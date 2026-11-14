Zcash (ZEC)

Zcash’te 860 dolar çevresindeki kaldıraçlı işlemler risk yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $ZEC’te 860 dolar yakınındaki 1,4 milyon dolarlık uzun pozisyon riski büyüdü.
  • 📉 Zcash 877 dolarda işlem görürken 860 dolara iniş yeni tasfiyeleri tetikleyebilir.
  • 🌍 7 Kasım 2026’dan beri süren satışlar, güçlü dolar ve yüksek enflasyon baskısıyla derinleşti.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Zcash’te 860 dolar çevresinde biriken yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonlar, piyasada olası bir tasfiye dalgası endişesini artırdı. CoinGlass verilerine göre bu bölgede yaklaşık 1,4 milyon dolarlık uzun pozisyon bulunuyor. ZEC fiyatı 877 dolar seviyesinde işlem görürken, 860 dolara doğru yaşanacak yeni bir geri çekilme bu pozisyonlar üzerinde baskı oluşturabilir.

İçindekiler
1 Tasfiye riski öne çıktı
2 Piyasadaki genel baskı ZEC’i de etkiledi
3 Son fiyat hareketi ve izlenen seviyeler

Tasfiye riski öne çıktı

Tasfiye kümeleri, fiyatın yatırımcıların aleyhine hareket etmesi halinde çok sayıda kaldıraçlı işlemin kapanmak zorunda kalabileceği alanları gösteriyor. Bu nedenle söz konusu bölgeler, tek başına bir fiyat hedefi sunmaktan çok piyasanın kırılganlaşabileceği noktalar olarak değerlendiriliyor.

ZEC’in 860 dolar eşiğine yaklaşması halinde zorunlu pozisyon kapatmaları satış baskısını artırabilir. Bu tablo, düşüşün kısa sürede hız kazanmasına yol açabilecek unsurlar arasında görülüyor. Bununla birlikte, 860 dolar çevresindeki yoğunlaşma fiyatın mutlaka bu seviyeye ineceği anlamına gelmiyor.

CoinGlass verileri, 860 dolar yakınında 1,4 milyon dolarlık uzun pozisyon kümesi bulunduğunu ve bu alanın Zcash için hassas bir eşik haline geldiğini gösteriyor.

Piyasadaki genel baskı ZEC’i de etkiledi

Zcash, bir haftadır süren satışların etkisiyle 1.000 doların altına indi. Bu gerilemede kripto piyasasındaki genel zayıflığın yanı sıra ABD dolarındaki güçlenme de etkili oldu. Dolar endeksi cuma günü Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Hafta içinde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın ek sıkılaşmaya gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu görünüm tahvil getirilerini ve doları yukarı taşırken, kripto varlıklar ile altın üzerinde baskı kurdu. Nvidia’daki yönetim belirsizliğine ilişkin kaygılar da yapay zeka bağlantılı işlemlerde risk iştahını zayıflattı.

Böylesi dönemlerde fiyatın kritik eşiklere ne kadar hızlı yaklaştığını izlemek önem kazanıyor. CryptoAppsy, ZEC gibi sert hareket eden varlıklarda anlık grafikler ve akıllı fiyat alarmlarıyla 860 dolar çevresindeki oynaklığın yakından takip edilmesine yardımcı oluyor.

Son fiyat hareketi ve izlenen seviyeler

Zcash, cumartesi gününün erken saatlerinde 861 dolara kadar geriledi. Varlık, 7 Kasım 2026’dan bu yana art arda yedi günlük kayıp verdi. Günün de ekside kapanması halinde bu seri sekiz güne çıkacak.

Fiyattaki zayıflama, ZEC’in 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmasının ardından daha belirgin hale geldi. Söz konusu seviye, Ağustos 2026’daki yükseliş sırasında fiyatı destekleyen önemli bir bölge olarak öne çıkmıştı. Bu çizginin yeniden aşılması, olası toparlanma açısından yakından izleniyor.

860 dolar çevresindeki tasfiye riski düşüşü derinleştirebilir, ancak bu bölge kesin bir hedef değil, piyasanın hassaslaştığı alanlardan biri olarak görülüyor.

Zincir üstü verilere göre 845, 811 ve 805 dolar seviyelerinde güçlü alım duvarları bulunuyor. Bu bölgeler, satış baskısının sürmesi halinde Zcash için aşağı yönlü hareketi yavaşlatabilecek başlıca eşikler arasında yer alıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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