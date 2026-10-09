RIPPLE (XRP)

XRP Ledger, Batch güncellemesini düzeltmesiyle birlikte devreye alacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger, Batch güncellemesini fixBatchV1_2 ile birlikte birkaç saat içinde devreye alacak.
  • 🛠️ Şubat 2026'da bulunan kritik imza doğrulama hatası, XRPLD 3.3.0 ve 3.4.1 sürümleriyle giderildi.
  • 📈 Batch özelliği, atomik çok taraflı mutabakat işlemleri gibi kullanım alanları için $XRP ekosisteminde önemli bir altyapı adımı oluşturuyor.
  • 📉 XRP, Fed tutanaklarının ardından 5 Ekim 2026'daki 1,52 dolar zirvesinden sonra dört gün düşerek 1,39 dolara geriledi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP Ledger ağında uzun süredir beklenen Batch güncellemesi, düzeltme paketi fixBatchV1_2 ile birlikte birkaç saat içinde devreye alınacak. Daha önce çeşitli ertelemeler yaşayan özellik, böylece ana ağda kullanıma açılma aşamasına geldi. Batch güncellemesi, XRPL ekosisteminde birden fazla yüksek değerli kullanım alanı için temel unsurlardan biri olarak görülüyor.

İçindekiler
1 Gecikmeye yol açan hata şubatta belirlendi
2 Topluluk oylaması düzeltmeyle eş zamanlı geçişi destekledi
3 Ağda bir başka önemli adım daha atıldı
4 XRP fiyatı Fed tutanaklarının ardından geriledi

Gecikmeye yol açan hata şubatta belirlendi

19 Şubat 2026’da güvenlik araştırmacıları ile Cantina AI, ilk Batch düzenlemesinin imza doğrulama sürecinde kritik bir mantık hatası tespit etti. Söz konusu düzenleme o tarihte oylama aşamasındaydı ve ana ağda henüz etkinleştirilmemişti. Bunun ardından XRPLD 3.3.0 sürümüyle Batch V1.1 yayımlandı ve hatalı uygulamanın yerine düzeltilmiş sürüm getirildi.

Güvenlik araştırmacıları ile Cantina AI, 19 Şubat 2026’da ilk Batch düzenlemesinin imza doğrulama sürecinde kritik bir mantık hatası buldu.

Eylül 2026’ya gelindiğinde Batch, gerekli çoğunluğu sağlamış ve 29 Eylül 2026’da ana ağda devreye girmeye yaklaşmıştı. Ancak geçici ret kararı nedeniyle iki haftalık etkinleştirme süreci yeniden başlatıldı. Daha sonra küçük ölçekli bir sorun daha belirlendi ve bu düzeltme XRPLd 3.4.1 sürümüne eklendi.

Topluluk oylaması düzeltmeyle eş zamanlı geçişi destekledi

XRP topluluğu, Batch özelliğinin düzeltme güncellemesiyle aynı anda devreye alınabilmesi için oy tercihini değiştirdi. Böylece ağ, özelliği ek bir bekleme süresi olmadan daha güvenli bir çerçevede etkinleştirmeye hazırlanıyor. Batch güncellemesinin özellikle atomik çok taraflı mutabakat işlemleri gibi sözleşmeye bağlanmış veya aktif geliştirme hattında yer alan kullanım senaryolarını hızlandırması bekleniyor.

Ağ geliştiricileri ve topluluk tarafında en çok talep gören özelliklerden biri olan Batch’in, XRPL üzerindeki uygulama ekosisteminin büyümesine de katkı sunabileceği değerlendiriliyor. Teknik geçişlerin yakından izlendiği bu tür dönemlerde piyasa katılımcıları yalnızca fiyatı değil, işlemlerin hangi yoğunlukta ve hangi varlıklarda toplandığını da izliyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Ağda bir başka önemli adım daha atıldı

Batch güncellemesinden ayrı olarak Permission Delegation özelliği de 8 Ekim 2026’da XRP Ledger üzerinde devreye alındı. Bu gelişme, ağın işlevselliğini genişleten önemli kilometre taşlarından biri olarak kayda geçti.

Batch güncellemesi, atomik çok taraflı mutabakat işlemleri dahil olmak üzere XRPL üzerindeki birçok yüksek değerli kullanım alanı için ön koşul veya hızlandırıcı unsur olmaya devam ediyor.

XRP fiyatı Fed tutanaklarının ardından geriledi

Piyasa tarafında ise XRP son 24 saatte yüzde 0,44 düşüşle 1,39 dolara geriledi. Perşembe günü geç saatlerde kripto varlıklarda görülen satışta, Fed tutanaklarında çoğu yetkilinin yıl sonundan önce bir faiz artışı daha beklediğinin ortaya çıkması etkili oldu.

XRP, 8 Ekim Perşembe günü 1,31 dolara kadar indi. Böylece varlık, 5 Ekim 2026’da gördüğü 1,52 dolar seviyesinden sonra dört gün üst üste değer kaybetti. Bu geri çekilme, fiyatın 19 Ağustos’tan bu yana ilk kez günlük 50 günlük ortalamanın altına sarkmasına yol açtı.

Yukarı yönlü bir toparlanmada XRP’nin şu anda 1,43 dolar seviyesindeki günlük 50 günlük ortalamanın üzerine yeniden çıkması izlenecek. Aşağı yönlü baskının sürmesi halinde ise 1,28 dolardaki günlük 200 günlük ortalama bir sonraki önemli seviye olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger kurumsal saklama için yeni yetki devrini devreye aldı

XRP Ledger güncellemesi merkeziyet tartışmasını yeniden alevlendirdi

David Schwartz, Ripple Swell 2026’da XRPL yol haritasını açıklayacak

XRP’de balina aktivitesi 8 günde belirgin biçimde zayıfladı

XRP Ledger günlük ödeme hacminde 858 milyona ulaştı

Ripple’dan 256 milyar dolarlık pazarda yeni hamle: XRP’ye etkisi ne olacak?

Ripple, Wall Street tokenizasyonunda Canton Network desteğini ekledi

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Zcash ocakta kuantum dirençli imza desteğini eklemeyi planlıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Zcash ocakta kuantum dirençli imza desteğini eklemeyi planlıyor
Kripto Para
Litecoin 62 dolar bölgesinde tutunursa 80 dolar yeniden gündeme gelebilir
LITECOIN (LTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?