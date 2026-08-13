XRP 1 dolar eşiğine yaklaşırken ağ kullanımı güçlü kaldı

XRP fiyatı, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük bölgelere yaklaşırken XRP Ledger üzerindeki işlem verileri farklı bir tablo ortaya koydu. Token 1 doların hemen üzerinde işlem görürken, ağdaki ödeme sayısı ve aktif kullanıcı verileri yüksek seyrini korudu. Bu görünüm, fiyat hareketi ile blokzincir kullanımının aynı yönde ilerlemediğine işaret etti.

Kısa vadede direnç öne çıkıyor

2025’in büyük bölümünde etkili olan düşüş eğilimini sürdüren XRP, yaklaşık 1,01 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadede 1,06 ile 1,08 dolar aralığı direnç bölgesi olarak öne çıkarken, 100 günlük hareketli ortalama 1,17 dolarda, 200 günlük hareketli ortalama ise 1,36 dolarda bulunuyor. Bu tablo, varlığın ana ortalamalarının altında kaldığını gösteriyor.

Teknik açıdan 1 dolar seviyesinin altına inilmesi kritik kabul ediliyor. XRP, 2024 sonlarından bu yana bu fiyat bölgesinde kalıcı işlem görmedi. Göreceli güç endeksinin yaklaşık 37 seviyesinde bulunması da kısa vadeli ivmenin hala satıcıların lehine olduğuna işaret ediyor.

XRP fiyatı zayıf görünümünü korurken, 1 dolar eşiğinin altına olası bir sarkma teknik baskıyı artırabilir; buna karşılık ağ verileri ekosistemde belirgin bir terk ediliş yaşanmadığını gösteriyor.

Ağ verileri fiyatla ters yönde hareket etti

Buna karşın XRP Ledger üzerindeki faaliyet daha karmaşık bir görünüm sundu. Hafta içinde ağdaki günlük ödeme sayısı belirgin biçimde arttı ve bir günde 935 bin seviyesine ulaştı. Önceki ayın büyük bölümünde görülen yaklaşık 400 bin ile 600 bin aralığının üzerine çıkan bu hareket, kullanım tarafında dikkat çekici bir ivmeye işaret etti.

Ödeme hacmi de dalgalı olmakla birlikte canlı kaldı. Son bir ayda metrikte birkaç güçlü sıçrama görüldü. Bunlar arasında 1 Ağustos’ta 1 milyar XRP’nin üzerine çıkan hareket ve 7 Ağustos’taki belirgin genişleme yer aldı. Aktif kullanıcı sayısı da benzer şekilde yüksek seyretti.

XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve özellikle hızlı transfer yapısına odaklanıyor.

Grafikte son düşüşten hemen önce aktif kullanıcı sayısı sık sık 200 bin eşiğine yaklaştı ya da bu seviyeyi aştı. Önceki ayın büyük bölümünde bu verinin 100 binin üzerinde kalması, XRP fiyatındaki gerilemeye rağmen ağ katılımında benzer ölçekte bir zayıflama yaşanmadığını gösterdi.

Gösterge Seviye Anlamı XRP fiyatı 1,01 dolar Kritik 1 dolar eşiğine yakın seyir Kısa vadeli direnç 1,06 ile 1,08 dolar Yukarı yönlü ilk baskı bölgesi Günlük ödeme sayısı 935 bin Ağ kullanımında güçlü artış Önceki günlük bant 400 bin ile 600 bin Son artışın referans aralığı

Güçlü kullanım tek başına yeterli görülmüyor

Bununla birlikte ağ etkinliğindeki yükseliş, tek başına fiyat toparlanmasını garanti etmiyor. Borsa transferleri, otomatik işlemler ve doğrudan alım talebi yaratmayan hareketler de bu verileri yukarı taşıyabiliyor. Bu nedenle yüksek kullanım ile piyasa talebi arasında doğrudan ve birebir bir bağ kurmak zorlaşıyor.

Fiyat yaklaşık 21 ayın dip bölgesine yaklaşsa da ağ verileri terk edilmiş bir ekosisteme işaret etmiyor; asıl belirleyici unsur, bu kullanımın gerçek piyasa talebine dönüşüp dönüşmeyeceği olacak.

Bu nedenle güçlü ağ istatistikleri temel tarafta destekleyici bir unsur sunarken, piyasa yapısında düşüş eğilimi şimdilik korunuyor. XRP Ledger üzerindeki artan hareketliliğin gerçek alım talebine dönüşmesi halinde görünüm değişebilir. Ancak mevcut tabloda fiyat grafiği, kontrolün hala büyük ölçüde satıcılarda olduğunu gösteriyor.

📉 XRP, 1 dolar eşiğine yaklaşırken ağ verileri güçlü kaldı.

📊 Günlük ödeme sayısı hafta içinde 935 bine çıkarak önceki ayın bandını aştı.

👥 Aktif kullanıcı sayısı son bir ayın büyük bölümünde yüksek seyretti ve $XRP fiyatındaki düşüşe eşlik etmedi.

⚠️ Teknik görünüm zayıf kalırken, ağ kullanımının gerçek talebe dönüşmesi izleniyor.