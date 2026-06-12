XRP Ledger’da 1 milyon eşiği aşıldı! Piyasada hangi sinyaller izleniyor?

XRP, fiyatındaki zayıf seyre rağmen ağ verilerindeki dikkat çekici artışla yeniden gündeme geldi. XRP Ledger üzerinde işlenen günlük ödeme sayısının 1 milyonun üzerine çıkması, ekosistemde kullanımın belirgin biçimde yükseldiğine işaret etti. Buna karşın varlığın piyasa performansı aynı ölçüde güçlenmiş görünmüyor.

Ağ kullanımı artarken fiyat baskısı sürüyor

Son zincir üstü verilere göre ağda 1,18 milyondan fazla işlem gerçekleşti. Ayrıca ödeme hacminin son bir ay boyunca yüksek seviyelerde kaldığı görüldü. Piyasalarda geçmişte benzer dönemlerde ağ kullanımındaki artışın, özellikle kullanıcı katılımı da güçlendiğinde, yatırımcı algısında toparlanmanın erken işaretlerinden biri olarak öne çıktığı biliniyor.

Bununla birlikte XRP sahipleri açısından tablo tamamen olumlu değil. Varlık, bir süredir izlenen çok aylı yatay bant yapısının altına sarktıktan sonra 1,10 dolar ile 1,20 dolar aralığına geriledi. Bu bölgede alıcıların devreye girdiği ve düşüşü geçici olarak durdurduğu görüldü.

XRP Ledger üzerindeki günlük ödeme sayısının 1 milyonun üzerine çıkması, fiyat baskısı sürse de ağın canlılığını koruduğunu gösteren en dikkat çekici gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

Veriler karışık sinyaller üretiyor

Ağdaki işlem yoğunluğu ile fiyat hareketi arasındaki ayrışma, mevcut görünümün en dikkat çekici yönü olarak değerlendiriliyor. İşlem akışı güçlü kalırken, aktif kullanıcı verilerinde son günlerde belirgin düşüş yaşandı. Bu durum, ağ kapasitesi ve kullanım hacmi yüksek olsa da ağ genelindeki katılımın henüz tam anlamıyla toparlanmadığını gösteriyor.

Bu nedenle XRP için ortaya çıkan tablo iki yönlü okunuyor. Bir yanda yüksek ödeme sayıları ağın işlem üretmeye devam ettiğini ortaya koyuyor, diğer yanda kullanıcı aktivitesindeki zayıflık daha geniş tabanlı bir toparlanmanın henüz teyit edilmediğini düşündürüyor. Bu da yatırımcıların olası bir dönüş sinyalini değerlendirirken daha temkinli davranmasına yol açabilir.

Teknik seviyelerde gözler 1,30 ile 1,40 dolar aralığında

Teknik görünümde baskı şimdilik sürüyor. XRP halen 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor. Bu yapı, genel eğilimin kısa vadede negatif kaldığına işaret ediyor. Öte yandan momentum göstergelerinin aşırı satım bölgesine yaklaşması, uzun süren satışların ardından zaman zaman görülen tepki yükselişi ihtimalini gündemde tutuyor.

Analistlerin izlediği ilk kritik bölge ise daha önce destek görevi gören 1,30 dolar ile 1,40 dolar bandı. Bu alanın yeniden kazanılması, alıcıların kontrolü geri almaya başladığına dair ilk güçlü işaret olarak değerlendirilebilir. Böyle bir senaryo, daha geniş çaplı bir toparlanma çabasının önünü açabilir.

Ancak bu aşamaya kadar XRP için baskının tamamen sona erdiğini söylemek zor görünüyor. Piyasanın yukarı yönlü potansiyelin yeniden güç kazandığına ikna olması için hem fiyat hareketinde daha net bir iyileşme hem de kullanıcı katılımında toparlanma görülmesi gerekebilir.

Şimdilik günlük ödemelerin 1 milyon seviyesini aşması, XRP Ledger ağının aktif kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Buna rağmen yatırımcıların daha güçlü bir dönüşten söz edebilmesi için zincir üstü aktivite ile fiyat performansının aynı yönde ilerlediğine dair daha somut işaretler araması bekleniyor.