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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger Foundation, ağ güvenliğini güçlendirmek için Common Prefix ile ortaklık kurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger Foundation, ağ güvenliğini artırmak için Common Prefix ile ortaklık kurdu.
  • 📈 XRP, son 24 saatte %1,76 yükselerek 1,14 dolarda işlem görürken $XRP için 1,15 dolar seviyesi yakından izleniyor.
  • 🛡️ Ortaklık, XRPL mutabakat mekanizmasının güvenlik analizi ve resmi doğrulamasını kapsıyor.
  • 📉 Fiyat 1,15 doların altında kaldığı sürece 1,08 dolar desteği yeniden öne çıkabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP Ledger Foundation, ağ güvenliğini güçlendirmeye odaklanan yeni bir ortaklık açıkladı. Vakıf, Common Prefix ile birlikte XRP Ledger için daha yüksek güvenlik standartları geliştirmeyi hedefliyor. Açıklama, XRP fiyatının son dönemdeki zayıf seyrin ardından denge aradığı bir dönemde geldi.

İçindekiler
1 XRP fiyatında destek ve direnç seviyeleri öne çıktı
2 Ortaklığın odağında güvenlik doğrulaması bulunuyor
3 Fiyat üzerinde doğrudan etki görülmedi

XRP fiyatında destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

XRP Ledger’ın yerel varlığı olan XRP, hızlı ve düşük maliyetli ödeme transferleri ile mutabakat işlemleri için geliştirildi. Haber yayına hazırlanırken XRP 1,14 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye, son 24 saatte %1,76’lık artışa işaret etti.

TradingView verilerine göre XRP fiyatı, Bollinger Bandı’nın alt çizgisine yakın olan 1,08 dolar bölgesinde destek buldu. Varlık daha sonra 1,14 dolar civarına yükselerek son toparlanma aralığının orta bölümüne yerleşti. Buna karşın fiyatın 20 günlük Bollinger Bandı hareketli ortalaması olan 1,15 doların ve üst bandın bulunduğu 1,22 doların altında kalması, yukarı yönlü ivmenin henüz sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI yaklaşık 42 seviyesinde bulunurken, gösterge çizgisi 40 civarında seyrediyor. Ayın başındaki aşırı satış görünümüne kıyasla bir toparlanma görülse de göstergenin halen nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında kalması dikkat çekiyor.

XRP’nin 1,15 dolar seviyesinin üzerine çıkması halinde bir sonraki direnç bölgesi olarak 1,32 dolar öne çıkıyor. Buna karşılık mevcut seviyeler korunamazsa 1,08 dolar desteği yeniden kritik alan haline gelebilir.

Ortaklığın odağında güvenlik doğrulaması bulunuyor

XRP Ledger Foundation, kısaca XLF, XRP Ledger ekosistemini destekleyen kar amacı gütmeyen bir yapı olarak teknik gelişim ve standartlar üzerinde çalışıyor. Vakfın X üzerinden paylaştığı duyuruya göre Common Prefix ile yürütülecek çalışmalar arasında XRPL mutabakat mekanizmasının resmi doğrulaması ve güvenlik analizi yer alıyor.

Açıklamada ayrıca Payment Engine teknik şartnamesinin korunması ve bunun gelecekteki xrpld sürümleriyle uyumlu tutulması planının da bulunduğu aktarıldı. Bu adımlar, ağın teknik altyapısını daha sağlam hale getirmeye yönelik sürecin parçası olarak öne çıktı.

Mini sözlük: Resmi doğrulama, bir yazılım ya da protokolün belirli kurallara uygun çalıştığını matematiksel yöntemlerle sınama sürecidir. xrpld ise XRP Ledger ağını çalıştıran temel sunucu yazılımını ifade eder.

XRP Ledger Foundation, Common Prefix ile birlikte XRP Ledger için yeni güvenlik standartlarını şekillendirmekten memnuniyet duyduğunu, sıradaki başlıklar arasında XRPL mutabakat mekanizmasının resmi doğrulaması ve güvenlik analizinin yer aldığını açıkladı.

Fiyat üzerinde doğrudan etki görülmedi

Ortaklığın XRP fiyatı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğuna dair bir veri paylaşılmadı. Bununla birlikte güvenlik, doğrulama ve protokol bakımına yönelik iyileştirmelerin, uzun vadede XRPL ekosistemine duyulan güveni destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Piyasa tarafında ise oynaklık sürüyor. XRP’de son toparlanma işaretlerine rağmen kısa vadeli direnç seviyeleri aşılmış değil. Bu nedenle yatırımcılar, fiyatın 1,15 doların üzerine yerleşip yerleşemeyeceğini ve 1,08 dolar desteğinin korunup korunamayacağını izlemeyi sürdürüyor.

Genel görünümde teknik göstergeler ile ekosisteme ilişkin gelişmeler birlikte takip ediliyor. XRP’nin yakın vadeli yönünde hem grafik seviyeleri hem de daha geniş piyasa koşulları belirleyici olmayı sürdürebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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