Coinbase cüzdan güncellemesiyle 5,57 milyar XRP görünümü oluştu

Coinbase ile ilişkilendirilen XRP bakiyesinde kısa sürede ortaya çıkan 5,5 milyarı aşan artış, ilk etapta büyük çaplı bir alım ya da kurumsal giriş izlenimi yarattı. Ancak daha sonra bunun zincir üstünde yeni bir transferden değil, daha önce tanımlanmamış cüzdanların etiketlenmesinden kaynaklandığı netleşti.

XRPScan sınıflandırmayı güncelledi

XRP Ledger verilerini izleyen XRPScan, daha önce kimliği belirlenmemiş 146 Coinbase cüzdanını tespit edip etiketlediğini açıkladı. Bu işlemle birlikte söz konusu adreslerde zaten bulunan XRP bakiyeleri “bilinmeyen” kategorisinden çıkarılarak Coinbase’in toplam varlığına eklendi. XRPScan, XRP Ledger üzerindeki adres hareketlerini ve varlık dağılımını takip eden bir veri platformu olarak biliniyor.

Otomatik zengin liste güncellemesi, Coinbase’in bakiyesinde yaklaşık 5,57 milyar XRP’lik, başka bir ifadeyle yüzde 4.870 düzeyinde bir sıçrama gösterdi. Aynı anda bilinmeyen cüzdanlardaki bakiyenin gerilemesi ise bu değişimin gerçek bir girişten çok yeniden sınıflandırmaya işaret etti.

146 daha önce tanımlanmamış Coinbase cüzdanının etiketlenmesi, mevcut XRP bakiyelerinin bilinmeyen kategorisinden çıkarılıp Coinbase toplamına taşınmasına yol açtı.

Zengin liste sahipliği göstermiyor

Güncellemenin ardından Coinbase, 152 hesapta tutulan yaklaşık 5,68 milyar XRP ile XRP zengin listesinde tanımlanmış kurumlar arasında üçüncü sıraya yerleşti. Buna karşın bu sıralama, söz konusu varlıkların ekonomik anlamda doğrudan Coinbase’e ait olduğunu göstermiyor.

Zengin liste, yalnızca belirli adreslerle ilişkilendirilen bakiyeleri ölçüyor. Borsalarda görülen büyük tutarlar çoğu zaman kullanıcı varlıklarının toplu saklamasını yansıttığı için, Coinbase’in listedeki yeri daha çok şirketin XRP saklama ölçeğine işaret ediyor. Bu nedenle 5,68 milyar XRP’lik görünümün, borsanın kendi hesabına yapılmış bir yatırım olarak yorumlanması yanıltıcı olabilir.

Büyük borsa bakiyeleri çoğu zaman müşteri fonlarının ortak saklanmasını yansıttığından, listedeki sıralama kurumsal alım satım sinyali olarak okunmamalı.

cbXRP rezervleri daha sınırlı kaldı

Coinbase’in kamuya açık cbXRP rezervleri ise yaklaşık 123,96 milyon XRP seviyesinde bulunuyor. Bu rezerv, Base ağı üzerindeki dolaşımdaki sarılmış XRP miktarına yakın bir teminat yapısını destekliyor. Daha geniş Coinbase cüzdan kümesiyle ilişkilendirilen toplam XRP ile bu rezerv arasındaki fark, aynı kuruma bağlı bakiyelerin farklı amaçlarla tutulabildiğini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: cbXRP, Coinbase tarafından desteklenen sarılmış XRP temsilidir. Sarılmış varlıklar, bir kripto paranın başka bir ağ üzerinde kullanılabilen temsili sürümünü ifade eder.

Piyasa tarafında XRP yükseldi

Bu açıklamaların yapıldığı sırada XRP fiyatı Coinbase verilerine göre 1,43 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,7, son yedi günde ise yüzde 7’nin üzerinde değer kazandı.

XRP’deki bu hareket, düzenleyici cephedeki daha olumlu görünümle aynı döneme denk geldi. SEC’in yeni kripto ETF kurallarında XRP’ye atıf yapılan varlıklar arasında yer vermesi ve CLARITY Act sürecindeki son erteleme, piyasada yakından izlenen başlıklar arasında bulunuyor.