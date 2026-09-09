Zcash yükselişinde balina alımları ve ETF etkisi öne çıktı

Zcash son günlerde güçlü bir yükseliş sergilerken, fiyat hareketinde hem büyük yatırımcı alımları hem de borsa yatırım fonu tarafındaki gelişmeler etkili oldu. Eylül ayının başında teknik olarak yükseliş yönlü bir flama formasyonunun tamamlanmasının ardından ZEC’de ivme hızlandı.

Balina alımları dikkat çekti

ZEC, 3 Eylül’de 804 dolardan başladığı yükselişini 6 Eylül’de 1.257 dolara kadar taşıdı. Bu seviyenin ardından kısa süreli bir soluklanma yaşansa da alımlar yeniden güç kazandı. Piyasadaki son hareket, özellikle büyük cüzdanların artan ilgisiyle aynı döneme denk geldi.

Lookonchain verilerine göre aynı yatırımcıya ait olabileceği değerlendirilen üç cüzdan, 8.994 ZEC almak için 3.700 ETH ve 2 milyon USDC harcadı. Bu işlemlerin toplam büyüklüğü 11,23 milyon dolara ulaştı. Zincir üstü takip platformu, söz konusu cüzdanların alıma devam ettiğini bildirdi.

Lookonchain, aynı balinaya bağlı olabileceği düşünülen üç cüzdanın toplam 8.994 ZEC topladığını ve alımların sürdüğünü aktardı.

Türev piyasasında ilgi arttı

Türev piyasasındaki veriler de yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Son 24 saatte açık pozisyon büyüklüğü yüzde 15,47 artarak 2,91 milyar dolara çıktı. Bu tablo, piyasaya yeni para girişinin güç kazandığına işaret etti.

Aynı dönemde kısa pozisyonlarda yaşanan tasfiyeler de hareketi besledi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 11,52 milyon dolarlık kısa pozisyon kapandı. Uzun pozisyon tasfiyeleri ise 2,33 milyon dolarda kaldı. Bu fark, yukarı yönlü sıkışmanın fiyatı desteklemiş olabileceğini gösterdi.

Piyasada teknik kırılımlar, kritik dirençlerin aşılması ve momentuma dayalı işlemler öne çıkarken, yatırımcıların benzer yapıları farklı varlık sınıflarında da izlediği görülüyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

ETF tarafında yeni adım atıldı

Zcash’e yönelik yatırım iştahını destekleyen bir başka gelişme de ETF cephesinde yaşandı. Son duyuruya göre Zcash ETF opsiyonları NYSE’de işleme açıldı. Dünyadaki tek Zcash fonu olarak tanımlanan ZCSH, yönetilen varlıklarda 500 milyon doları aşarken portföyündeki ZEC miktarı 550 bin adedin üzerine çıktı.

Grayscale’in Zcash ETF’i, 25 Ağustos’ta NYSE Arca’da ZCSH koduyla işlem görmeye başlamıştı. Böylece aracı kurum hesapları üzerinden işlem yapan yatırımcılara, cüzdan kullanmadan ZEC’e erişim imkanı sunuldu.

NYSE’de işleme açılan Zcash ETF opsiyonları, ZCSH’nin 500 milyon doların üzerindeki varlık büyüklüğüyle yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu.