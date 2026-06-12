XRP’de ağırlıklı duyarlılık ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyeye indi

Santiment verilerine göre piyasa değeri bakımından altıncı sırada yer alan XRP’ye yönelik piyasa duyarlılığı belirgin biçimde zayıfladı. Veri şirketi, sosyal medya konuşmalarının hacmi ile olumlu ve olumsuz yorum oranını birleştiren ağırlıklı duyarlılık göstergesinin 2026 yılındaki en düşük seviyeye gerilediğini aktardı.

Duyarlılıkta sert gerileme

Santiment’in değerlendirmesine göre göstergedeki son düşüş, XRP için Ekim 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor. Şirket, fiyat tarafındaki zayıflığın bu tabloda etkili olduğunu, ancak tek nedenin bu olmadığını belirtti.

Mini sözlük: Ağırlıklı duyarlılık, sosyal medyada bir varlık hakkında yapılan paylaşımların sayısını ve bu paylaşımların olumlu ya da olumsuz tonunu birlikte ölçen bir göstergedir. Santiment, zincir üstü ve sosyal veri analizi sunan bir kripto piyasa araştırma şirketi olarak biliniyor.

Analizde, yatırımcıların Ripple etrafında yıllardır konuşulan hukuki netlik ve kurumsal benimsenme beklentilerine rağmen güçlü bir yeni tetikleyici görememesi nedeniyle yorgunluk yaşadığı kaydedildi. Buna bağlı olarak, tartışma hacminin düştüğü ve beklentilerin önemli ölçüde aşağı çekildiği ifade edildi.

Santiment, XRP’ye ilişkin korku, belirsizlik ve şüphe düzeyinin aşırı noktalara ulaştığını, ancak benzer dönemlerin geçmişte yükseliş hareketlerini tetikleyebildiğini belirtti.

Olumsuz hava ile fiyat hareketi arasındaki ilişki

Santiment’e göre XRP’nin en güçlü toparlanmalarından bazıları, piyasanın ilgisinin en düşük seviyelere indiği dönemlerde görüldü. Şirket, mevcut görünümde hem konuşma hacminin gerilediğini hem de yorum tonunun ağırlıklı olarak olumsuzlaştığını vurguladı.

Haberde yer alan verilere göre XRP son 24 saatte %2,74 yükselerek 1,14 dolara çıktı. Son yedi günlük performansı ise %1,16 artış yönünde gerçekleşti.

Gösterge Son durum Ağırlıklı duyarlılık 2026 yılının en düşük seviyesi Karşılaştırma dönemi Ekim 2025’ten bu yana en düşük düzey 24 saatlik fiyat değişimi %2,74 artış, 1,14 dolar 7 günlük fiyat değişimi %1,16 artış

XRPL tarafında kurumsal adımlar sürüyor

Sosyal medya ilgisi zayıflasa da perde arkasında geliştirme faaliyetleri, XRP Ledger kullanımındaki ilerleme, tokenizasyon girişimleri ve kurumsal ürün çalışmaları sürüyor. Bu tablo, piyasa algısıyla ekosistemdeki faaliyetlerin aynı yönde ilerlemediğine işaret ediyor.

Olumlu gelişmeler arasında XRP’nin, blockchain alanının geleceğini şekillendiren en etkili projeleri sıralayan FortuneCrypto100 listesinde yer alması da bulunuyor. Fortune tarafından hazırlanan bu liste, sektörde öne çıkan proje ve şirketleri bir araya getiriyor.

Ripple ayrıca Bitso ile uzun süredir devam eden ödeme ortaklığını genişlettiğini açıkladı; bu adımın Latin Amerika’daki kurumsal stabilcoin mutabakat akışlarını desteklemesi bekleniyor.

Bitso ortaklığı genişledi

Ripple’ın son açıklamasına göre Bitso’nun Meksika pesosuna endeksli ve düzenlemeye tabi stabilcoini MXNB, XRP Ledger üzerinde ihraç edilecek. Söz konusu varlık, Ripple Payments altyapısında yer alan DEX sistemine entegre edilecek.

Açıklamada, RLUSD ile MXNB’nin birlikte XRPL üzerindeki Permissioned DEX yapısına düzenlemeye tabi ABD doları ve Meksika pesosu likiditesi sağlayacağı belirtildi. Bu yapının, gerçek dünya odaklı kurumsal ödeme akışlarının önünü açmayı hedeflediği kaydedildi.