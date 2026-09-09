Bitcoin hazine şirketlerinde mNAV primi hisse ile BTC farkını ortaya koydu

Bitcoin tutan şirketlerin hisselerini almak, doğrudan Bitcoin almakla aynı anlama gelmiyor. Yatırımcıların bu farkı ölçmek için yakından izlediği göstergelerden biri mNAV olarak öne çıkıyor. Bu çarpan, bir şirketin piyasa değerini bilançosunda tuttuğu Bitcoin’in değeriyle karşılaştırıyor.

mNAV nasıl hesaplanıyor

En basit yaklaşımda mNAV, şirketin özkaynak piyasa değerinin elindeki Bitcoin’lerin piyasa değerine bölünmesiyle bulunuyor. 1,0x seviyesindeki bir mNAV, şirketin yaklaşık olarak Bitcoin varlıklarıyla uyumlu bir değerlemeye sahip olduğunu gösteriyor. 1,5x seviyesi, yatırımcıların her 1 dolarlık Bitcoin için şirkete 1,5 dolarlık değer biçtiğine işaret ederken, 0,8x ise iskontolu bir fiyatlamaya karşılık geliyor.

Ancak mNAV için herkesin benimsediği tek bir hesaplama yöntemi bulunmuyor. Daha kapsamlı yöntemde piyasa değerine borç ve imtiyazlı hisseler ekleniyor, nakit çıkarılıyor ve ardından ortaya çıkan işletme değeri Bitcoin net varlık değeriyle kıyaslanıyor. BitcoinTreasuries.net, Bitcoin odaklı hazine şirketleri için şu anda bu işletme değeri temelli yöntemi kullanıyor.

mNAV, şirket hissesi ile doğrudan Bitcoin yatırımı arasındaki farkı anlamak için kullanılan temel ölçütlerden biri haline geldi.

Şirketler neden primli işlem görebiliyor

Bir hazine şirketinin net varlık değerinin üzerinde işlem görmesi, yatırımcıların yalnızca mevcut Bitcoin bakiyesini satın almadığını gösteriyor. Böyle bir prim, şirketin yeni hisse ihraç ederek sermaye toplamasına ve bu kaynağı ek Bitcoin alımında kullanmasına imkan verebilir. Sürecin verimli yürütülmesi halinde, dolaşımdaki her bir hisse başına düşen Bitcoin desteği artabilir.

Bu mekanizma, özellikle Strategy’nin modelinin temel unsurlarından biri olarak öne çıktı. Şirket, daha önce birçok kez hisse ihracı yoluyla kaynak toplayarak Bitcoin alımlarını finanse etti. Strategy, yazılım kökenli bir halka açık şirket olmasına rağmen son yıllarda kurumsal Bitcoin birikimiyle piyasada ayrı bir konuma yerleşti.

Şirketin SEC’e sunduğu son bildirime göre 7 Eylül itibarıyla elinde yaklaşık 845.050 BTC bulunuyordu. Bu varlıklar toplam 63,73 milyar dolara, ortalama 75.412 dolar maliyetle alındı. Strategy’nin mNAV oranı son dönemde yaklaşık 1,14x seviyesinde seyretti. Bu oran, Bitcoin net varlık değerine göre sınırlı bir prim anlamına geliyor ancak hem MSTR hissesi hem de Bitcoin fiyatı değiştikçe oran da sürekli hareket ediyor.

Strategy, kendi mNAV ölçümünde hisse fiyatını hisse başına net Bitcoin değeriyle karşılaştırıyor ve bu göstergenin geleneksel muhasebe esaslı NAV ile aynı olmadığını vurguluyor.

İskonto her zaman ucuzluk anlamına gelmiyor

mNAV oranının 1,0x seviyesinin altına düşmesi de tek başına hissenin ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Piyasa, borç yükünü, imtiyazlı hisse yükümlülüklerini, sulanma riskini, yönetim kalitesine ilişkin kaygıları ya da şirketin ileride Bitcoin satma ihtimalini fiyatlamaya dahil edebilir.

Metaplanet bu duruma güncel bir örnek oluşturdu. Şirket yakın dönemde yaklaşık 0,97x mNAV ile işlem gördü. Bu da piyasa değerinin, elindeki Bitcoin hazinesine yakın ya da bunun bir miktar altında kaldığını gösterdi. Metaplanet, Japonya merkezli halka açık bir şirket olarak Bitcoin odaklı bilanço stratejisiyle öne çıkıyor.

Bitcoin hazine hisselerinde görülen primlerin ortadan kalkması, yatırımcılar açısından daha önce de kayıplara yol açtı. Sermaye piyasaları destekleyici olmadığında bu tür primlerin hızla eriyebildiği görülüyor. Strategy de son dönemde yalnızca doğrudan Bitcoin alımıyla sınırlı kalmayan bir yapı kurdu; borçlanma araçları, imtiyazlı menkul kıymetler ve likiditeyi desteklemek için olası BTC satışları bu çerçevede izleniyor.