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XRP opsiyonlarında yükseliş beklentisi son bir yılın en güçlü seviyesine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP opsiyonlarında yükseliş yönlü prim son bir yılın en güçlü seviyelerinden birine çıktı.
  • 📈 Coinbase Markets, bir haftalık skew oranının 9,3 volatilite puanına ulaştığını açıkladı.
  • 💹 Son yedi günde yaklaşık yüzde 18 yükselen $XRP, opsiyon talebinde yön değişimini hızlandırdı.
  • 🧭 Gösterge, fiyat hedefi değil, yatırımcıların yukarı yönlü pozisyonlara daha fazla ödeme yaptığını gösteriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP opsiyon piyasasında yükseliş yönlü pozisyonlara ödenen prim dikkat çekici biçimde arttı. Coinbase Markets, piyasada son bir yılda görülen en güçlü iyimser eğilimlerden birinin oluştuğunu açıkladı. Veriler, yatırımcıların kısa vadede yukarı yönlü hareket ihtimaline karşı daha yüksek maliyeti göze aldığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Skew göstergesi 95’inci persentile ulaştı
2 Negatif bölgeden hızlı dönüş yaşandı
3 Gösterge neyi ölçüyor
4 Son fiyat hareketi dikkat çekti

Skew göstergesi 95’inci persentile ulaştı

Coinbase Markets verilerine göre XRP’nin bir haftalık 25 delta call eksi put skew oranı 9,3 volatilite puanına yükseldi. Bu seviye, son dönemdeki gözlemler içinde 95’inci persentilde yer alıyor. Başka bir deyişle, benzer vadeli alım opsiyonlarına yönelik talep, satım opsiyonlarına kıyasla nadir görülen ölçüde güçlenmiş durumda.

XRP opsiyonlarında yapı, yukarı yönlü konveksliğe işaret ediyor.

Coinbase Markets, bu görünümün yatırımcıların yükseliş senaryolarına karşı daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Ancak bu tablo, fiyatın aynı ölçüde ya da aynı hızla yükseleceği anlamına gelmiyor.

Negatif bölgeden hızlı dönüş yaşandı

2025 sonlarının büyük bölümünde ve 2026’nın ilk yarısında XRP’nin bir haftalık skew oranı negatif seyretmiş, zaman zaman eksi 10 volatilite puanının da altına inmişti. Bu durum, o dönemde satım opsiyonlarının zımni volatilitesinin benzer alım opsiyonlarından daha yüksek olduğunu gösteriyordu.

Denge ise kısa sürede değişti. Gösterge ağustos sonunda 15 volatilite puanının üzerine kadar çıktıktan sonra bir miktar geriledi. Son veriler, oranın yeniden çift haneli seviyelere yaklaşarak yükseliş eğilimini koruduğuna işaret ediyor.

Gösterge neyi ölçüyor

Burada izlenen ölçüt, bir haftalık XRP alım opsiyonlarının zımni volatilitesi ile aynı vadede ve 25 delta seviyesinde bulunan satım opsiyonlarının zımni volatilitesi arasındaki farkı temel alıyor. Coinbase, bu karşılaştırmayla yatırımcıların yukarı ya da aşağı yönlü korunma ve pozisyon alma maliyetlerini izliyor. Coinbase, ABD merkezli büyük kripto para platformlarından biri olarak spot ve türev piyasalara ilişkin düzenli veri paylaşıyor.

Mini sözlük: 25 delta risk reversal, aynı vadede benzer duyarlılığa sahip alım ve satım opsiyonlarının zımni volatilite farkını ölçen göstergedir. Pozitif değerler, yatırımcıların yukarı yönlü koruma ya da getiri arayışı için daha fazla prim ödediğini gösterir.

Mevcut 9,3 puanlık değer, ilgili alım opsiyonlarının zımni volatilitesinin karşılaştırılabilir satım opsiyonlarından 9,3 puan daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle veri, doğrudan fiyat hedefi değil, opsiyon talebindeki yön değişimini yansıtan bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Aşırı skew tek başına net bir fiyat sinyali vermiyor, ancak yatırımcıların yukarı yönlü pozisyonlar için olağan dışı bir maliyeti kabul ettiğini gösteriyor.

Son fiyat hareketi dikkat çekti

Opsiyon piyasasındaki bu görünüm, XRP’deki son toparlanmanın ardından ortaya çıktı. CoinGecko verilerine göre XRP son yedi günde yaklaşık yüzde 18 değer kazandı. Spot piyasadaki bu hareketin, kısa vadeli opsiyonlarda yukarı yönlü talebi desteklediği görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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