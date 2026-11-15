Bitcoin 62.000 dolar altına sarktı: Coinbase’de satış baskısı sürüyor

Bitcoin son 24 saat içerisinde 62.000 dolar altına sarkarak Ağustos ayından beri en düşük seviyeye dokundu, haberin hazırlandığı sırada ise 64.830 dolardan işlem görüyor. Anchorage Digital Araştırma Direktörü David Lawant, satış baskısının ağırlıklı olarak ABD’den geldiğini belirtti. Paylaştığı verilere göre incelenen dört borsa arasında satış emirlerinin alımlara en fazla üstünlük sağladığı platform Coinbase oldu.

Coinbase’te satış hacmi alımları 8.900 BTC aştı

Lawant’ın paylaştığı grafiğe göre 9-14 Kasım döneminde (UTC) Coinbase’in başlıca spot Bitcoin paritelerinde satış yönlü işlemlerin hacmi, alım yönlü işlemleri yaklaşık 8.900 BTC aştı. Kümülatif hacim farkı (CVD) olarak izlenen bu gösterge, işlemi başlatan alım ve satış emirlerinin toplam hacmini karşılaştırıyor.

Satış yönündeki fark Binance’te yaklaşık 3.100 BTC, Bybit’te 700 BTC oldu. OKX’te ise alım hacmi satış hacmini yaklaşık 1.400 BTC aştı.

Kısa vadeli yatırımcıların zarar göstergesi yüzde 73’e çıktı

Kripto para analisti Murphy, kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının zarar durumunu izleyen STH-PSIL göstergesinin yüzde 73’e yükseldiğini belirtti. Faiz artışları ve bankacılık krizinin etkili olduğu önceki döngüde gösterge ilk düzeltmede yüzde 51’e, ikinci düzeltmede yüzde 67’ye çıkmıştı.

Murphy, mevcut tabloyu 2019-2020 dönemine benzetti. Gösterge 2019’daki ilk düzeltmede yüzde 97’ye ulaşmış, piyasanın toparlanması yaklaşık bir yıl sürmüştü. Analiste göre yatırımcı güveninin zedelenmesi ve daha yüksek fiyatlardan alım yapanların maliyetlerine yaklaştıklarında satışa yönelebilmesi, bu kez toparlanmayı daha da zorlaştırabilir. Şubat ile haziran arasında büyük bir Bitcoin pozisyonu oluşturduğunu söyleyen Murphy, fiyat alım maliyetine yakın seyrederken de pozisyonunu koruduğunu belirtti.

Thorne’un toparlanma senaryosunda ilk eşik 73.000 dolar

Wellington-Altus strateji analisti James E. Thorne, Bitcoin grafiğindeki ters omuz baş omuz formasyonunun geçerliliğini koruduğunu belirtti. Analiste göre formasyonun sol omzu 59.000 dolar, baş bölgesi 57.000 dolar civarında. Sağ omuz ise oluşum aşamasında. Son düşüşü ağırlıklı olarak kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesine bağlayan Thorne, Bitcoin’in temel görünümünün korunduğunu savundu ve panik satışlarını alım fırsatı olarak değerlendirdi.

Thorne’a göre Bitcoin’in formasyonu teyit etmesi için önce 73.000 doları geri kazanması, ardından 87.000 doları aşması gerekiyor.

Formasyon doğrulanırsa analist, 2027 ortasında 117.000 doları, ardından 126.000 dolarlık tarihi zirvenin aşılmasını ve yıl sonunda 150.000-170.000 dolar aralığını hedefliyor. Bitcoin 57.000 doların altına inerse bu senaryo geçerliliğini yitiriyor.

Bitcoin’in 64.830 dolardan ilk eşik olan 73.000 dolara ulaşması için yaklaşık yüzde 12,6 yükselmesi gerekiyor. Coinbase’te satış hacmi alımların önünde kalırsa, maliyetine yaklaşan yatırımcıların da satışa yönelmesi bu seviyeye dönüşü zorlaştırabilir.