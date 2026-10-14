RIPPLE (XRP)

Ripple, Güney Kore’de Meritz Securities ile ortaklık kurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, Güney Kore'de Meritz Securities ile dijital varlık ortaklığı kurdu.
  • 📌 Meritz Securities, bu anlaşmayla $XRP ekosistemindeki saklama ve tokenizasyon araçlarını değerlendirecek.
  • 🧭 Şirket, spot kripto ETF'leri ve won bazlı stabilcoin dahil yeni alanlara hazırlanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple, Güney Kore finans sektöründeki yeni ortağını açıkladı. Şirket, ülkedeki menkul kıymetler kuruluşlarından Meritz Securities ile dijital varlık hizmetlerine odaklanan bir iş birliğine gitti. Bu adım, Asya’nın en büyük kripto para pazarlarından biri olan Güney Kore’de kurumsal benimsenmenin genişlediği bir dönemde geldi.

İçindekiler
1 İş birliğinin kapsamı
2 Düzenleyici çerçeve ve büyüme planı
3 Kurumsal hazırlık öne çıktı

İş birliğinin kapsamı

Bu anlaşma, Ripple’ın bir Güney Kore menkul kıymetler şirketiyle yaptığı ilk ortaklık oldu. Ripple böylece bu yıl ülkede iş birliği kurduğu kurum sayısını dörde çıkardı. Taraflar, Meritz Securities’in mevcut menkul kıymetler faaliyetlerine entegre edilebilecek dijital varlık hizmetleri üzerinde çalışacak.

Meritz Securities, Ripple’ın saklama çözümü ile tokenizasyon platformunun kullanım alanlarını inceleyecek. Şirketin değerlendirmesinde, dijital varlıkların güvenli biçimde saklanması, taşınması ve mutabakat süreçlerinin nasıl yürütülebileceği öne çıkıyor.

Ripple ile Meritz Securities, dijital varlık hizmetlerinin mevcut menkul kıymetler faaliyetleriyle nasıl birleştirilebileceğini değerlendirecek.

Meritz Securities, Güney Kore’de sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren bir finans kuruluşu. Ripple Custody ise düzenlemeye tabi finans kuruluşlarının kendi teknik altyapılarını sıfırdan kurmadan dijital varlık saklama ve transfer süreçlerini yönetmesine yönelik bir çözüm sunuyor.

Düzenleyici çerçeve ve büyüme planı

Taraflar, ortaklığın Güney Kore’deki mevcut finans mevzuatı çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. İş birliğinin kapsamının ise ülkenin düzenleyici çerçevesindeki gelişmelere bağlı olarak zaman içinde kademeli biçimde genişletilmesi planlanıyor.

Meritz Securities, dijital varlık alanında farklı fırsatları değerlendiren kurumlar arasında yer alıyor. Şirketin gündeminde spot kripto ETF’leri, bölünmüş yatırım modelleri, menkul kıymet tokenları, dijital varlık alım satımı ve Kore wonuna endeksli stabilcoin seçenekleri bulunuyor.

Kurumsal hazırlık öne çıktı

Son anlaşmayla birlikte Meritz Securities, piyasa geliştikçe bu alanlara giriş yapabilmek için gerekli teknolojik zemini oluşturmayı hedefliyor. Ripple tarafı içinse ortaklık, Güney Kore’de kurumsal müşterilere yönelik saklama ve tokenizasyon hizmetlerini yaygınlaştırma stratejisinin yeni halkası niteliği taşıyor.

Ortaklığın kapsamı, Güney Kore’deki düzenlemelerin seyrine bağlı olarak kademeli şekilde genişletilebilecek.

Anlaşma, özellikle düzenlemeye uyumlu dijital varlık altyapılarının geleneksel finans kurumları nezdinde daha fazla önem kazandığını gösteriyor. Güney Kore pazarı, hem yüksek yatırımcı ilgisi hem de gelişen düzenleyici çerçevesi nedeniyle küresel kripto şirketlerinin yakından izlediği merkezlerden biri olmayı sürdürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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