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Aptos (APT)

Aptos’ta düşüş formasyonu sürerken ağ geliştirmeleri hız kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aptos'ta düşüş yönlü flama formasyonu korunurken $APT 0,6132 dolarda işlem görüyor.
  • 📉 Vadeli işlem hacmi 71,14 milyon dolara çıkarken açık pozisyon 73,52 milyon dolara geriledi.
  • 🛠️ Aptos Foundation, AIP 146 ile stake edilmiş APT için daha yüksek işlem limitleri hedefliyor.
  • 🔗 DecibelTrade lansmanı sonrası Aptos ağında tamamen zincir üstü işlem altyapısı öne çıktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Aptos‘un yerel tokeni APT, cuma günü satış baskısının etkisi altında işlem gördü. Güçlü geri çekilmenin ardından grafikte oluşan flama formasyonu, aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret eden teknik yapılardan biri olarak öne çıktı. APT haber sırasında 0,6132 dolardan el değiştirirken son 24 saatte %2,14 geriledi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde baskı devam ediyor
2 Aptos ağında AIP 146 ve DecibelTrade öne çıkıyor

Teknik görünümde baskı devam ediyor

CoinMarketCap verilerine göre APT’nin 24 saatlik işlem hacmi 36,55 milyon dolar, piyasa değeri ise 518,39 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşın token son yedi günde %0,27 yükseldi. Kısa vadeli toparlanmaya rağmen daha geniş zaman dilimindeki düşüş eğilimi henüz belirgin biçimde kırılmadı.

Analist Crypto With Gopal, sert fiyat düşüşünün ardından APT grafiğinde düşüş yönlü bir flama oluştuğunu belirtiyor. Bu yapı, fiyatın sıkışma döneminden sonra önceki yönünde hareketini sürdürme olasılığına işaret edebiliyor. Azalan oynaklıkla birlikte fiyatın flama içinde daraldığı, alıcıların ise aşağı yönlü hareketi tersine çevirecek gücü henüz ortaya koyamadığı görülüyor.

Fiyatın destek çizgisinin altına sarkması durumunda satış baskısının bir sonraki destek alanına doğru hız kazanabileceği, hacim eşliğinde yukarı yönlü kırılımın ise düşüş senaryosunu geçersiz kılabileceği değerlendiriliyor.

CoinGlass verileri, APT vadeli işlem hacminin %8,15 artışla 71,14 milyon dolara çıktığını gösteriyor. Buna karşılık açık pozisyon büyüklüğü %2,66 düşerek 73,52 milyon dolara indi. Açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı %0,0062 ile pozitif bölgede kaldı. Bu tablo, uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların kısa pozisyon tarafına ödeme yaptığını gösteriyor.

TradingView verilerinde göreceli güç endeksi 46,80 seviyesinde ölçüldü. Gösterge 50’nin altında kalsa da 43,88 düzeyindeki hareketli ortalamasının üzerinde bulunuyor. MACD çizgisi eksi 0,010 seviyesinde, sinyal çizgisi olan eksi 0,014’ün üstünde yer aldı. Histogramın 0,004 ile pozitif bölgede kalması, aşağı yönlü ivmenin zayıfladığına işaret ediyor.

Aptos ağında AIP 146 ve DecibelTrade öne çıkıyor

Fiyattaki zayıf seyre rağmen Aptos ekosistemindeki geliştirme çalışmaları sürüyor. Aptos Foundation, AIP 146 teklifini yakın dönemde gündeme aldı. Aptos Foundation, ağın gelişimini destekleyen kuruluş olarak protokol iyileştirmeleri ve ekosistem girişimlerinde rol oynuyor.

Teklif, kilidi açılmış stake edilmiş APT varlıklarının daha yüksek işlem limitlerine erişmesini hedefliyor. Bu kapasitenin özellikle tasfiyeler, karmaşık merkeziyetsiz finans uygulamaları ve zincir üstü risk yönetimi gibi ağır iş yüklerinde kullanılması planlanıyor. Amaç yalnızca işlem hızını artırmak değil, geliştiricilere zincir dışı altyapıya ihtiyaç duymadan tamamen zincir üstünde finansal pazarlar kurabilecekleri daha geniş bir çalışma alanı sağlamak.

Mini sözlük: AIP, Aptos Improvement Proposal ifadesinin kısaltmasıdır ve ağda teknik ya da yönetişim değişiklikleri için sunulan resmi teklifleri anlatır. DecibelTrade ise Aptos üzerinde çalışan tamamen zincir üstü bir alım satım platformudur; işlemlerin gerçekleşmesi ve mutabakat süreci doğrudan ağ üzerinde yürütülür.

Aptos Foundation, AIP 146 ile stake edilen APT’nin daha yüksek işlem sınırlarının önünü açacağını, böylece en yoğun iş yüklerinin bile zincir üstünde çalışabileceğini vurguluyor.

Ağ üzerindeki bir diğer gelişme DecibelTrade oldu. Aptos üzerinde kurulu tamamen zincir üstü bu işlem platformu, görünür mutabakat süreci ve gün içi işlem akışıyla dikkat çekiyor. Platformun kullanıma açılmasının ardından Aptos, DecibelTrade için “First Trade on Us” kampanyasını da devreye aldı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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