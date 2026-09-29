Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon 7 günde 49 bin BTC azaldı

Bitcoin vadeli işlem piyasasında toplam açık pozisyon son yedi günde yaklaşık 49 bin BTC geriledi. CME Bitcoin vadeli işlemleri ile sürekli vadeli kontratları kapsayan bu düşüş, Ekim 2025’ten bu yana görülen en sert haftalık daralma olarak kayda geçti. Buna karşın Bitcoin fiyatı 84.070 dolar civarında seyretti ve oynaklık görece sınırlı kaldı.

Türev piyasada sert daralma dikkat çekti

CoinGlass verilerine göre toplam Bitcoin vadeli işlem açık pozisyonu yaklaşık 52,89 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Aynı veri setinde 24 saatlik Bitcoin vadeli işlem hacmi 56,25 milyar dolar olarak ölçüldü. Son 24 saatteki tasfiye tutarı ise yaklaşık 67,6 milyon dolar ile açık pozisyon büyüklüğüne kıyasla oldukça düşük kaldı.

Bu tablo, piyasanın büyük bir kaldıraç boşalması yaşamasına rağmen klasik sert tasfiye dalgalarının görülmediğine işaret etti. Genellikle bu ölçekteki açık pozisyon düşüşleri yüksek oynaklık, sert fiyat hareketleri ve büyük çaplı zorunlu pozisyon kapanışlarıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bu kez ise fonlama oranları sakinleşti, tasfiyeler sınırlı kaldı ve fiyat tarafında daha dengeli bir görünüm korundu.

Son yedi günde yaklaşık 49 bin BTC’lik açık pozisyonun silinmesine rağmen Bitcoin fiyatında belirgin bir çöküş yaşanmadı, tasfiyeler de görece düşük seviyede kaldı.

Eylül vadesi veriyi kısmen etkilemiş olabilir

49 bin BTC’lik düşüş yorumlanırken önemli bir ayrıntı öne çıkıyor. Yedi günlük hesaplama dönemi, CME’nin eylül ayı Bitcoin kontratının 25 Eylül’deki vade sonunu da kapsıyor. Bu nedenle CME tarafındaki açık pozisyon azalmasının bir bölümü, yatırımcıların piyasadan tamamen çekilmesinden çok sözleşme vadesinin dolmasına bağlı teknik bir etkiden kaynaklanmış olabilir.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplamını ifade eder. Fonlama oranı ise sürekli vadeli kontratlarda uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için yapılan periyodik ödemedir.

Bu nedenle CME kaynaklı gerilemenin tamamını kurumsal yatırımcıların Bitcoin riskini azalttığı şeklinde okumak yanıltıcı olabilir. Yine de veriler, türev piyasada anlamlı bir kaldıraç çözülmesine işaret ediyor. Özellikle fiyatın görece yatay kaldığı bir dönemde açık pozisyonun bu ölçüde küçülmesi, yatırımcıların risk iştahında temkinli bir değişime işaret edebilir.

Önceki büyük sıfırlanmadan farklı bir görünüm oluştu

Bitcoin türev piyasasındaki son büyük sıfırlanma, 10 Ekim’deki sert tasfiye dalgası sırasında görülmüştü. O dönemde milyarlarca dolarlık açık pozisyon kısa sürede silinmiş, sert fiyat düşüşü yüksek kaldıraçlı işlemleri otomatik olarak kapatmıştı. Yalnızca açık pozisyondaki kayıp 9,55 milyar dolara ulaşmış, kripto para piyasası genelindeki toplam tasfiye 24 saat içinde 19 milyar doları aşmıştı.

Mevcut daralma, geçmişteki büyük tasfiye dalgalarından farklı olarak düşük likidasyon ve daha sakin fiyat hareketleriyle gerçekleşti.

Bu açıdan bakıldığında son düşüş, ani bir piyasa çöküşünden çok daha kontrollü bir kaldıraç azaltımına benziyor. Veriler, Bitcoin türev piyasasında pozisyonların küçüldüğünü ortaya koyarken, bunun fiyat üzerinde şimdilik yıkıcı bir baskı yaratmadığını gösteriyor.