En büyükler sıralamasındaki iki kripto para, Bitcoin ve Ripple yatırımcılarını neler bekliyor? Sert düşüşler bitti mi?

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Kral kripto para birimi 19.000 dolar seviyesinde sıkıcı işlem günlerinden birini devam ettiriyor. Fiyat, Liz Truss’un Birleşik Krallık Başbakanı olarak istifasının ve Tesla’nın BTC varlıklarından herhangi birini satmadığının ortaya çıkmasıyla sakin görünüyor. Makro ekonomik gelişmelerin kripto paralara dokunur hale gelmesi yatırımcıları birer küresel strateji uzmanına dönüştürdü. Mesela Suud önderliğinde petrol üretiminin günlük 2 milyon varil azaltılması bilgisi birçok yatırımcının beyninin bir tarafında yer ediniyor.

Bitcoin Yorum

Ayı piyasalarını ifade eden en doğru kelime “acı” olabilir. Volatilite veya yatay seyir yatırımcıların canını yakar. Ayı piyasaları hiç bitmeyecek gibidir ve yatırımcılar sürekli olarak artık son düşüş günü dün olsun diyerek uyanır. Bu senenin ayı piyasalarında vadeli işlemler çok daha popüler ve düşüşten para kazanmak isteyenlerin sayısı azımsanacak gibi değil. Coinglass’ın verilerine göre, son 24 saat içinde kripto para piyasasındaki likidasyonlar toplam 53,87 milyon dolara ulaştı ve 29.483 trader likide edildi. Piyasadan çıkarılan toplam meblağın %20’sini 10,66 milyon dolarlık BTC likidasyonları oluşturdu.

Günlük grafikte, BTC dağılımının momentumu artarak piyasanın kontrolünü satıcılara bıraktı. Bu yazının yazıldığı sırada, 20 EMA (mavi) 50 EMA (sarı) çizgisinin altında yer alıyordu ve devam eden ayı hakimiyetini teyit ediyor.

CryptoQuant analisti BinhDang’a göre, kripto para piyasaları için artık keskin düşüşlerin sonu geldi. BinhDang, mevcut piyasayı “birileri Bitcoin’i terk etmeden önce” sona eren 2018’dekiyle karşılaştıran çok sayıda “tweet ve fiyat grafiğinde desen çizimleri” olduğunu belirterek, “şu anda benzer bir olayın gerçekleşeceğine dair bir gösterge yok” dedi. Bu iddianın temelinde ise borsalara gönderilen BTC miktarının tarihi dip seviyelerde olması gösteriliyor.

O halde yeterince uzun vadeli hedefleri olanlar mevcut seviyelerden Bitcoin alımı yapabilir. En azından BinhDang bunun uzun vadede kazanç getireceğini düşünüyor.

Ripple (XRP) Yorum

XRP fiyatı son 30 gündür 0,55 dolar ile 0,45 dolar arasında rezonansa girerek menzile bağlı bir ralliye işaret ediyor. Bu konsolidasyon aşamasının rolü, Eylül ayındaki olağanüstü rallinin ardından hareketi devam ettirmektir. İki kez tabanı test eden Ripple (XRP) yazı hazırlandığı sırada 0,45 dolarda bulunuyor. Şimdilik fiyat kaybedilen zemini geri kazandı ve uzun kuyruklu bir ret mumu oluşturdu. Bu gelişme alıcıların bölgeyi savunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, 0,5 FIB gibi güçlü bir destekte görülen bu geri dönüş işaretleri, kenara itilmiş alıcılar için bir dip fırsatı sunabilir.

Dahası, yenilenen yükseliş ivmesi fiyatları %21,5 daha yukarı çekerek 0,55 dolar seviyesine çekmeye çalışabilir. Aksine 0,45 dolar altında kapanışların görülmesiyle 0,41 dolara kadar erime ihtimali gündeme gelecektir.

Direnç seviyeleri 0,51 ve 0,55 dolardır.