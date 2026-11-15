SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalardaki rezerv değeri 4 yılın dibine yaklaşmıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $SHIB’de borsalardaki rezerv değeri 331,96 milyon dolara geriledi.
  • 📉 Son 24 saatte değer %6,81 düşerken borsalardan 45,9 milyar SHIB çıktı.
  • 🗓️ 14 Kasım’da fiyat 0.0000037 dolara inerken, 300 milyon dolar eşiği için 0.0000035 dolar seviyesi öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Shiba Inu’nun borsalarda tutulan toplam değeri hızlı gerileme sonrası son dört yılın en düşük eşiğine yaklaştı. CryptoQuant verilerine göre borsalardaki SHIB rezervlerinin piyasa değeri 331,96 milyon dolara indi. Bu tutar son 24 saatte %6,81 azaldı.

İçindekiler
1 Gerilemede fiyat etkisi öne çıktı
2 Net çıkış sürüyor
3 Fiyatta zayıf tepki izlendi

Gerilemede fiyat etkisi öne çıktı

Veriler, düşüşün ana nedeninin borsalardan çıkan token miktarından çok fiyat kaybı olduğunu gösterdi. SHIB rezervleri adet bazında yalnızca %0,05 geriledi ve borsalarda yaklaşık 86 trilyon SHIB kaldı. Buna karşılık piyasa değerindeki sert düşüş, rezervlerin dolar cinsinden karşılığını belirgin biçimde aşağı çekti.

CryptoQuant verileri, borsalarda tutulan yaklaşık 86 trilyon SHIB’in değerinin 331,96 milyon dolara gerilediğine işaret ediyor.

331,96 milyon dolarlık seviye, piyasada satışa hazır SHIB arzının önemli bir göstergesi olarak görülüyor. Ancak bu büyüklük, teorik olarak tüm rezervlerin aynı anda satılabileceği anlamına gelmiyor. Likiditenin zayıf olması nedeniyle, bu ölçekte bir satışta mevcut değer korunamayabilir.

Bu tür sert hareketlerde yatırımcılar, borsalardaki rezerv değişimi ile fiyat baskısını birlikte izliyor. Özellikle rezerv miktarı sınırlı değişirken dolar bazlı değerin hızla gerilemesi, fiyatın piyasa yapısı üzerindeki etkisini daha görünür hale getiriyor. CryptoAppsy içinde yer alan anlık grafikler ve coin’e özel haber akışı, SHIB rezerv değerindeki bu değişimi ve fiyat tepkisini aynı ekranda takip etmeyi kolaylaştırabilir.

Net çıkış sürüyor

Son 24 saatte borsalardan yaklaşık 45,9 milyar SHIB çıktı. Buna rağmen genel tablo, olağan transfer ve işlem akışıyla da uyumlu görünüyor. Yatırımcıların varlıklarını kişisel cüzdanlara çekmesi ya da satış için hareket ettirmesi, bu akışlarda etkili olmuş olabilir.

SHIB tarafında kurumsal ölçekte güçlü bir likidite yapısından söz etmek zor. Piyasadaki sahiplik dağılımının daha çok bireysel yatırımcılar etrafında şekillenmesi, büyük hacimli işlemlerde fiyatın daha kırılgan hale gelmesine yol açabiliyor.

Fiyatta zayıf tepki izlendi

Shiba Inu fiyatı 14 Kasım’da yaklaşık 0.0000037 dolara kadar çekildi. Böylece temmuz ayındaki 0.00000413 dolarlık dip seviye de aşağı kırıldı. Aynı dönemde göreceli güç endeksi 30’un altına indi ve varlık aşırı satım bölgesine girdi.

Fiyattaki tepkinin işlem hacmiyle desteklenmemesi, toparlanmanın güçlü bir yön değişimine işaret etmediğini ortaya koyuyor.

Son dönemde görülen sınırlı toparlanma denemesi, hacim ve ivme açısından güçlü bir destek bulmadı. Bu nedenle hareketin, daha çok aşırı satım sonrası oluşan teknik tepki niteliği taşıdığı değerlendiriliyor. SHIB’in bu aşamada Bitcoin’den çok benzer ölçekli altcoinlerle paralel hareket ettiği görülüyor.

Borsalardaki rezerv değerinin 300 milyon doların altına inmesi için SHIB fiyatının yaklaşık 0.0000035 dolara gerilemesi gerekiyor. Bu seviye, 0.00000394 dolarlık güncel fiyatın yaklaşık %11 altında bulunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB borsalardan çekilirken toparlanma ihtimali yeniden gündeme geldi

Shiba Inu’da satış baskısı sürerken kritik eşik 0.00000413 oldu

Shiba Inu’da borsalardan 114 milyar SHIB çıktı, alım iştahı güçlendi

SHIB topluluğu, Ryoshi adına 137 sahte token üretildiğini açıkladı

Shiba Inu kasımda 2 binden fazla yeni yatırımcıya ulaştı

Shiba Inu’da borsa arzı 86 trilyona çıktı, satış baskısı arttı

Balina çıkışları sürerken SHIB’de satış baskısı güçleniyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Tom Lee, kripto piyasasındaki sert düşüş için 3 neden sıraladı
Bir Sonraki Yazı En kolay ve anlık piyasa takibi: Bitcoin fiyatından Fed beklentilerine CryptoAppsy’de
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

En kolay ve anlık piyasa takibi: Bitcoin fiyatından Fed beklentilerine CryptoAppsy’de
BITCOIN Haberleri
Tom Lee, kripto piyasasındaki sert düşüş için 3 neden sıraladı
Kripto Para
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?