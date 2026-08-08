HYPE, 51 ila 53 dolar desteğini korursa 90 dolara yönelebilir

Hyperliquid’in tokenı HYPE, kısa vadede kritik bir destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Analistler, alıcıların 51 ila 53 dolar aralığını koruması halinde fiyatın yeniden yukarı yönlü ivme kazanabileceğini değerlendiriyor. Yazım sırasında HYPE 54.50 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 312.72 milyon dolar, piyasa değeri ise 13.76 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki kayıp yüzde 3.01 oldu.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor

Kripto analisti Chiefrat, mevcut düzeltmenin Elliott dalga yapısında dördüncü dalgaya karşılık gelebileceğini ve bu nedenle mevcut geri çekilmenin daha geniş bir yükseliş senaryosu içinde izlenebileceğini belirtiyor. Bu çerçevede haftalık grafikte 53 ila 51 dolar bandı, bir sonraki ana yön açısından belirleyici konumda yer alıyor.

Alıcıların bu bölgeyi savunması ve ivmenin güçlenmesi halinde HYPE için daha yüksek bir dip oluşabileceği, bunun da yeni bir yükseliş ayağının zeminini hazırlayabileceği ifade ediliyor. Teknik projeksiyonlarda 51 ila 53 dolar aralığının korunması durumunda beşinci dalga hareketinin devreye girebileceği, bir sonraki ana hedef bölgesinin ise 90 ila 100 dolar aralığında bulunduğu aktarılıyor.

Chiefrat, HYPE’deki mevcut düzeltmenin kritik bir destek alanına yaklaştığını ve 51 ila 53 dolar bandının korunmasının yeni bir yükseliş genişlemesinin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Buna karşılık haftalık kapanışın 51 doların altına inmesi halinde bu teknik yapının geçersiz kalabileceği belirtiliyor. Bu nedenle kısa vadeli fiyat yönünde yalnızca yükseliş beklentisi değil, destek kaybı riskinin de yakından izlendiği görülüyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 54.50 dolar Kritik destek 51 ila 53 dolar Olası hedef bölge 90 ila 100 dolar Geçersizlik seviyesi Haftalık kapanışta 51 dolar altı

Token yakımı arz tarafını daraltıyor

MSB Intel verilerine göre Hyperliquid şimdiye kadar toplam 47.53 milyon HYPE tokenı yaktı. Mevcut fiyatlamaya göre bunun toplam değeri yaklaşık 2.68 milyar dolara ulaşıyor. Yakılan miktar, azami arzın yüzde 4.75’ine karşılık geliyor ve bu durum dolaşımdaki potansiyel arzı kayda değer ölçüde azaltıyor.

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan bir blokzincir ekosistemi olarak biliniyor. Projedeki yakım mekanizması, zaman içinde arz baskısını hafifletebilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte yalnızca token yakımının fiyat artışını tek başına garanti etmediği, kalıcı talep, ekosistem büyümesi, likidite ve genel piyasa koşullarının da belirleyici olduğu vurgulanıyor.

MSB Intel, Hyperliquid’in toplam 47.53 milyon HYPE yaktığını, bunun da azami arzın yüzde 4.75’ine denk geldiğini aktardı.

Piyasa koşulları yön arayışını sürdürüyor

Olumlu teknik beklentilere ve arzı daraltan yakım verilerine rağmen HYPE kısa vadede aşağı yönlü bir seyir izliyor. Buna karşın kripto para piyasasındaki genel görünümde iyileşme işaretleri bulunuyor. Uygun koşulların sürmesi halinde HYPE’de yeni bir kırılma hareketi gündeme gelebilir.

Önümüzdeki dönemde fiyatın yönü büyük ölçüde 51 ila 53 dolar desteğinin nasıl karşılanacağına bağlı olacak. Güçlü bir tepki alımı yükseliş formasyonunu teyit edebilirken, haftalık bazda 51 doların altına inilmesi mevcut senaryoyu zayıflatabilir.