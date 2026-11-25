Kripto para borsası Gemini, Zcash için gizli para yatırma desteğini devreye aldı. Böylece kullanıcılar, ZEC varlıklarını korumalı adresler üzerinden borsaya yatırabilir hale geldi. Gelişme, büyük ölçekli bir borsa tarafında bu kapsamda atılan ilk adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Gemini’de gizli yatırma ve çekme dönemi

Scott Merkel, X paylaşımında Gemini’nin artık müşterilerine Zcash’i korumalı adreslere yatırma imkanı sunduğunu duyurdu. Merkel, Gemini’nin hem gizli para yatırma hem de gizli para çekme desteğini birlikte sunan ilk büyük borsa olduğunu aktardı.

Scott Merkel, Gemini’nin Zcash için hem korumalı para yatırma hem de korumalı para çekme desteğini bir arada sunan ilk büyük borsa haline geldiğini paylaştı.

Gemini kurucu ortağı Tyler Winklevoss da son paylaşımında bu adımı doğruladı. Winklevoss, son hamlenin, yaz aylarında başlatılan gizli Zcash çekim desteğinin devamı niteliği taşıdığını belirtti.

Mini sözlük: Korumalı adres, işlemlerde gönderen, alıcı veya tutar gibi bilgilerin herkese açık biçimde görünmesini sınırlayan Zcash adres yapısını ifade eder. Ironwood ise Zcash ağında korumalı işlemler için kullanılan yeni havuzu devreye alan yükseltmenin adıdır.

Ironwood yükseltmesi sonrası kapsam genişledi

Gemini, Temmuz 2026’da Ironwood yükseltmesinin etkinleşmesinden kısa süre sonra, yeni Ironwood havuzuna gizli Zcash çekim desteği sunmaya başlamıştı. Bu adım, kullanıcıların Gemini’den kendi Ironwood yatırma adreslerine ZEC göndermesine imkan tanımıştı.

Ironwood, diğer adıyla NU6.3, 28 Temmuz 2026’da 3.428.143 blok yüksekliğinde devreye girdi. Yükseltme, Zcash ağına yeni bir korumalı havuz ekledi. Son güncellemeyle birlikte Gemini kullanıcıları artık Ironwood üzerinden hem gizli para yatırma hem de gizli para çekme işlemlerini yapabiliyor.

Tyler Winklevoss, son güncellemeyle birlikte paranın özel biçimde hareket etmesine yönelik yapının tamamlandığını vurguladı.

Zcash ağında kasım ayında birden fazla güncelleme geldi

25 Kasım 2026 itibarıyla Zcash’in toplam korumalı arzı yaklaşık 4,93 milyon ZEC seviyesinde bulunuyor. Bu miktar, toplam ZEC arzının yaklaşık %28,94’üne karşılık geliyor.

Kasım 2026’da devreye giren NU7 yükseltmesi, ZEC için hedef blok süresini 75 saniyeden 25 saniyeye düşürdü. Böylece madenciler işlemleri zincire üç kat daha sık ekleyebilir hale geldi. Buna karşılık bu değişiklik ek ZEC üretmiyor. Her blok ödülü üçte bire inerken yarılanma aralığı da 1.680.000 bloktan 5.040.000 bloğa çıktı. Sonuç olarak ihraç takvimi yaklaşık dört yılda bir yarılanma düzenini koruyor.

Zebra istemcisinde güvenlik düzeltmeleri yayımlandı

NU7 yükseltmesinden birkaç gün sonra Zcash Foundation, Zebra 7.1.0 sürümünü yayımladı. Güncelleme, 10 güvenlik uyarısını giderdi. Bu düzeltmelerin büyük bölümü, ağdaki başka bir düğümün Zebra düğümünün zincirle senkron kalmasını engellemesine veya belleğini tüketmesine yol açabilecek yolları kapattı.

Yeni sürüm ayrıca senkronizasyon ve bellek tanılama araçları, otomatik eş kurtarma mekanizması ve daha açık hata mesajları da ekledi. Bu adımlar, ağın son haftalardaki teknik yenileme sürecini genişletti.