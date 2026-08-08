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HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE, 51 ila 53 dolar desteğini korursa 90 dolara yönelebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE, 51 ila 53 dolar desteğinde yön arıyor ve kritik eşik korunursa $HYPE için 90 ila 100 dolar bölgesi izleniyor.
  • 📊 Token 54.50 dolardan işlem görürken son 24 saatte yüzde 3.01 geriledi ve hacim 312.72 milyon dolara ulaştı.
  • 🔥 Hyperliquid toplam 47.53 milyon HYPE yaktı ve bu miktar azami arzın yüzde 4.75’ine denk geliyor.
  • 🧭 Haftalık kapanışın 51 doların altına inmesi halinde mevcut teknik yükseliş senaryosu geçersiz sayılabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Hyperliquid’in tokenı HYPE, kısa vadede kritik bir destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Analistler, alıcıların 51 ila 53 dolar aralığını koruması halinde fiyatın yeniden yukarı yönlü ivme kazanabileceğini değerlendiriyor. Yazım sırasında HYPE 54.50 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 312.72 milyon dolar, piyasa değeri ise 13.76 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki kayıp yüzde 3.01 oldu.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor
2 Token yakımı arz tarafını daraltıyor
3 Piyasa koşulları yön arayışını sürdürüyor

Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor

Kripto analisti Chiefrat, mevcut düzeltmenin Elliott dalga yapısında dördüncü dalgaya karşılık gelebileceğini ve bu nedenle mevcut geri çekilmenin daha geniş bir yükseliş senaryosu içinde izlenebileceğini belirtiyor. Bu çerçevede haftalık grafikte 53 ila 51 dolar bandı, bir sonraki ana yön açısından belirleyici konumda yer alıyor.

Alıcıların bu bölgeyi savunması ve ivmenin güçlenmesi halinde HYPE için daha yüksek bir dip oluşabileceği, bunun da yeni bir yükseliş ayağının zeminini hazırlayabileceği ifade ediliyor. Teknik projeksiyonlarda 51 ila 53 dolar aralığının korunması durumunda beşinci dalga hareketinin devreye girebileceği, bir sonraki ana hedef bölgesinin ise 90 ila 100 dolar aralığında bulunduğu aktarılıyor.

Chiefrat, HYPE’deki mevcut düzeltmenin kritik bir destek alanına yaklaştığını ve 51 ila 53 dolar bandının korunmasının yeni bir yükseliş genişlemesinin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Buna karşılık haftalık kapanışın 51 doların altına inmesi halinde bu teknik yapının geçersiz kalabileceği belirtiliyor. Bu nedenle kısa vadeli fiyat yönünde yalnızca yükseliş beklentisi değil, destek kaybı riskinin de yakından izlendiği görülüyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat54.50 dolar
Kritik destek51 ila 53 dolar
Olası hedef bölge90 ila 100 dolar
Geçersizlik seviyesiHaftalık kapanışta 51 dolar altı

Token yakımı arz tarafını daraltıyor

MSB Intel verilerine göre Hyperliquid şimdiye kadar toplam 47.53 milyon HYPE tokenı yaktı. Mevcut fiyatlamaya göre bunun toplam değeri yaklaşık 2.68 milyar dolara ulaşıyor. Yakılan miktar, azami arzın yüzde 4.75’ine karşılık geliyor ve bu durum dolaşımdaki potansiyel arzı kayda değer ölçüde azaltıyor.

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan bir blokzincir ekosistemi olarak biliniyor. Projedeki yakım mekanizması, zaman içinde arz baskısını hafifletebilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte yalnızca token yakımının fiyat artışını tek başına garanti etmediği, kalıcı talep, ekosistem büyümesi, likidite ve genel piyasa koşullarının da belirleyici olduğu vurgulanıyor.

MSB Intel, Hyperliquid’in toplam 47.53 milyon HYPE yaktığını, bunun da azami arzın yüzde 4.75’ine denk geldiğini aktardı.

Piyasa koşulları yön arayışını sürdürüyor

Olumlu teknik beklentilere ve arzı daraltan yakım verilerine rağmen HYPE kısa vadede aşağı yönlü bir seyir izliyor. Buna karşın kripto para piyasasındaki genel görünümde iyileşme işaretleri bulunuyor. Uygun koşulların sürmesi halinde HYPE’de yeni bir kırılma hareketi gündeme gelebilir.

Önümüzdeki dönemde fiyatın yönü büyük ölçüde 51 ila 53 dolar desteğinin nasıl karşılanacağına bağlı olacak. Güçlü bir tepki alımı yükseliş formasyonunu teyit edebilirken, haftalık bazda 51 doların altına inilmesi mevcut senaryoyu zayıflatabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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