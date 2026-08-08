Ethereum’da likidite daralırken zincir üstü aktivite güçleniyor

Ethereum piyasasında borsalardaki likidite ile zincir üstü aktivite arasındaki fark büyüyor. CryptoQuant verileri, borsalardan ETH çıkışlarının yüksek seyrini koruduğunu, buna karşılık staking oranı ile akıllı sözleşme dağıtımlarının arttığını gösteriyor. Buna rağmen ETH fiyatı 1.950 dolar direnç bölgesinin altında kalmayı sürdürüyor.

Fiyat dar bantta sıkıştı

Ethereum kısa süre önce 1.900 doların üzerinde kapanış yaptı. Varlık son haftalarda yaklaşık 1.840 ile 1.950 dolar aralığında işlem gördü. Bu dar bant, fiyat hareketini sınırlı tuttu.

CryptoQuant analistleri, azalan likidite, yükselen staking oranı ve hızlanan akıllı sözleşme üretiminin geçmişte sert oynaklık dönemlerinden önce görüldüğünü, ancak bunun tek başına zamanlama sinyali vermediğini vurguluyor.

CryptoQuant, zincir üstü veriler sunan bir analiz platformu olarak biliniyor. Kurumun değerlendirmesine göre toplam borsa net akışı dalgalı olsa da görünüm zayıf kalıyor. Net akış 29 Temmuz’da eksi 48.555 ETH seviyesine inerken, 5 Ağustos’ta da eksi 18.113 ETH ile temel çizginin altında kaldı.

Borsalarda alım likiditesi zayıfladı

Büyük cüzdanların borsalardaki hareketliliği de sınırlı seyrediyor. En büyük 10 adresin giriş ve çıkış hacimleri, 90 günlük ortalamanın yaklaşık %41 altında bulunuyor. Bu tablo, büyük yatırımcıların borsalarda agresif biçimde pozisyon almadığına işaret ediyor.

Binance tarafındaki akışlar da işlem likiditesinde gerilemeye işaret etti. Borsadaki stabilcoin net akışı, çeyreklik temel seviyenin %43’ten fazla altına indi ve haftalık ortalama eksi 25,6 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu durum, inceleme döneminde Binance’a görece sınırlı miktarda stabilcoin girişi olduğunu gösteriyor.

Gösterge Son durum Borsa net akışı 29 Temmuz’da eksi 48.555 ETH, 5 Ağustos’ta eksi 18.113 ETH İlk 10 adres hacmi 90 günlük tabanın yaklaşık %41 altında Binance stabilcoin net akışı Çeyreklik tabanın %43’ten fazla altında, haftalık eksi 25,6 milyon dolar

Zincir üstü göstergeler ters yönde ilerliyor

Borsalardaki zayıflığa karşın zincir üstü tarafta daha canlı bir görünüm öne çıktı. Yeni oluşturulan akıllı sözleşme sayısı, üç aylık temel seviyenin yaklaşık %50 üzerine yükseldi. Sözleşme dağıtımı da son haftalık temel seviyenin %18,5 üstüne çıktı.

Aynı dönemde Ethereum staking oranı %34,09 seviyesinin üzerine çıktı. Böylece toplam ETH arzının üçte birinden fazlası stake edilmiş oldu. Bu durum, kısa vadeli alım satım için borsalarda hazır bulunan arzı azaltıyor.

Mini sözlük: Staking, elde tutulan kripto varlıkların ağ güvenliğine katkı için kilitlenmesi anlamına gelir. Akıllı sözleşme dağıtımı ise blokzincir üzerinde yeni uygulama ya da işlem mantığının devreye alınmasını ifade eder.

Türev talebi ve spot iştahı sınırlı kaldı

Türev piyasalarda yönlü talep zayıf görünüyor. Fonlama oranları sıfıra yakın seyrediyor. Bu görünüm, sürekli vadeli işlemlerde yatırımcıların belirgin bir yön tercihine henüz güçlü biçimde yüklenmediğini gösteriyor.

ABD spot talebi de güç kazanmış değil. Coinbase Premium son iki haftada eksi 0,07 ile eksi 0,12 aralığında kaldı. Bu veri, ABD merkezli spot alım iştahının zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

Daan Crypto Trades, Ethereum’un daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler oluşturduğunu, ancak son haftalarda yükselişin her seferinde 1.950 dolar bölgesinde durduğunu aktarıyor. Analiste göre bu seviyenin aşılması yeni bir eğilimin önünü açabilir.

Analist Ted’in paylaştığı verilere göre piyasada 6,13 milyar dolarlık kısa pozisyon tasfiye alanı bulunurken, uzun pozisyon tarafında bu rakam 4,1 milyar dolar düzeyinde yer alıyor. Kısa pozisyon birikiminin daha yüksek olması, sert bir yukarı hareket halinde baskının bu tarafta yoğunlaşabileceğine işaret ediyor. Şimdilik Ethereum dar bantta işlem görmeye devam ederken, düşük borsa likiditesi, yüksek staking oranı ve artan sözleşme hacmi birlikte izleniyor.