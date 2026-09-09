U.S. Bank, USBDC stablecoin pilotini Stellar ağında tamamladı

ABD merkezli finans kuruluşu U.S. Bank, USBDC adlı stablecoin için ilk canlı pilot uygulamayı tamamladı. Banka, ABD ve Avrupa’daki şubeleri arasında gerçek para transferini halka açık Stellar blokzinciri üzerinden gerçekleştirdi. Böylece büyük ölçekli sermaye hareketlerinin, kapalı bir özel ağ kurulmadan da açık bir altyapıda yürütülebileceği gösterildi.

Canlı pilotta açık blokzincir kullanıldı

Büyük bankalar, düzenleyici belirsizlikler ve uyum yükümlülükleri nedeniyle açık ağlara genellikle temkinli yaklaşıyor. U.S. Bank ise bu sorunu teknolojiyle çözmeyi hedefledi. Bankanın dijital varlıklar biriminin başındaki Jamie Walker, platformun kurum içi risk yönetim sistemiyle tam entegre çalıştığını açıkladı.

USBDC kodunda dondurma ve geri alma işlevleri bulunuyor. Bu yapı sayesinde ödeme yanlış adrese gönderilirse ya da finansal istihbarat birimlerinin dikkatini çeken bir durum ortaya çıkarsa, banka fonları anında dondurabiliyor veya geri çekebiliyor.

Jamie Walker, platformun bankanın iç risk yönetimi altyapısıyla tam entegre olduğunu ve bu sayede açık ağ üzerinde uyumlu işlem yapılabildiğini vurguladı.

U.S. Bank Üst Yöneticisi Gunjan Kedia da pilot uygulamanın başarıyla sonuçlandığını doğruladı. Kedia, bu teknolojinin bankaya kıtalar arasında günün her saati, çok düşük maliyetle sermaye aktarma imkanı sağlayacağını; geleneksel aracı yapıları ve uzun mutabakat süreçlerini azaltacağını belirtti.

İlk aşamada USBDC, yalnızca bankanın iç mutabakat ve hazine işlemlerinde kullanılacak kapalı bir araç olarak konumlanıyor. Bu nedenle sistem geniş kullanıcı kitlesine açılmayacak; sınırlı sayıda kurumsal cüzdan üzerinden çalışacak.

Stellar tercihi ve kurumsal kullanım modeli

Stellar tercihinde ağın hazır teknik altyapısı etkili oldu. RWA.xyz verilerine göre Stellar ekosisteminde 3,32 milyar dolarlık gerçek dünya varlığı bulunuyor. Ağ, bireysel kullanıcılar tarafından daha çok USDC ile bilinse de U.S. Bank daha çok Spiko ve Figure’ın YLDS tokeni gibi kurumsal kullanım örneklerine yakın bir model izliyor. Stellar, 2014’te başlatılan ve özellikle sınır ötesi ödemelere odaklanan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Clawback, ihraççının belirli koşullarda daha önce gönderilmiş tokenleri geri çekebilmesini sağlayan işlevdir. Bu özellik, kurumsal ödemelerde hata düzeltme ve uyum kontrolleri için kullanılır.

Bu modelde kullanıcı sayısı sınırlı kalırken işlem hacmi yüksek olabilir. Sistemde yalnızca bankanın kendi birimlerine ait az sayıda cüzdan yer alacak, ancak bu cüzdanlar üzerinden milyarlarca dolarlık transfer akışı sağlanabilecek.

Denelle Dixon, U.S. Bank’ın canlı pilotunu, düzenlemeye tabi finans kuruluşlarının Stellar’ın hızından ve açık mimarisinden yararlanarak güvenli sınır ötesi mutabakat yapabildiğini gösteren önemli bir emsal olarak nitelendirdi.

Rakip bankalara karşı erken adım

U.S. Bank’ın bu adımı, rakiplerine karşı erken alınmış bir pozisyon olarak değerlendiriliyor. Goldman Sachs’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık iki düzine büyük bankanın yer aldığı bir konsorsiyum, ortak bankalar arası token planını 2027 için gündemde tutuyor. ABD’nin en büyük beşinci bankası olan U.S. Bank ise çalışan bir çözümü halka açık bir blokzincir üzerinde test etmiş oldu.