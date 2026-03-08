Aptos (APT) Sessiz İlerliyor Ama Patlama Yakın Olabilir

Solana (SOL) rakibi olarak faaliyete geçen akıllı sözleşme platformlarının çoğu kripto kışında öldürücü darbeler aldı. Aptos bunlardan biri, uzun kripto kışında ardı arkası kesilmeyen kilit açılışları APT yatırımcılarını yordu. Ancak Aptos ayakta kalmayı başardı. Üstelik ağdaki işlem sayısında yaşanan dalgalanmaya bakılırsa önümüzdeki aylarda patlama görebiliriz.

Aptos Ağ Verileri

Token Terminal verilerine göre, Aptos ağındaki işlemler son üç ayda önemli ölçüde artış gösterdi. Bu artışın nedeni büyük ölçüde düşük ağ ücretleri. Günde 10 milyondan fazla hareketi işleyen Aptos ağı işlem başına ortalama 0,00007 dolar maliyetle hizmet veriyor. Eğer tokenizasyon ve ödeme altyapısından bahsediyorsak Aptos hız, ücret ve işlem kesinliği kombinasyonunda oldukça avantajlı durumda.

Token terminal ekibi de bu değişimi takip edilmesi gerekilen trend olarak görüyor.

“Onchain’deki büyük göç… Finansal varlıklar, tokenize edilmiş varlıkların daha ucuz, daha hızlı ve daha kolay işletilebilmesi nedeniyle blockchain altyapısına geçmektedir. Örneğin, Aptos günde 10 milyon işlemi işlem başına 0,00007 dolar maliyetle gerçekleştirmektedir. Takip edilmesi gereken bir trend.”

Halka açık ağlar arasında Ethereum ve Solana lider olsa da Aptos da alternatifler arasında RWA konusunda kendine yer buluyor. Trilyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşması beklenen RWA alanı kripto para ağlarının TVL’ini büyütürken gelir elde etmesine yardımcı olacak. Aptos’un bu süreçte pastadan payını alabilecek olması uzun vadeli geleceği açısından da önemli.

RWA büyüklüğünde Ripple’ın hemen ardından 10’uncu sırada yer alan Aptos ağında şimdi 13 tokenize varlık var. RWA büyüklüğü 329 milyon dolarda var zamanla bunun artması bekleniyor.

APT Coin Fiyat Tahmini

2023 Kasım ile 2025 Ağustos arasında APT Coin kilit açılışları çok agresifti. 300 milyondan 1,5 milyara sıçrayan arz doğal olarak spot fiyatın da bu süreçte darbe almasına neden oldu. 2022 yılının başında “önümüzdeki kripto kışı birçok altcoin için çift haneli token enflasyonları nedeniyle çok daha zor geçecek” uyarılarında bulunmuştuk. Bugün geldiğimiz noktada güçlü enflasyonun birim fiyatı aşağı nasıl çektiğini görüyoruz.

Yatırımcıların yanıldığı ana konu lansman dönemindeki ATH fiyatına ilgili altcoinin eninde sonunda ulaşacağı algısıdır. Fakat APT Coin 146 milyon dolaşım arzına sahipken 17 dolarlık fiyata ulaştığında birkaç milyar dolar piyasa değerine sahipti. Bugün aynı fiyata ulaşması için 20 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşması gerekiyor.

ATL fiyatına 6 Ekim tarihinde birçok altcoin gibi ulaşan APT Coin şimdi 1 doları kazanıp bu satış serisini noktalamaya hazırlanıyor. Eğer BTC izin verirse kısa vadede 1,52 doları kazanıp 3,92 dolar desteğine geri dönmesi mümkün. Uzun süredir yıprandığı için bir mola gibi de olsa ara yükseliş görmemiz kriptonun doğasına uygun yol olacaktır.