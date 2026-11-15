Shiba Inu borsalardaki rezerv değeri 4 yılın dibine yaklaşmıştı

Shiba Inu’nun borsalarda tutulan toplam değeri hızlı gerileme sonrası son dört yılın en düşük eşiğine yaklaştı. CryptoQuant verilerine göre borsalardaki SHIB rezervlerinin piyasa değeri 331,96 milyon dolara indi. Bu tutar son 24 saatte %6,81 azaldı.

Gerilemede fiyat etkisi öne çıktı

Veriler, düşüşün ana nedeninin borsalardan çıkan token miktarından çok fiyat kaybı olduğunu gösterdi. SHIB rezervleri adet bazında yalnızca %0,05 geriledi ve borsalarda yaklaşık 86 trilyon SHIB kaldı. Buna karşılık piyasa değerindeki sert düşüş, rezervlerin dolar cinsinden karşılığını belirgin biçimde aşağı çekti.

CryptoQuant verileri, borsalarda tutulan yaklaşık 86 trilyon SHIB’in değerinin 331,96 milyon dolara gerilediğine işaret ediyor.

331,96 milyon dolarlık seviye, piyasada satışa hazır SHIB arzının önemli bir göstergesi olarak görülüyor. Ancak bu büyüklük, teorik olarak tüm rezervlerin aynı anda satılabileceği anlamına gelmiyor. Likiditenin zayıf olması nedeniyle, bu ölçekte bir satışta mevcut değer korunamayabilir.

Bu tür sert hareketlerde yatırımcılar, borsalardaki rezerv değişimi ile fiyat baskısını birlikte izliyor. Özellikle rezerv miktarı sınırlı değişirken dolar bazlı değerin hızla gerilemesi, fiyatın piyasa yapısı üzerindeki etkisini daha görünür hale getiriyor. CryptoAppsy içinde yer alan anlık grafikler ve coin’e özel haber akışı, SHIB rezerv değerindeki bu değişimi ve fiyat tepkisini aynı ekranda takip etmeyi kolaylaştırabilir.

Net çıkış sürüyor

Son 24 saatte borsalardan yaklaşık 45,9 milyar SHIB çıktı. Buna rağmen genel tablo, olağan transfer ve işlem akışıyla da uyumlu görünüyor. Yatırımcıların varlıklarını kişisel cüzdanlara çekmesi ya da satış için hareket ettirmesi, bu akışlarda etkili olmuş olabilir.

SHIB tarafında kurumsal ölçekte güçlü bir likidite yapısından söz etmek zor. Piyasadaki sahiplik dağılımının daha çok bireysel yatırımcılar etrafında şekillenmesi, büyük hacimli işlemlerde fiyatın daha kırılgan hale gelmesine yol açabiliyor.

Fiyatta zayıf tepki izlendi

Shiba Inu fiyatı 14 Kasım’da yaklaşık 0.0000037 dolara kadar çekildi. Böylece temmuz ayındaki 0.00000413 dolarlık dip seviye de aşağı kırıldı. Aynı dönemde göreceli güç endeksi 30’un altına indi ve varlık aşırı satım bölgesine girdi.

Fiyattaki tepkinin işlem hacmiyle desteklenmemesi, toparlanmanın güçlü bir yön değişimine işaret etmediğini ortaya koyuyor.

Son dönemde görülen sınırlı toparlanma denemesi, hacim ve ivme açısından güçlü bir destek bulmadı. Bu nedenle hareketin, daha çok aşırı satım sonrası oluşan teknik tepki niteliği taşıdığı değerlendiriliyor. SHIB’in bu aşamada Bitcoin’den çok benzer ölçekli altcoinlerle paralel hareket ettiği görülüyor.

Borsalardaki rezerv değerinin 300 milyon doların altına inmesi için SHIB fiyatının yaklaşık 0.0000035 dolara gerilemesi gerekiyor. Bu seviye, 0.00000394 dolarlık güncel fiyatın yaklaşık %11 altında bulunuyor.