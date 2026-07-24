HYPE’da kritik destek korunursa 120 ile 150 dolar aralığı hedefleniyor

Hyperliquid ekosisteminin yerel varlığı HYPE, son 24 saatte yüzde 2,33 gerileyerek 57,88 dolara inse de teknik görünüm yukarı yönlü yapının tamamen bozulmadığına işaret ediyor. İşlem hacmi 320,77 milyon dolar, piyasa değeri ise 14,62 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa vadede düzeltme riski gündemde kalırken, fiyatın bir sonraki ana hareketi kritik destek bölgesinin korunup korunamayacağına bağlı görünüyor.

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıkıyor

Kripto analisti Wick, HYPE fiyatının 50 doların altından başlayan sert yükselişin ardından güçlü bir direnç alanına yaklaştığını değerlendiriyor. Grafikte öne çıkan yapı, daha önce görülen benzer piyasa döngüleriyle karşılaştırıldığında mevcut hareketin yerel bir zirveye ulaşmış olabileceğini düşündürüyor.

Analistin işaret ettiği A B C formasyonları, yükseliş, düzeltme ve toparlanmadan oluşan tekrar eden bir döngüye işaret ediyor. Bu çerçevede olası geri çekilmede 72 ile 100 dolar aralığı yüksek olasılıklı talep bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın korunması, daha geniş çaplı yükseliş yapısının sürmesi açısından belirleyici olabilir.

Wick, 72 ile 100 dolar bandının korunmasının yeni alımlar için zemin hazırlayabileceğini, bu durumda HYPE fiyatının yeniden ivme kazanarak 120 ile 150 dolar aralığına yönelebileceğini öngörüyor.

Buna karşılık 72 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde düzeltmenin derinleşmesi ve fiyatın yaklaşık 40 dolar civarındaki uzun vadeli birikim alanına doğru geri çekilmesi ihtimali masada kalıyor. Son dönemdeki aşağı yönlü hareketin, Bitcoin‘deki zayıflamayla birlikte genel piyasa eğilimiyle de destek bulduğu görülüyor.

HYPER EVM tarafında yeni ürünler devreye alındı

Fiyat tarafındaki dalgalanmaya karşın ağ ekosisteminde genişleme sürüyor. PerpGame verilerine göre, dayanak varlık olarak sürekli vadeli işlem sepetlerini kullanan yapay zeka ajan tokenleri HYPER EVM üzerine konuşlandırıldı. Böylece yapay zeka odaklı kripto varlıkları sürekli pozisyon yapısıyla birleştiren yeni merkeziyetsiz yatırım ürünleri kullanıma açıldı.

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir blokzincir ekosistemi olarak biliniyor. HYPER EVM ise bu yapının akıllı sözleşme katmanını temsil ediyor ve geliştiricilerin zincir üzerinde yeni finansal uygulamalar kurmasına imkan sağlıyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem sepeti, birden fazla vadeli işlem pozisyonunun tek ürün altında toplanmış halidir. Bu yapı, kullanıcıların tek bir varlık yerine belirli bir tema ya da stratejiye toplu erişim sağlamasına imkan verir.

Yeni ürünlerin, sermaye verimliliğini artırarak ve portföy çeşitlendirmesine katkı sağlayarak HYPER EVM üzerindeki DeFi faaliyetlerini genişletmesi bekleniyor. Kullanıcılar, Perp sepetleriyle teminatlandırılmış yapay zeka ajan tokenlerine yapılandırılmış erişim elde edebilecek.

PerpGame verileri, yapay zeka odaklı token sepetlerinin HYPER EVM’e taşındığını ve bunun kullanıcı tabanını genişletmeyi amaçlayan yeni bir ürün katmanı oluşturduğunu gösteriyor.

Bu tablo, HYPE fiyatında kısa vadeli baskı sürse de teknik destek bölgeleri ile ağ üzerindeki ürün gelişiminin birlikte izleneceğine işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte fiyatın yönünde hem destek seviyelerinin dayanıklılığı hem de ekosisteme gelen yeni sermaye etkili olabilir.