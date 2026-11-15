BITCOIN (BTC)

Peter Brandt, Bitcoin için önceki zirvenin geri gelmeyebileceğini söylüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Peter Brandt, Bitcoin’in eski zirvesine dönemeyebileceği uyarısını yaptı.
  • 📉 $BTC 14 Kasım’da 62.830 dolara kadar gerilerken haftalık kayıp yüzde 16’yı aştı.
  • 🗓️ Bitcoin, 14 Kasım 2021’deki 65.467 dolarlık kapanışın da yaklaşık yüzde 4 altına indi.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin için paylaştığı son değerlendirmede, en büyük kripto paranın önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine bir daha dönemeyebileceği uyarısında bulundu. Brandt, teknik görünümde büyük bir omuz baş omuz formasyonu oluşabileceğini belirtti. Peter Brandt, onlarca yıldır emtia ve finans piyasalarında teknik analiz yorumlarıyla tanınan bir yatırımcı olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Satış dalgası derinleşti
3 Beş yıllık karşılaştırma öne çıktı

Teknik görünümde kritik eşik

Brandt’ın haftalık Bitcoin grafiğinde sol omuz, daha yüksek bir tepe oluşturan baş bölgesi ve daha düşük kalan sağ omuz yapısı yer alıyor. Fiyatın şu anda 60 bin ile 65 bin dolar aralığında bulunduğu belirtilen boyun çizgisini test ettiği görülüyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde daha uzun süreli bir düşüş eğiliminin teyit edilebileceği değerlendiriliyor.

Peter Brandt, paylaştığı grafikte Bitcoin’de görülen yapının geçerli bir omuz baş omuz tepesine dönüşmesi halinde önceki zirvelerin yeniden görülemeyebileceği uyarısında bulunuyor.

Bununla birlikte Brandt, formasyonun tamamlandığını ilan etmedi. Uyarısının, söz konusu yapının gerçekten geçerli bir tepe formasyonuna dönüşüp dönüşmeyeceğine bağlı olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle teknik senaryo kesinleşmiş bir sonuçtan çok, izlenen bir risk başlığı olarak öne çıkıyor.

Satış dalgası derinleşti

Bitcoin, 14 Kasım Cumartesi günü sert bir düşüş daha yaşayarak haftanın başında hızlanan satışları genişletti. Fiyat yaklaşık 62.830 dolara kadar geriledi. Haftalık kayıp ise yüzde 16’nın üzerine çıktı. Düşüş 13 Kasım’da ivme kazandı ve Bitcoin, ağustostan bu yana ilk kez psikolojik açıdan önemli görülen 70 bin doların altına indi.

Satış baskısında makroekonomik gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın aralık ayında yeniden faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Güçlenen dolar, yükselen tahvil getirileri ve Nvidia çevresindeki oynaklık da kripto paralar gibi daha riskli görülen varlıklara ilgiyi zayıflattı.

Bitcoin, yaklaşık beş yıl önceki fiyatının da altına gerileyerek uzun vadeli performansına ilişkin yeni bir tartışma başlattı.

Beş yıllık karşılaştırma öne çıktı

Bitcoin, 10 Kasım 2021’de o dönem için tarihi zirvesi olan yaklaşık 69 bin dolara ulaşmıştı. Beş yıl sonra fiyat bu seviyenin altına indi. 14 Kasım 2021 kapanışı yaklaşık 65.467 dolar olmuştu. Brandt’ın grafiğinde görülen 62.830 dolar seviyesi esas alındığında Bitcoin, tam beş yıl önceki fiyatının yaklaşık yüzde 4 altında işlem gördü.

En son tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 6 Ekim 2025’te kaydedildi. Bitcoin bu tarihte 126 bin doların üzerine çıkmıştı. O yükseliş döneminde kurumsal talep, ABD spot Bitcoin ETF’lerine güçlü para girişi ve kripto paralara daha sıcak yaklaşan düzenleyici ortam etkili olmuştu. Son satış dalgasıyla birlikte Bitcoin, Ekim 2025’te gördüğü zirveden bu yana değerinin yaklaşık yarısını kaybetti.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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