Circle ile Coinbase, USDC ortaklığını 2029’a kadar uzattı

Circle, USDC’nin dağıtımı ve ticari iş birliği kapsamında Coinbase ile yürüttüğü anlaşmanın otomatik üç yıllık yenileme maddesiyle 2029’a kadar uzadığını doğruladı. Açıklama, Circle’ın 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda yapıldı.

USDC dağıtım modelinde Coinbase etkisi sürüyor

Circle Mali İşler Direktörü Jeremy Fox-Geen, şirketin üç aylık temettü ödeme planı bulunmadığını söyledi. Fox-Geen, Circle’ın sermayeyi ürünlere, altyapıya ve büyüme fırsatlarına yönlendirmeyi sürdürdüğünü, stabilcoin kullanımının genişlemesiyle birlikte uzun vadeli büyümeye odaklandığını kaydetti.

Circle ile Coinbase arasındaki yapı, Ağustos 2023’te Centre Consortium’un kapatılmasıyla yeni bir aşamaya geçmişti. Bu değişiklikle Circle, USDC’nin tek ihraççısı ve operatörü haline geldi. Coinbase ise azınlık hissesi alırken, USDC rezervlerinden doğan gelirin bir bölümünü almaya devam etti. Yenilenen anlaşma da bu çerçevenin korunacağını gösteriyor.

Jeremy Fox-Geen, Circle’ın temettü dağıtmak yerine sermayeyi içeride tutarak bilançosunu güçlendirmeyi ve değişen piyasa koşullarında yatırım kapasitesini korumayı hedeflediğini aktardı.

Circle, yeni uzatmanın ileride yapılabilecek başka dağıtım anlaşmalarını sınırlamadığını belirtti. Şirketin verdiği bilgiye göre USDC, borsalar, cüzdanlar, ödeme uygulamaları ve finans platformları genelinde 150’den fazla ortak tarafından dağıtılıyor. 2026’nın ikinci çeyreğinde dolaşımdaki USDC miktarı 73,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %19 artışa işaret etti. Dolaşımdaki USDC’nin yaklaşık %30’u ise Coinbase platformunda tutuluyor.

Başlık Veri Anlaşma süresi 2029’a kadar uzatıldı USDC dolaşımı 73,3 milyar dolar Yıllık artış %19 Coinbase payı Dolaşımdaki arzın yaklaşık %30’u Dağıtım ortakları 150’den fazla

Gelir artışı sürse de karlılık baskısı izleniyor

Circle’ın toplam geliri ve rezerv geliri %7 artışla 701 milyon dolara çıktı. Ancak daha düşük getiriler, kazanç büyümesini sınırladı. Bu nedenle piyasa oyuncuları artık yalnızca dolaşımdaki arzı değil, şirketin karlılık dengesini de daha yakından izliyor.

JPMorgan, Hyperliquid ekosistemi dahil yeni dağıtım ortaklıklarının marjlar üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Banka, rezerv gelirinin daha fazla ortakla paylaşılmasının karlılığı zorlayabileceğine dikkat çekiyor. Bu değerlendirme, Circle’ın benimsenme ile gelir kalitesi arasında hassas bir denge kurmak zorunda olduğunu ortaya koyuyor.

Circle yönetimi, sermayenin içeride tutulmasının hem bilanço dayanıklılığını artıracağını hem de değişen piyasa koşullarında yeni yatırımlar için alan açacağını vurguluyor.

Düzenleyici çerçeve büyüme planlarında öne çıkıyor

Şirketin daha geniş kapsamlı büyüme planları arasında kısa süre önce onay alan Circle National Trust da yer alıyor. Circle National Trust, Circle’ın düzenlemeye tabi saklama hizmetleri sunma planlarını desteklemesi beklenen bir yapı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Circle National Trust, ABD’de düzenlemeye tabi saklama ve güven hizmetleri için tasarlanan kurumsal bir yapı olarak öne çıkıyor. Saklama hizmeti, dijital varlıkların veya ilgili rezervlerin yetkili bir kurum tarafından güvenli şekilde tutulmasını ifade ediyor.

Öte yandan GENIUS Act’in uygulanmasıyla ABD’de stabilcoin alanına rezerv, saklama, denetim ve gözetim başlıklarını kapsayan daha kapsamlı kurallar gelmesi bekleniyor. Bu tablo, Circle ile Coinbase arasındaki anlaşmanın uzatılmasıyla birlikte USDC’nin büyüme hızının, rezerv gelirlerinin, dağıtım maliyetlerinin ve düzenleyici gelişmelerin önümüzdeki dönemde daha yakından takip edileceğine işaret ediyor.