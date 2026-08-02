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Aptos (APT)

Aptos, düşük işlem ücreti desteğiyle 0,58 dolar direncine yöneldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aptos’ta gözler 0,58 dolar direncine çevrildi.
  • 📈 Olası üçlü dip yapısı, $APT’de yukarı yönlü kırılma beklentisini güçlendirdi.
  • 💸 Ağdaki ortalama işlem ücreti çeyreklik bazda 0,00027 dolara geriledi.
  • 🌍 Mevcut maliyet yapısında 1 milyon kişiye transfer için toplam ücret 270 dolar oldu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Aptos ekosisteminde hem fiyat yapısı hem de ağ verileri, piyasada dikkatle izlenen bir döneme işaret ediyor. APT, kısa vadeli grafiklerde oluşan olası üçlü dip görünümüyle yukarı yönlü bir kırılma beklentisini güçlendirirken, ağdaki ortalama işlem ücretinin çeyreklik bazda 0,00027 dolara gerilemesi de projenin kullanım tarafındaki cazibesini öne çıkarıyor.

İçindekiler
1 Grafikte 0,58 dolar seviyesi öne çıktı
2 Ağ verileri maliyet avantajını öne çıkardı

Grafikte 0,58 dolar seviyesi öne çıktı

APT, haberin kaleme alındığı sırada 0,5623 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 26,91 milyon dolar, piyasa değeri ise 475,56 milyon dolar seviyesindeydi. Son fiyat yapısı, destek bölgesinde alıcıların yeniden güç kazandığına işaret eden bir tablo ortaya koydu.

Kripto analisti Crypto With Gopal, bir saatlik grafikte olası üçlü dip formasyonunun şekillendiğini belirtiyor. Teknik analizde üçlü dip, fiyatın aynı destek alanından üç kez tepki vermesiyle oluşan ve satış baskısının zayıfladığına işaret edebilen bir yapı olarak izleniyor.

Mini sözlük: Üçlü dip, fiyatın benzer bir destek seviyesinden art arda üç kez yukarı tepki vermesiyle oluşan teknik görünüm olarak bilinir. Boyun çizgisi ise bu yapının geçerliliğinin takip edildiği ana direnç seviyesini ifade eder.

Crypto With Gopal, APT grafiğinde görülen olası üçlü dip yapısının yukarı yönlü dönüş ihtimalini gündemde tuttuğunu ve 0,58 dolar seviyesinin bu görünüm için belirleyici olduğunu aktarıyor.

Alıcılar, 0,54 ile 0,55 dolar aralığındaki destek bölgesini birkaç kez korudu. Bu tekrar eden tepkiler, satış baskısının zayıfladığı ve bazı yatırımcıların olası yükseliş hareketi için pozisyon izlediği yönünde değerlendiriliyor. Şimdi piyasanın odağında 0,58 dolardaki boyun çizgisi bulunuyor.

GöstergeSeviye
Destek bölgesi0,54 ile 0,55 dolar
Ana direnç0,58 dolar
Olası hedef bölge0,62 ile 0,63 dolar

Ağ verileri maliyet avantajını öne çıkardı

0,58 doların aşılması halinde 0,62 ile 0,63 dolar bandına doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Buna karşın bu seviyenin geçilememesi durumunda APT’nin bir süre daha yatay bant içinde kalması olası görülüyor. Bu nedenle piyasada birçok işlemci, net kırılma teyidi gelmeden adım atmaktan kaçınıyor.

Chainspect verileri, Aptos ağında ortalama işlem maliyetinin çeyreklik bazda 0,00027 dolara indiğini gösterdi. Aptos, yüksek işlem kapasitesi hedefiyle geliştirilen bir Katman 1 blokzinciri olarak biliniyor. Düşük maliyetli yapı, özellikle ödeme çözümleri ve merkeziyetsiz uygulamalar için ağın kullanım alanını destekleyebilir.

Aptos ağında ortalama işlem ücretinin 0,00027 dolara gerilemesi, blokzincirin artan işlem hacmini düşük maliyetle taşıyabildiğini ortaya koyuyor.

Mevcut maliyet yapısına göre ağ üzerindeki toplam ücret, dünya genelinde 1 milyon kişiye para göndermek için yaklaşık 270 dolar seviyesinde kalıyor. Bu tablo, ağın ölçeklenebilirlik kapasitesini öne çıkarırken, hızlı ve düşük maliyetli transfer arayan kurumların ilgisini de artırabilir.

APT’de teknik görünüm ile ağ etkinliğinin aynı dönemde güç kazanması, alıcı ilgisinin sürmesi halinde yukarı yönlü beklentileri destekleyebilir. Yine de piyasanın kısa vadede 0,58 dolar direncine vereceği tepki, fiyatın yönü açısından belirleyici olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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