XRP 2026’daki sert düşüşün ardından 1,10 dolar yakınında taban oluşturmaya çalışıyor

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert satışların ardından XRP, 2026 yılındaki en büyük geri çekilmelerden birinin sonrasında 1,10 dolar bölgesi yakınında dengelenme çabası gösteriyor. Varlık, çok aylı sıkışma yapısının dışına çıktıktan ve önemli destek seviyelerinin altına indikten sonra kısa vadeli bir dip oluşturmaya çalışsa da, genel görünümde baskının sürdüğü görülüyor.

XRP’de kritik seviyeler izleniyor

Günlük grafiğe göre XRP, mart, nisan ve mayıs aylarının büyük bölümünde taban görevi gören 1,28 dolar desteğini kısa süre önce kaybetti. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte satışlar hızlandı ve fiyat 1,05 dolar civarındaki son dip seviyelere kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımı ise sınırlı kaldı. Bu tablo, piyasa katılımcılarının toparlanma girişimine rağmen temkinli davrandığına işaret ediyor.

Teknik göstergelerde direnç alanlarının halen yukarıda bulunması dikkat çekiyor. 50 günlük hareketli ortalama 1,20 dolar civarında yer alırken, 100 ve 200 günlük ortalamalar sırasıyla 1,28 ve 1,35 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu dizilim, daha geniş trendde satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor. XRP’nin daha güçlü bir toparlanma sinyali verebilmesi için bu seviyelerin yeniden aşılması ve destek konumuna taşınması gerekiyor.

İşlem hacmindeki hareket ise daha dengeli bir sinyal üretiyor. Kırılma sırasında hacimde belirgin artış görüldü. Bu durum, güçlü satış baskısının önemli bölümünün o aşamada gerçekleşmiş olabileceğine işaret ediyor. Son dipten sonra hacmin kademeli biçimde normalleşmesi, panik satışlarının zayıfladığı şeklinde okunuyor. Göreli Güç Endeksi de aşırı satım bölgesinden çıktıktan sonra yukarı yönlü bir deneme yapıyor.

XRP’de aşağı yönlü ivmenin ilk sert satış dalgasına kıyasla zayıfladığı görülse de, bu görünüm tek başına kalıcı bir yön değişimini doğrulamıyor.

Kısa vadede yatırımcıların odağında 1,20 dolar seviyesi bulunuyor. Fiyatın bu bölgenin üzerine yerleşmesi, 1,28 dolara doğru daha geniş çaplı bir tepki yükselişi olasılığını güçlendirebilir. Buna karşılık bu eşiğin aşılamaması, son dip seviyelerin yeniden test edilmesi riskini gündemde tutuyor.

Dogecoin 0,10 dolar eşiğine yaklaşıyor

Dogecoin de zayıf görünümünü korusa da, fiyat yapısı uzun vadeli yatırımcıların yeniden dikkat kesildiği bir bölgeye işaret ediyor. Piyasada “sıfır silme rallisi” olarak anılan senaryo, DOGE’nin psikolojik açıdan önemli görülen 0,10 dolar seviyesini yeniden kazanması anlamına geliyor. Ancak mevcut veriler, böyle bir hareketin yakın vadede kesinleştiğini göstermiyor.

DOGE, haber metnindeki seviyelere göre 0,084 dolar civarında işlem görüyor. Şubat ayından bu yana oluşan yükselen destek çizgisinin altına inilmesi yeni bir satış dalgasını tetikledi. Buna rağmen satıcılar fiyatı 0,08 doların belirgin şekilde altına itemedi. Bu durum, düşük seviyelerde alıcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

Bununla birlikte teknik görünüm halen zayıf. DOGE, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. 50 günlük ortalama yaklaşık 0,089 dolarda ilk direnç olarak öne çıkarken, daha yukarıda 0,098 ve 0,114 dolar bölgeleri izleniyor. Göreli Güç Endeksi aşırı satıma yaklaşmasının ardından dengelenirken, düşüş sırasında artan hacim zayıf ellerdeki satışların önemli bölümünün tamamlanmış olabileceğini düşündürüyor.

Mini sözlük: Sıfır silme rallisi, fiyatın ondalık yapısında bir hanenin yukarı taşınmasıyla psikolojik bir eşiğin aşılmasını anlatır. Dogecoin özelinde bu ifade, 0,10 dolar seviyesinin yeniden kazanılması için kullanılır.

Shiba Inu’da aşağı yönlü risk sürüyor

Shiba Inu tarafında ise teknik yapı daha kırılgan bir görünüm veriyor. Son dalgalanmanın ardından genel piyasa kısmen dengelense de SHIB, büyük piyasa değerine sahip meme coinler arasında görece zayıf kalan varlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Birden fazla gösterge, aşağı yönlü riskin yüksek kaldığını ortaya koyuyor.

Günlük grafikte mart ayından beri oluşan çok aylı yükselen kanalın aşağı kırılması dikkat çekiyor. Daha önce birkaç tepki alımını destekleyen bu yapı son kırılmayla geçerliliğini yitirdi ve sert bir satış dalgası başladı. SHIB sonrasında kayıplarını telafi edecek ölçüde güçlü alım baskısı üretmekte zorlandı.

Varlık, yaklaşık 0,0000047 dolar seviyesinde işlem görürken tüm temel hareketli ortalamaların altında bulunuyor. 50 günlük ortalama 0,0000050 dolar civarında yer alırken, 100 ve 200 günlük ortalamalar sırasıyla 0,0000055 ve 0,0000057 dolar seviyelerinde bulunuyor. Son düşüşün ardından oluşan küçük yükselen takoz yapısı da yakından izleniyor. Bu tür formasyonlar, daha geniş çaplı düşüş trendlerinde çoğu zaman aşağı yönlü sonuçlanabiliyor.

SHIB’de son yükseliş denemelerine rağmen alım hacminin belirgin biçimde güçlenmemesi, son hareketin kalıcı bir birikimden çok kısa pozisyon kapatmalarından kaynaklanmış olabileceğini düşündürüyor.

Göreli Güç Endeksi bu ayın başındaki aşırı satım koşullarından toparlansa da nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında kalıyor. Kısa vadede 0,0000050 dolar bölgesinin korunması ve 50 günlük ortalamanın geri alınması öne çıkıyor. Aksi halde SHIB’in son dip seviyelere doğru yeni bir geri çekilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.