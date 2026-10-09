XRP Ledger, Batch güncellemesini düzeltmesiyle birlikte devreye alacak

XRP Ledger ağında uzun süredir beklenen Batch güncellemesi, düzeltme paketi fixBatchV1_2 ile birlikte birkaç saat içinde devreye alınacak. Daha önce çeşitli ertelemeler yaşayan özellik, böylece ana ağda kullanıma açılma aşamasına geldi. Batch güncellemesi, XRPL ekosisteminde birden fazla yüksek değerli kullanım alanı için temel unsurlardan biri olarak görülüyor.

Gecikmeye yol açan hata şubatta belirlendi

19 Şubat 2026’da güvenlik araştırmacıları ile Cantina AI, ilk Batch düzenlemesinin imza doğrulama sürecinde kritik bir mantık hatası tespit etti. Söz konusu düzenleme o tarihte oylama aşamasındaydı ve ana ağda henüz etkinleştirilmemişti. Bunun ardından XRPLD 3.3.0 sürümüyle Batch V1.1 yayımlandı ve hatalı uygulamanın yerine düzeltilmiş sürüm getirildi.

Güvenlik araştırmacıları ile Cantina AI, 19 Şubat 2026’da ilk Batch düzenlemesinin imza doğrulama sürecinde kritik bir mantık hatası buldu.

Eylül 2026’ya gelindiğinde Batch, gerekli çoğunluğu sağlamış ve 29 Eylül 2026’da ana ağda devreye girmeye yaklaşmıştı. Ancak geçici ret kararı nedeniyle iki haftalık etkinleştirme süreci yeniden başlatıldı. Daha sonra küçük ölçekli bir sorun daha belirlendi ve bu düzeltme XRPLd 3.4.1 sürümüne eklendi.

Topluluk oylaması düzeltmeyle eş zamanlı geçişi destekledi

XRP topluluğu, Batch özelliğinin düzeltme güncellemesiyle aynı anda devreye alınabilmesi için oy tercihini değiştirdi. Böylece ağ, özelliği ek bir bekleme süresi olmadan daha güvenli bir çerçevede etkinleştirmeye hazırlanıyor. Batch güncellemesinin özellikle atomik çok taraflı mutabakat işlemleri gibi sözleşmeye bağlanmış veya aktif geliştirme hattında yer alan kullanım senaryolarını hızlandırması bekleniyor.

Ağ geliştiricileri ve topluluk tarafında en çok talep gören özelliklerden biri olan Batch’in, XRPL üzerindeki uygulama ekosisteminin büyümesine de katkı sunabileceği değerlendiriliyor. Teknik geçişlerin yakından izlendiği bu tür dönemlerde piyasa katılımcıları yalnızca fiyatı değil, işlemlerin hangi yoğunlukta ve hangi varlıklarda toplandığını da izliyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Ağda bir başka önemli adım daha atıldı

Batch güncellemesinden ayrı olarak Permission Delegation özelliği de 8 Ekim 2026’da XRP Ledger üzerinde devreye alındı. Bu gelişme, ağın işlevselliğini genişleten önemli kilometre taşlarından biri olarak kayda geçti.

Batch güncellemesi, atomik çok taraflı mutabakat işlemleri dahil olmak üzere XRPL üzerindeki birçok yüksek değerli kullanım alanı için ön koşul veya hızlandırıcı unsur olmaya devam ediyor.

XRP fiyatı Fed tutanaklarının ardından geriledi

Piyasa tarafında ise XRP son 24 saatte yüzde 0,44 düşüşle 1,39 dolara geriledi. Perşembe günü geç saatlerde kripto varlıklarda görülen satışta, Fed tutanaklarında çoğu yetkilinin yıl sonundan önce bir faiz artışı daha beklediğinin ortaya çıkması etkili oldu.

XRP, 8 Ekim Perşembe günü 1,31 dolara kadar indi. Böylece varlık, 5 Ekim 2026’da gördüğü 1,52 dolar seviyesinden sonra dört gün üst üste değer kaybetti. Bu geri çekilme, fiyatın 19 Ağustos’tan bu yana ilk kez günlük 50 günlük ortalamanın altına sarkmasına yol açtı.

Yukarı yönlü bir toparlanmada XRP’nin şu anda 1,43 dolar seviyesindeki günlük 50 günlük ortalamanın üzerine yeniden çıkması izlenecek. Aşağı yönlü baskının sürmesi halinde ise 1,28 dolardaki günlük 200 günlük ortalama bir sonraki önemli seviye olarak öne çıkıyor.