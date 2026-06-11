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Ethereum (ETH)

Ethereum borsalarındaki arz 14,5 milyonla dibe indi! Piyasada hangi kırılma konuşuluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Borsalardaki Ethereum arzı 14,5 milyon ETH ile rekor düşük seviyeye indi.
  • 📉 Ethereum 2026 boyunca yaklaşık %44 gerilerken mayıs ayı %11,07 kayıpla kapandı ve $ETH için ETF çıkışları 540,88 milyon dolara ulaştı.
  • 🏦 Temmuz 2025’ten sonra kurumsal hazinelerin birikimi hızlanırken önemli miktardaki ETH stake edilerek piyasadan çekildi.
  • ⚡ Talep yeniden canlanırsa daralan likit arzın fiyat hareketini sertleştirebileceği değerlendiriliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

CryptoQuant verilerine göre borsalarda tutulan Ethereum miktarı 14,5 milyon ETH ile şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi. Bu gösterge, kısa vadede alım satıma konu olabilecek arzın ne kadar daraldığını ortaya koyarken, düşüşün özellikle Temmuz 2025’ten sonra hızlandığı görülüyor.

İçindekiler
1 Borsalardaki ETH neden azaldı?
2 Temmuz 2025 sonrası kırılma
3 Düşük arz hemen fiyatı taşımıyor

Borsalardaki ETH neden azaldı?

Borsalarda bekleyen coinler, genellikle satış baskısına daha açık kabul ediliyor. Buna karşılık varlıkların şirket hazinelerine ya da stake sözleşmelerine taşınması, bu arzın piyasadan bir ölçüde çekilmesi anlamına geliyor. Son veriler, fiyat üzerinde anlık etkisi olmasa da işlem görmeye hazır ETH miktarının tarihsel olarak en dar seviyeye indiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Exchange reserve, kripto varlıkların merkezi borsalardaki toplam bakiyesini gösteren zincir üstü bir göstergedir. Stake ise varlıkların ağ güvenliğine katkı için kilitlenmesi anlamına gelir; bu durumda coinler genellikle kısa vadeli satış akışının dışında kalır.

Ethereum bu gelişmelerin yaşandığı dönemde yaklaşık 1.650 dolardan işlem görüyor. Varlık yıl başından bu yana yaklaşık %44 gerilerken, mayıs ayı %11,07 düşüşle kapandı. Spot ETF tarafında da kuruluşlarından bu yana görülen en büyük ikinci aylık çıkış yaşandı ve net çıkış 540,88 milyon dolara ulaştı.

Borsalardaki rekor düşük arz, tek başına dip sinyali vermiyor; ancak talep geri döndüğünde alıcılarla sert bir yeniden fiyatlama arasındaki ETH miktarının oldukça sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Temmuz 2025 sonrası kırılma

2024 boyunca borsa rezervleri büyük ölçüde 20 milyon ETH civarında seyretti. Bu tablo, Temmuz 2025’te sert biçimde değişti. Aynı dönemde kurumsal Ethereum hazinesi yaklaşımının niş bir fikir olmaktan çıkıp daha geniş bir birikim yarışına dönüştüğü aktarıldı.

BitMine, Haziran 2025’te 250 milyon dolarlık sermaye artışıyla Ethereum hazine stratejisine yöneldi. Şirketin elinde bugün 5,5 milyon ETH’nin üzerinde varlık bulunduğu ve bunun yaklaşık 9,21 milyar dolar değer taşıdığı belirtiliyor. SharpLink ise 868.699 ETH ile öne çıkan diğer büyük kurumsal tutucular arasında yer alıyor. Bu varlıkların önemli bölümünün stake edilmesi, söz konusu arzı borsa defterlerinden daha da uzaklaştırıyor.

Düşük arz hemen fiyatı taşımıyor

Analizde vurgulanan noktaya göre daralan serbest arz, tek başına fiyatı yukarı itmek için yeterli değil. Talebin zayıf kaldığı dönemlerde fiyat yatay ya da aşağı yönlü hareketini sürdürebiliyor. Ancak alıcılar yeniden güçlü biçimde devreye girdiğinde, inceleyen emir defteri nedeniyle aynı büyüklükteki talep fiyat üzerinde daha sert etki yaratabiliyor.

Öte yandan bu gösterge, yalnızca coinlerin borsalardan çıktığını gösteriyor; varlıkların tam olarak hangi cüzdanlara geçtiğini göstermiyor. Yine de büyük tutucuların çok yıllı bilançolara ETH kilitlediği döneme denk gelmesi, piyasadaki likit arzın sıkılaştığı görüşünü destekliyor.

Mevcut fiyatlara göre en büyük iki kurumsal Ethereum hazinesinin maliyetlerinin altında kaldığı, buna rağmen satış yerine elde tutmayı ve ek alımı sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu görünüm, kısa vadeli işlemden çok uzun vadeli pozisyonlanmaya işaret eden unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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