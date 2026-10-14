Kripto Para

Ripple’dan Türkiye analizi: “Türkiye kriptoda ilk beşe yükseldi, sırada kurumlar var”

Bilmeniz Gerekenler

  • Ripple’dan Türkiye analizi:
  • 📈 Türkiye’de bireysel kripto işlem hacmi 2026’nın başında yıllık yüzde 7 artarak 40 milyar dolara ulaştı.
  • 🌍 Türkiye, TRM Labs’in küresel kripto benimseme endeksinde yedinci sıradan beşinci sıraya yükseldi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Türkiye, kripto varlıkların benimsenmesinde dünyanın önde gelen pazarları arasındaki yerini güçlendiriyor. Ripple’ın yayımladığı rapora göre, ülkedeki bireysel kripto işlem hacmi 2026’nın başında yıllık yüzde 7 artarak 40 milyar dolara ulaştı. Türkiye, TRM Labs’in küresel kripto benimseme endeksinde yedinci sıradan beşinci sıraya yükseldi.

İçindekiler
1 Düzenlemeler kurumsal katılımın önünü açıyor
2 Garanti BBVA Kripto ve RLUSD ile büyüyen faaliyetler

Ripple, büyümenin artık yalnızca bireysel yatırımcıların ilgisiyle açıklanamayacağını belirtiyor. Şirkete göre işletmelerin dijital varlıkları günlük finansal ihtiyaçları için kullanmaya başlaması, Türkiye’deki pazarın gelişiminde yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Rapordaki verilere göre Türkiye’nin yıllık kripto işlem hacmi 200 milyar dolara yaklaşıyor. Ülkeye 2021 ile 2025’in ortası arasında gerçekleşen toplam kripto varlık girişleri ise yaklaşık 878 milyar dolar seviyesinde.

Ripple, bu ilginin arkasında Türk lirası üzerindeki baskı ve uzun süredir devam eden yüksek enflasyonun bulunduğunu ifade ediyor. İthal petrol ve doğal gaza bağımlılığın da kur üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken şirket, likidite sıkıntısı ve sıkı para politikası koşullarında dijital varlıkların birikimleri koruma amacıyla daha fazla kullanıldığını savunuyor. Bu ortamın, RLUSD gibi dolar destekli sabit coinlere yönelik talebi de güçlendirdiği belirtiliyor.

Düzenlemeler kurumsal katılımın önünü açıyor

Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin yasal çerçevenin belirginleşmesi, bankaların ve finans kuruluşlarının sektöre katılımını destekleyen gelişmeler arasında gösteriliyor.

Ripple’ın değerlendirmesinde, Temmuz 2024’te kabul edilen 7518 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kripto varlıklar üzerinde yasal yetki verildiği hatırlatılıyor. Mart 2025’te yayımlanan ikincil düzenlemelerle kripto varlık hizmet sağlayıcıları için lisans şartları, asgari sermaye eşikleri ve kara para aklamayla mücadele yükümlülükleri getirildiği aktarılıyor.

Şirket, kripto varlık saklamaya ilişkin yeni kuralların Haziran 2026’da yürürlüğe girdiğini belirtiyor. Geçiş takviminin yıl içinde güncellendiği, yetkili saklama kuruluşlarının platformlara sunduğu hizmetler yaygınlaştıkça sürelerin yeniden düzenlenebileceği ifade ediliyor. Ripple’a göre bu süreç, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin mevzuata uyumu sürekli takip etmesini gerektiriyor.

Garanti BBVA Kripto ve RLUSD ile büyüyen faaliyetler

Ripple’ın Türkiye’deki faaliyetleri, kripto varlık saklama altyapısı ve RLUSD’nin kullanıcılara sunulması olmak üzere iki alanda yoğunlaşıyor.

Şirket, kurumsal saklama hizmetlerine yönelik SPK gerekliliklerini karşılayan tek altyapı sağlayıcısı olduğunu ileri sürüyor. Bu kapsamda Garanti BBVA’nın dijital varlık iştiraki Garanti BBVA Kripto, platformunda Ripple Custody teknolojisini kullanıyor.

Ripple’ın dolar destekli sabit coini RLUSD ise Türkiye’deki çeşitli borsalarda listeleniyor. Şirket, bu adımın bireysel kullanıcıların ve kurumların dolar destekli likiditeye erişimini artırdığını belirtiyor.

Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick, Türkiye’deki talebin önemli bir bölümünün mevcut birikimleri koruma ihtiyacından kaynaklandığını ifade ediyor. Merrick’e göre kalıcı büyüme için sabit coinlere erişimin yanında, bankacılık standartlarında altyapı, güvenilir saklama hizmetleri ve mevzuata uyum da gerekiyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki konumuyla Türkiye’yi stratejik bir pazar olarak değerlendiren Ripple, sektörün geleceğinde kurumların daha fazla rol üstlenmesini bekliyor. Şirkete göre bireysel yatırımcıların öncülük ettiği benimseme süreci, gelişen düzenleyici çerçeve sayesinde bankaların ve finans kuruluşlarının sunduğu ürünlerle genişliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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