Kripto para piyasasında satış baskısı hafta ortasında da sürdü. Bitcoin, hafta başında 64 bin doların üzerinde tutunamadıktan sonra 60 bin doların altına geriledi ve çarşamba sabahı 58.580 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatteki düşüş yüzde 1,97 oldu. Piyasa duyarlılığını izleyen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 13 seviyesine indi.

Altcoinlerde düşüş, Tron sınırlı yükseldi

Ethereum aynı dönemde yüzde 3,18 kayıpla 1.641 dolara, Solana yüzde 3,72 düşüşle 67,86 dolara, XRP ise yüzde 2,23 gerileyerek 0,908 dolara indi. Bitcoin ve Ethereum hariç altcoinlerin toplam piyasa değerini izleyen TOTAL3 endeksi 621,3 milyar dolar seviyesinde bulundu. Büyük varlıklar içinde pozitif ayrışan istisna Tron oldu ve 0,3077 dolardan yüzde 0,10 artıda işlem gördü.

Stabilcoin cephesinde USDT ve USDC’nin toplam piyasa payı yüzde 1,73 artarak yüzde 12,4’e çıktı. Geleneksel piyasalarda da risk iştahı zayıfladı. Nasdaq 100 salı gününü yüzde 1,99 ekside tamamlarken, S&P 500 yüzde 0,50 düştü. Çarşamba sabahı Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 2,93 geriledi, VIX oynaklık endeksi ise yüzde 16,61 yükselerek 30,75’e çıktı. ABD’nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri sırasıyla yüzde 4,604 ve yüzde 4,848 seviyesine indi.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden salı günü 231,56 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. ABD spot Ether ETF’lerinde de 64,02 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Böylece spot Bitcoin ETF’lerinde art arda altıncı işlem gününde de para çıkışı görüldü. CryptoQuant verilerine göre Coinbase Premium Endeksi de 63 gündür negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

Japonya’da Solana ortaklığı genişliyor

SBI Holdings, Sumitomo Mitsui Financial Group ve Solana Foundation, SBI Solana Global’in Japonya’da tam kapsamlı faaliyetlerine başladığını açıkladı. Yeni ortak girişim yapısının tamamlandığı ve SBI R3 Japan biriminin yeni isimle faaliyet göstereceği belirtildi. SBI Holdings, Japonya’nın en büyük finans gruplarından biri olarak bankacılık, menkul kıymetler ve ödeme alanlarında faaliyet gösteriyor.

Solana Foundation, SBI Holdings ile SMFG’nin ortak girişime toplam 2,3 trilyon dolarlık varlık ve 80 milyondan fazla müşteri tabanı getirdiğini duyurdu.

Planın ilk adımında Japonya’daki kullanım alanlarına odaklanılacak, ardından Asya geneline açılım hedeflenecek. Ortaklığın öncelikli çalışma alanları arasında stabilcoin ödeme altyapısı, tahvil ve yatırım fonlarının tokenizasyonu ile emtia ve diğer gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesi yer aldı. Binance de aynı gün USDT paritesinde bStocks adı verilen beş tokenlaştırılmış borsa yatırım fonunu spot işlemlere açtı.

Ethereum’da bireysel alım sürerken büyük cüzdanlar satış yaptı

Alphractal Üst Yöneticisi Joao Wedson, Ethereum’da bireysel yatırımcıların alım tarafında kaldığını, büyük cüzdanların ise satış yaptığını aktardı. Wedson’ın paylaştığı kümülatif hacim farkı verilerine göre 21 Eylül zirvesinden bu yana 1.000 dolar altındaki emirler 132 milyon dolarlık alım üretti. 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasındaki işlemler 4,29 milyar dolar, 1 milyon dolar üzerindeki işlemler ise 2,5 milyar dolar net satış yönünde gerçekleşti.

Joao Wedson, kalıcı bir Ethereum boğa döngüsünün ancak büyük yatırımcıların yeniden alıma dönmesiyle başlayabileceğini belirtiyor.

Ethereum Foundation da ağı kuantum bilgisayarlara karşı korumaya yönelik PQAI #1 yol haritasını yayımladı. Geliştiriciler, daha hızlı bazı alternatifler yerine Keccak 256 karma fonksiyonunu tercih etti.

Mini sözlük: Kuantum dayanıklılığı, gelecekte çok güçlü kuantum bilgisayarların mevcut kriptografik yöntemleri zayıflatma ihtimaline karşı ağın önceden korunması anlamına gelir. Keccak 256 ise Ethereum ekosisteminde yaygın kullanılan bir karma fonksiyonudur.

Piyasada gözler 55 bin dolar bölgesine çevrildi

Son 24 saatte 362 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve bunun yüzde 81’ini long işlemler oluşturdu. BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Bitcoin’in 55 bin doları yeniden test edebileceğini söyledi. Buna karşılık bazı yatırımcılar 60 bin doların altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdi.

Önümüzdeki seanslarda yatırımcılar spot Bitcoin ETF’lerindeki çıkışları, Coinbase Premium Endeksi’ni, Ethereum’daki büyük cüzdan hareketlerini ve ABD’de açıklanacak PCE enflasyonu ile üçüncü çeyrek büyüme verisinin ikinci tahminini izleyecek. ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle perşembe günü kapalı olacak, cuma günü ise işlemler erken sona erecek.