaki ilerlemelerin Bitcoin ve Ethereum cüzdanlarını koruyan matematiksel yapıları beklenenden çok daha kısa sürede zorlayabileceğini savundu ve yatırımcıların bir tür “bunker mode” hazırlığı yapması gerektiğini söyledi.

Justin Drake, en kötü senaryoda bu tür bir kırılmanın “yıllar içinde değil, aylar içinde” gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Ethereum cephesinde kuantum dirençli kriptografiye geçiş için hedef tarih Aralık 2029 olarak veriliyor. Buna karşın, cüzdan anahtarlarına karşı uygulanmış pratik bir saldırı şu ana kadar kamuoyuna yansımış değil. Zcash tarafında ise korumalı işlemler için ayrı çalışmalar gerekeceği belirtiliyor; çünkü gelecekteki bir matematiksel atılım, bugün kaydedilen şifreli işlem kayıtlarının daha sonra çözülmesi riskini de gündeme taşıyabilir.

Piyasa tarafında ZEC, perşembe gününü 1,185 dolar civarında tamamladı. Bu seviye, önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 11’lik düşüşe işaret etti. Fiyat hareketi, Justin Drake’in X platformunda geniş yankı uyandıran paylaşımının ardından büyük kripto varlıklar arasında görülen gerilemeyle aynı döneme denk geldi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto piyasasında 24 saatte 1,09 milyar dolarlık tasfiye yaşandı

Bitcoin arzının %31,2’si görünür açık anahtarlar üzerinden izleniyor

Bankalar kuantum geçişi için 2027 hedefiyle hazırlık yapıyor

Bitcoin 83 bin doların altına inerken piyasa ikiye ayrıldı

ABD hükümeti 565,9 milyon dolarlık kriptoyu Coinbase Prime’a taşıdı

Meme coin launchpad’i nedir ve nasıl çalışır?

2026’da yapay zeka kripto paraları: Kullanım alanları, ajanlar ve aralarındaki farklar

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Litecoin 62 dolar bölgesinde tutunursa 80 dolar yeniden gündeme gelebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Litecoin 62 dolar bölgesinde tutunursa 80 dolar yeniden gündeme gelebilir
LITECOIN (LTC)
İngiltere, Rusya bağlantılı 3 kripto platformuna yaptırım uyguladı
Kripto Para Hukuku
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?