RIPPLE (XRP)

XRPL ödemeleri bir gecede 400 bin azaldı, XRP 1,38 dolarda tutundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL üzerindeki ödeme sayısı bir gecede yaklaşık 400 bin azaldı.
  • 📉 $XRP bu gerilemenin ardından 1,38 dolar çevresinde tutunmaya çalışıyor.
  • 📊 1,40 doların üzerindeki günlük kapanış kısa vadeli toparlanmayı destekleyebilir.
  • 🧭 1,38 doların altındaki hareketlerde 1,335 ve 1,25 dolar bölgeleri izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP Ledger üzerindeki ödeme trafiği bir gecede sert biçimde geriledi ve ağ yaklaşık 400 bin işlem kaybetti. Düşüş, kripto para piyasasında oynaklığın yükseldiği bir haftada yaşandı. Bu hareketin nedeni netleşmedi. Son piyasa satışlarının etkili olmuş olabileceği, ayrıca otomatik ya da düşük tutarlı işlemlerde azalma görülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Ağ etkinliğinde ani gerileme
2 Fiyatta kritik eşik 1,38 dolar
3 Göstergeler temkinli görünümü koruyor

Ağ etkinliğinde ani gerileme

XRP Ledger, Ripple ekosisteminde ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki ödeme sayısındaki bu ani düşüş, kullanım tarafında kısa vadeli zayıflamaya işaret etti. Ancak verideki değişimin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu henüz net değil.

XRP Ledger üzerindeki ödeme trafiğinde görülen yaklaşık 400 bin işlemlik kayıp, ağ etkinliğinde kısa vadeli bir zayıflamaya işaret ediyor.

Fiyat tarafında da benzer bir baskı izlendi. XRP, haftanın başında yaklaşık 1,50 dolar seviyesinden geriledi ve 1,3866 dolar civarında işlem gördü. Perşembe günü 1,32 dolara kadar inen varlık, bu seviyeden tepki alımıyla karşılaştı. Buna karşın yukarı yönlü toparlanmanın henüz güçlü bir ivme üretmediği görülüyor.

Fiyatta kritik eşik 1,38 dolar

Kısa vadede piyasanın odağında 1,38 dolar çevresindeki uzun vadeli ortalama yer alıyor. Bu seviye eylülde korunmuştu ve yeniden önemli bir eşik haline geldi. Hemen altında bulunan 1,335 dolar bölgesi ise son geri çekilmede devreye giren ikinci destek noktası olarak öne çıktı. Daha aşağıda 1,25 dolar bölgesi, eylül ayındaki dip seviye olarak izleniyor.

Yukarı yönde ise 1,40 dolar ve 1,43 dolar civarındaki kısa vadeli ortalamalar ilk engel konumunda bulunuyor. Sonraki eşik 1,45 dolar civarında. Eylül tepesine karşılık gelen 1,66 dolar seviyesi ise mevcut fiyatlamanın belirgin biçimde üzerinde kalıyor.

Alıcılar şu ana kadar belirgin bir güç sergileyemedi; günlük kapanışın 1,40 doların üzerine taşınması kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.

Göstergeler temkinli görünümü koruyor

Göreceli güç endeksi yaklaşık 42 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, piyasanın zayıf kaldığını ancak aşırı satım bölgesine tam olarak inmediğini gösteriyor. İşlem hacminin düşüş sırasında artması, buna karşılık toparlanma denemesinde sınırlı kalması da alım tarafındaki isteğin zayıf olduğuna işaret ediyor.

1,38 doların altında kalıcı bir sarkma yaşanması halinde 1,335 dolar ve ardından 1,25 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık fiyatın 1,40 dolar üzerinde günlük kapanış yapması, 1,45 dolar ve 1,50 dolar bandına doğru yeni bir denemeyi mümkün kılabilir. Ağ etkinliğinin dengelenmesi, bu senaryonun izlenmesinde belirleyici unsurlardan biri olacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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