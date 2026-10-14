BITCOIN (BTC)

Bitcoin için yükseliş beklentisi güçlendi: BTC’de alıcılar devreye girdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Bitcoin, Cryptoappsy verilerine göre 83.450 dolarda; analistler kısa vadede tekrar 87.000 doların görülebileceğini düşünüyor.
  • 💰 ABD spot $BTC ETF’lerine dün 175,62 milyon dolar girdi, ancak ekim ayındaki toplam akış hala negatif.
  • 🏦 Strive, Bitcoin alımlarında da kullanılabilecek 500 milyon dolarlık finansman için yeni bir hisse arzı planlıyor.
  • 👀 Perşembe günkü ABD enflasyon verisi, faiz beklentileri ve Bitcoin’in 85.000 doları yeniden test etmesi açısından önem taşıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, ABD’deki spot ETF’lere yeniden para girişi ve New York Fed Başkanı John Williams’ın açıklamalarının ardından toparlandı. Bu sabah Asya işlemlerinde yüzde 1,5 yükselerek 83.900 dolara kadar yükselen Bitcoin, Cryptoappsy’nin güncel verilerine göre 83.450 dolardan işlem görüyor. Piyasada gözler, bugün ve yarın açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

İçindekiler
1 Spot Bitcoin ETF’lerine 175,6 milyon dolar giriş
2 Fed açıklamaları destek verdi, gözler enflasyonda

Bitcoin analisti Killa, 81.000 dolar bölgesinde güçlü alım ilgisi oluştuğunu ve düşüşün ardından fiyatın iki kez dengelenmesini sağladığını belirtti. Killa’ya göre Bitcoin, düzeltmenin tamamlanmasının ardından bu ay içinde 87.000 dolara tekrar yükselebilir.

X’te 200.000’in üzerinde takipçisi bulunan Killa, mevcut boğa piyasasının zirvesine ilişkin tahminini Mayıs 2025’te paylaşmıştı. Nisan ortasında 74.688 dolardan düşüş yönlü pozisyon açan analist, 5 Haziran’daki geniş çaplı piyasa satışları sırasında yükseliş yönlü pozisyona geçmişti.

Spot Bitcoin ETF’lerine 175,6 milyon dolar giriş

14 Ekim’de paylaşılan Trader T verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, dün toplam 175,62 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece önceki seansta görülen 65,4 milyon dolarlık net çıkışın ardından fonlara para akışı yeniden pozitife döndü.

Fidelity’nin FBTC fonu, 103,06 milyon dolarla girişlerde ilk sırada yer aldı. BlackRock’ın IBIT fonuna 65,89 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSBT fonuna ise 6,67 milyon dolar giriş oldu. Diğer ürünlerde net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

Son seanstaki toparlanmaya rağmen spot Bitcoin ETF’lerinin bu ayki toplam net çıkışı 276,2 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yıl başından bu yana biriken net giriş ise 654,2 milyon dolar.

Kurumsal tarafta Bitcoin rezerv şirketi Strive da salı akşamı yeni bir finansman planı açıkladı. Şirket, yıllık yüzde 15 sabit temettü sunan SATS adlı vadesiz imtiyazlı hisse sınıfından, hisse başına 100 dolar fiyatla 5 milyon adet satarak 500 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Kaynak, ek Bitcoin alımı, gelir sağlayan varlıkların satın alınması veya hisse geri alımları için kullanılabilecek.

Şirket geçen hafta 3.311 Bitcoin alarak toplam varlığını 32.773 BTC’ye çıkardı. Yaklaşık 2,7 milyar dolar değerindeki bu rezerv, üç ay önce 20.000 BTC’nin altındaydı.

Fed açıklamaları destek verdi, gözler enflasyonda

New York Fed Başkanı John Williams’ın 2027’de ilave faiz artışına ihtiyaç görmediğini söylemesi, doların zayıflamasına ve Asya borsalarının yükselmesine destek oldu. Bununla birlikte Williams, bu yıl bir faiz artışının daha uygun olabileceğini belirtti.

Açıklamalar, S&P 500’ün salı günkü kayıplarını azaltmasına yardımcı oldu. Endeks geçen haftaki rekor seviyesine yakın seyrederken S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,2 yükseldi.

Kripto para piyasasında yükselişe ZEC öncülük etti. ZEC yaklaşık yüzde 7 artışla 1.270 dolar civarına ulaştı. SOL ve DOGE yüzde 2,5’er yükselirken Ethereum yüzde 2 artışla yaklaşık 2.520 dolara çıktı. XRP, BNB ve HYPE yüzde 1–2 arasında değer kazandı; TRX’in yükselişi ise yüzde 1’in altında kaldı.

Asya’da çip üreticileri de toparlandı. Samsung Electronics ve SK Hynix, haftanın başında kripto borsalarındaki çip hisselerine yönelik kaldıraçlı pozisyonları da sarsan beş günlük düşüş serisini sonlandırdı. MSCI Asya Pasifik endeksi, kendisini ağustostan bu yana en düşük kapanışa taşıyan iki günlük kaybın ardından yüzde 0,7 yükseldi. Çip ekipmanı üreticisi ASML’nin çarşamba, Taiwan Semiconductor Manufacturing’in ise perşembe günü finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Petrolde yükseliş sürdü. Orta Doğu’daki saldırıların yeniden yoğunlaşması, Basra Körfezi’nden enerji sevkiyatlarının toparlanmasına ilişkin şüpheleri artırdı. Brent petrol yüzde 0,7 yükselerek varil başına yaklaşık 106 dolara ulaşırken ABD ham petrolü art arda beşinci gün değer kazandı.

Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, Williams’ın faiz değerlendirmesi açısından bir sonraki önemli sınav olacak. Enflasyonun bu yılki olası son faiz artışını gündemden çıkaracak kadar düşük gelmesi, Bitcoin’in 87.000 doları yeniden test etmesine alan açabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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