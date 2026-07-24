Coinbase entegrasyonu sonrası INJ’de 5,84 dolar direnci izleniyor

Injective’in tokeni INJ, son 24 saatte gerilese de teknik görünümdeki toparlanma işaretlerini koruyor. Fiyat 5,16 dolar seviyesinde bulunurken 24 saatlik işlem hacmi 62,96 milyon dolar, piyasa değeri ise 513,67 milyon dolar olarak kaydedildi. Günlük bazda yüzde 2,08 düşüş yaşansa da, piyasada kısa vadeli yön arayışı sürüyor.

Teknik görünümde destek ve direnç öne çıkıyor

Kripto analisti Abundance, INJ’nin 4,45 dolar dip seviyesinden toparlandığını ve günlük grafikte daha yüksek dipler ile daha yüksek tepeler oluşturduğunu aktarıyor. Fiyatın yükselen hareketli ortalamanın üzerinde kalması, alıcıların piyasadaki etkisini bir ölçüde destekliyor. 5,05 ile 5,10 dolar aralığı ise yakın destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Abundance, INJ’nin 4,45 dolar seviyesinden sonra toparlanma eğilimine girdiğini, 5,05 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 5,84 dolar bölgesinin yeniden test edilebileceğini değerlendiriyor.

Son yükseliş denemesi 5,30 ile 5,40 dolar aralığında yavaşladı. Bu bölgede satıcıların devreye girmesi kısa süreli geri çekilmeye yol açtı. Buna karşın gövdesi küçük mumlar, sert bir dönüşten çok sıkışma eğilimine işaret ediyor. Fiyatın 5,05 doların üzerinde tutunması durumunda 5,84 dolar arz bölgesine doğru yeni bir atak gündeme gelebilir.

5,84 dolar seviyesinin aşılması halinde 6,50 dolar bir sonraki önemli direnç olarak izlenecek. Buna karşılık 5,05 dolar desteğinin kaybedilmesi, 4,85 dolar, 4,60 dolar ve 4,45 dolara kadar uzanabilecek yeni bir geri çekilme riskini artırabilir.

Seviye Önemi 5,05 ile 5,10 dolar Yakın destek bölgesi 5,30 ile 5,40 dolar Son yükselişin yavaşladığı alan 5,84 dolar Ana direnç ve arz bölgesi 6,50 dolar Yukarı yönlü kırılmada izlenecek sonraki direnç

Coinbase entegrasyonu erişimi genişletti

Injective tarafı, yerel INJ’nin artık Coinbase üzerinde kullanılabildiğini duyurdu. Bu adımla birlikte Coinbase kullanıcıları INJ alım satımı yapabiliyor ve varlığı doğrudan Injective ekosistemine aktarabiliyor. Injective, merkeziyetsiz finans ve zincir üstü finans uygulamalarına odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Injective ekibi, yerel INJ’nin Coinbase’de kullanıma açıldığını ve kullanıcıların sorunsuz yatırma ile çekme işlemleri sayesinde varlıklarını doğrudan Injective ekosistemine taşıyabildiğini açıkladı.

Bu entegrasyon, varlıkların borsadan Injective protokolüne taşınması sırasında karşılaşılan işlem adımlarını azaltıyor. Böylece ekosisteme erişimin kolaylaşması, işlem likiditesini ve görünürlüğü destekleyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Piyasa baskısı sürüyor

Buna rağmen INJ fiyatı kısa vadede baskı altında kalmaya devam ediyor. Daha geniş kripto para piyasasında görülen zayıflık da bu görünümü etkiliyor. Bitcoin‘deki aşağı yönlü hareket, altcoinler üzerinde ek baskı oluştururken INJ’de teknik toparlanma sinyalleri ile genel piyasa eğilimi arasındaki ayrışma dikkat çekiyor.

Piyasadaki mevcut tablo, bir yandan Coinbase entegrasyonunun erişimi artırdığı, diğer yandan ise fiyatın kritik dirençleri henüz aşamadığı bir dengeye işaret ediyor. Bu nedenle yatırımcılar kısa vadede özellikle 5,05 dolar desteği ile 5,84 dolar direnci arasındaki hareketi yakından izliyor.