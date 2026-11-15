Tom Lee, kripto piyasasındaki sert düşüş için 3 neden sıraladı

BitMine Immersion Technologies Yönetim Kurulu Başkanı ve piyasa analisti Tom Lee, son günlerde kripto para piyasasında milyarlarca dolarlık değer kaybına yol açan sert satış dalgasına ilişkin üç olası neden paylaştı. Lee, bunların doğrulanmış sebepler değil, mevcut tabloyu açıklamaya yardımcı olabilecek ihtimaller olduğunu vurguluyor.

Satış baskısında kaldıraç ve likidite ihtiyacı öne çıktı

Lee’ye göre ilk etken, özellikle Nvidia öncülüğünde yapay zeka ve yarı iletken hisselerinde görülen sert gerileme olabilir. Bu düşüşün, bilhassa Asya piyasalarındaki bireysel yatırımcılar üzerinde teminat tamamlama baskısı yarattığı değerlendiriliyor. Yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerini sürdürmek için nakde yönelmesi, kripto varlıklar dahil farklı pozisyonlarda satışa neden olmuş olabilir.

Tom Lee, yapay zeka ve yarı iletken hisselerindeki gerilemenin özellikle Asya’daki bireysel yatırımcıları sıkıştırmış olabileceğini, bunun da kripto varlıklarda ek satış baskısı yaratmış olabileceğini değerlendiriyor.

Lee’nin ikinci ihtimali ise yaklaşan Anthropic halka arzı öncesinde yatırımcıların kaynak yaratma çabası. Buna göre bazı yatırımcılar, yeni arz öncesinde fon ayırmak amacıyla ellerindeki hisse ve kripto varlıklarda satışa gitmiş olabilir. Anthropic, yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak son dönemde teknoloji piyasalarının yakından izlediği isimler arasında yer alıyor.

Binance saldırısının etkileri ve ek riskler

Üçüncü başlıkta Lee, ekim sonundaki 6,3 milyar dolarlık Binance saldırısının ardından oluşan tabloya işaret etti. Lee, bazı hesap sahiplerinin geri aldıkları varlıkları nakde çevirmiş ya da stabilcoinlere dönüştürmüş olabileceğini, bunun da satış dalgasını derinleştirmiş olabileceğini belirtiyor.

Lee, Binance saldırısının ardından bazı kullanıcıların geri kazanılan fonlarını nakde ya da stabilcoinlere çevirmiş olabileceğini, bu sürecin piyasadaki çözülmeyi artırmış olabileceğini aktarıyor.

Lee ayrıca yapay zekanın mevcut siber güvenlik sistemleri üzerinde oluşturabileceği risklere ve ABD’nin Çin dahil Asya pazarlarına yarı iletken satışına yönelik artan incelemesine de değindi. Bu unsurların, teknoloji hisseleri ile riskli varlıklarda genel iştahı zayıflatabileceği düşünülüyor.

Bitcoin ve Ethereum son ayların en düşük seviyelerine indi

Piyasadaki sert çözülme fiyatlara da doğrudan yansıdı. Bitcoin, 13 Kasım Cuma günü 70 bin dolar eşiğinin altına indi. Satışların cumartesi günü hızlanmasıyla BTC önce 66 bin doların altına sarktı, pazar günü ise yaklaşık 62.112 dolara gerileyerek temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ethereum tarafında kayıp daha derin oldu. ETH fiyatı yaklaşık 1.711 dolara kadar düştü ve temmuz başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. XRP ve Solana gibi büyük kripto varlıklarda da belirgin değer kayıpları görüldü.

Tasfiyeler 2 milyar dolara, ETF çıkışları 3 milyar dolara yaklaştı

Keskin düşüş, kaldıraçlı işlemlerde yeni bir tasfiye dalgasını da beraberinde getirdi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 2 milyar dolarlık kaldıraçlı kripto pozisyonu kapatıldı. Tasfiyelerin büyük kısmı yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcılarda toplandı.

Aynı dönemde kripto borsa yatırım fonlarından da güçlü para çıkışı yaşandı. ABD’de spot Bitcoin ETF’leri, 30 Ekim ile 13 Kasım arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık net çıkış gördü. Bu tablo, satış baskısının yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığını, kurumsal tarafta da risk azaltma eğiliminin öne çıktığını gösteriyor.